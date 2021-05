Mascarucci: Budda e Pachamama: perché Difendo San Giovanni Paolo II

Carissimi Stilumcuriali, l’articolo che abbiamo pubblicato ieri, scritto da due autori americani, ha provocato un dibattito molto vivo. Oggi Americo Mascarucci risponde su un punto particolare dell’articolo, l’ultimo capoverso, che leggeva così: “Francesco è il Papa che la Chiesa si meritava, ed è il Papa di cui la Chiesa aveva bisogno per svegliare i fedeli addormentati. E ora sono svegli. Basta guardare alla reazione al recente e vile scandalo della Pachamama e confrontarla con la sostanziale “non-reazione” all’incontro di preghiera di Assisi del 1986 promosso da Giovanni Paolo II (incontro nel quale, tra le altre cose, una statua di Budda fu posta su un altare Cattolico) – che fu uno scandalo e un sacrilegio ancora più grave“. Buona lettura.

Budda e pachamama: perché difendo San Giovanni Paolo II

“Francesco è il Papa che la Chiesa si meritava, ed è il Papa di cui la Chiesa aveva bisogno per svegliare i fedeli addormentati. E ora sono svegli. Basta guardare alla reazione al recente e vile scandalo della Pachamama e confrontarla con la sostanziale “non-reazione” all’incontro di preghiera di Assisi del 1986 promosso da Giovanni Paolo II (incontro nel quale, tra le altre cose, una statua di Budda fu posta su un altare Cattolico) – che fu uno scandalo e un sacrilegio ancora più grave”. E’ quanto si legge alla fine del contributo offerto a Stilum Curiae dal dottor Carlo Schena in relazione alla validità o meno dell’elezione di Bergoglio e alla posizione di Benedetto XVI in merito a chi nega la validità dell’elezione di un pontefice.

Sono d’accordo con chi sostiene, in testa a tutti monsignor Carlo Maria Viganò, che lo spirito di Assisi sia stata una pagina negativa del pontificato di san Giovanni Paolo II, perfettamente in sintonia con gli errori e gli inganni del Concilio Vaticano II; e lo dico pur valutando positivamente l’operato di Wojtyla, considerando che fu durante il suo pontificato che furono adottati provvedimenti concreti contro Hans Kung e molti teologi modernisti come Schillebeeckx, Balasuriya, Boff, Bulányi, Curran, Fox, Drewermann).

Sarebbe comunque ingiusto, oltre che ingeneroso, addebitare a San Giovanni Paolo II gli eccessi che si verificarono in occasione dell’incontro di preghiera del 1986 e che furono invece diretta responsabilità dei frati francescani custodi del Sacro Convento d’Assisi imbevuti di fanatismo ecumenico e soprattutto di una superbia, assai poco francescana, derivante dall’autonomia concessa loro da Paolo VI.

Un’autonomia che li portò, non soltanto ad eccedere con certi discutibilissimi riti proprio nella suddetta giornata del 1986, ma negli anni successivi ad estromettere il vescovo di Assisi da ogni decisione inerente le attività del Sacro Convento; ad iniziare dall’organizzazione di eventi pubblici anche di rilevanza internazionale organizzati nell’ambito delle attività ecumeniche frutto dello spirito di Assisi.

Fu anche per questo, per mettere fine all’anomalia di un’autonomia che di fatto portava i frati di Assisi a disconoscere totalmente l’autorità del vescovo diocesano (come ebbe più volte a denunciare monsignor Sergio Goretti), che Benedetto XVI decise di rimettere le cose a posto, revocando l’autonomia e obbligando i francescani del Sacro Convento a sottomettersi al capo della diocesi.

E, secondo quanto riferì Vittorio Messori in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa nel novembre del 2005 a commento della decisione di Ratzinger, il provvedimento si rese necessario anche per correggere lo spirito di Assisi. Disse Messori: «Ratzinger non ha perdonato alla comunità francescana gli eccessi della prima giornata di preghiera dei leader religiosi con Karol Wojtyla. Una carnevalata, a detta di molti, che forzò la mano al Papa e furono proprio i frati ad andare molto aldilà degli accordi presi. Permisero addirittura agli animisti africani di uccidere due polli sull’altare di Santa Chiara e ai pellerossa americani di danzare in chiesa. Ratzinger aveva fortissime perplessità dall’inizio, non volle andare ad Assisi e le sue riserve limitarono i danni». E poi ancora: «I frati hanno abusato del cosiddetto spirito di Assisi. In realtà loro venerano e diffondono illegittimamente un santino romantico e di derivazione protestante, ossia il San Francesco del mito, uno scemo del villaggio che parla con lupi e uccellini, dà pacche sulle spalle a tutti. Una vulgata falsa, che ne svilisce il messaggio. Il Francesco della storia, infatti, è il figlio più autentico della Chiesa delle crociate».

Nessuno è perfetto, e neanche San Giovanni Paolo II lo era. Durante il suo pontificato ha commesso errori come tutti i papi, visto che nessuno è stato mai esente da ombre pur avendo brillato per le molte luci. Ma credo che sia molto differente la vicenda del Budda posto sull’altare ad Assisi con la vicenda ben più grave della Pachamama esposto nei giardini vaticani e portata in processione con il consenso esplicito di Bergoglio che ha voluto compiere da papa un gesto chiaramente ai limiti dell’eresia. Wojtyla lasciò suo malgrado che i frati forzassero lo spirito di Assisi andando oltre ciò che era consentito ma non fu certamente lui ad autorizzare i riti pagani nelle chiese. Bergoglio invece lo ha fatto e consapevolmente. Due situazioni a mio giudizio molto diverse e non meritevoli di essere poste sullo stesso piano.

Americo Mascarucci- giornalista e scrittore

