Mascarucci. L’Attentato a Wojtyla e la Chimera delle Complicità Vaticane…

Fra le tante balle clamorose sull’attentato a Giovanni Paolo II raccontate da Alì Agca, c’è stata anche quella secondo cui a commissionare l’attentato sarebbe stato addirittura l’allora segretario di Stato Agostino Casaroli, il quale però pare non avrebbe voluto che il papa fosse ucciso, ma soltanto ferito a scopo intimidatorio per convincerlo ad appoggiare la politica dell’Ostpolitik, ovvero il dialogo con il mondo comunista. Un’altra bufala altrettanto clamorosa raccontata dall’ex lupo grigio, riguarderebbe l’ayatollah Khomeini da cui sarebbe partito l’ordine di uccidere il papa; ma anche questa tesi fu subito smontata, ritenendo impossibile che un capo sciita potesse affidare una simile missione ad un sunnita. Tuttavia lo speciale de La7 curato da Andrea Purgatori, in cui si sono sollevati seri dubbi circa la famigerata “pista bulgara” alla quale pare non avesse mai creduto nemmeno San Giovanni Paolo II, ha riaperto il dibattito.

Di certo la tesi di un Casaroli mandante diretto dell’attentato non sta in piedi (visto che per giunta è stata tirata fuori quando era già morto e quindi impossibilitato a difendersi), anche se prende le mosse da un fatto oggettivo, ovvero le divergenze profonde che esistevano fra Giovanni Paolo II e Casaroli in merito ai rapporti da tenere con i regimi comunisti e ad un pesante clima di diffidenza che venne a crearsi fra i fedelissimi del papa e la Curia.

E’ vero, perché confermato da fonti attendibili, che durante i giorni immediatamente successivi all’attentato e durante tutto il periodo della convalescenza, il segretario di Wojtyla Stanisław Jan Dziwisz e le suore polacche che assistevano il pontefice, eressero una vera e propria “barriera protettiva” a difesa dell’appartamento e dell’ufficio del papa, impedendo qualsiasi intromissione da parte di soggetti appartenenti alla Segreteria di Stato. Ci sono testimonianze raccolte anche in alcuni libri d’inchiesta più o meno complottisti, che raccontano di come da quel momento nei confronti della sicurezza del papa ci fu un controllo ferreo da parte dei suoi più stretti collaboratori, al punto da temere che una sospetta infezione nella fase di convalescenza post attentato, esplosa immediatamente dopo il ritorno in Vaticano, potesse essere il sintomo di un avvelenamento (per questo furono fatti esaminare tutti i farmaci che il pontefice assumeva). C’è chi ha addirittura parlato di una tensione fra l’entourage papale e la Curia mai vista prima, un gelo che si faticò moltissimo a superare.

E’ inoltre confermato che il cardinale Stefan Wyszyński, arcivescovo di Varsavia sconsigliò caldamente Wojtyla dal nominare Casaroli segretario di Stato proprio in virtù della sua politica aperturista nei confronti del blocco sovietico. Ma Giovanni Paolo II era il primo papa straniero in una Curia interamente controllata dal “partito italiano” e dagli eredi della stagione di Paolo VI. Casaroli fu una scelta obbligata per non andare allo scontro con la Curia pur sapendo che il cardinale era molto distante ideologicamente da lui.

Che Giovanni Paolo II possa aver sospettato di Casaroli in merito al suo attentato è inoltre smentito dal fatto che il segretario di Stato è poi rimasto al suo posto per altri nove anni, ovvero fino al 1990 quando presentò le dimissioni per raggiunti limiti di età. Ma certo è che sulla vicenda dell’attentato restano troppi i misteri da chiarire.

Wojtyla comunque la si pensi era un papa scomodo, non soltanto per i sovietici, ma anche per certi ambienti di Curia legati a doppio filo anche alla massoneria (se ne può trovare traccia nel libro “Vaticano Massone” di Galeazzi e Pinotti) , che in perfetto spirito conciliare guardavano con grande favore ad un incontro fra la Chiesa e il comunismo, superando la “guerra fredda” . Quegli stessi ambienti che in Casaroli e nel ministro degli Esteri Achille Silvestrini (entrambi sarebbero stati massoni a detta della rivista Op di Mino Pecorelli) avevano i loro punti di riferimento; proprio Silvestrini del resto fu l’ambasciatore del “compromesso storico” in Vaticano, ovvero il principale sostenitore del progetto di Aldo Moro di portare il Pci al governo contro l’ostilità degli Stati Uniti.

Un papa chiaramente anticomunista, che era pronto a sfidare i comunisti andando in Polonia e dando forza e speranza al dissenso dei cattolici, era malvisto anche forse da quei cattolici che stavano costruendo una formula politica in cui cristianesimo e marxismo fossero finalmente alleati (le prove generali del resto si erano già avute con il referendum sul divorzio e con la partecipazione di esponenti cattolici nelle liste del Pci). Da qui a dire che Casaroli, o chi gli stava intorno, fosse coinvolto nell’attentato ovviamente ce ne corre. Ma che i sovietici avessero degli infiltrati anche fra le porpore non è certo una bestemmia.