Benedetta De Vito: l’Ambiguità un Po’ Viscida del Misericordismo…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Benedetta De Vito offre alla nostra sensibilità questa riflessione – amara – su come concetti ambigui, parole ambigue, immagini ambigue ormai facciano parte della nostra vita; e purtroppo siano pane quotidiano anche laddove non dovrebbero, e cioè nella Chiesa. Buona lettura.

§§§

Era sera, forse tre giorni fa, ora di cena, più o meno. Seduta sul divano, seguo, svogliata, il tg e d’un tratto, un’immagine mi fa fare un salto sul cuscino: è un ragazzo, ma sembra una ragazza, ha i capelli lunghi, biondi, ma il viso è maschile, ha il seno, ma è, mi pare villosetto. Una coscia, magra si piega a squadra mentre il piede, come fosse un primate, è infilato nel manico di una bella borsa borchiata. La posizione è quella di un ragno e mi guarda, spudorato e languido insieme, diritto negli occhi e io non so in quale categoria metterlo, se maschio, femmina o tutte e due in un mix che mi dà un capogiro e fastidio. Subito dopo, a raccontar la sua creatura che non è carne e neppure pesce, ma un transumano liquido, compare un certo signore, baffi, ciuffo, occhi piccini. Pubblicizza la sua Maison, che un tempo era simbolo stesso di chic. Non dico niente a chi mi sta accanto, ma annoto nel cuore tutto quanto, e la notte scorre via, nel sogno. Ma il giorno successivo, presa carta e penna virtuali scrivo alla Maison, che mi risponde-senza rispondere, a stretto giro, con parole precotte e senza sale, slogan e banalità politicamente corrette.

Nella mail mi lamentavo dell’ineleganza della pubblicità sopra descritta, di come un’immagine così ambigua facesse a pugni con la tradizione sobria e rosso fiammante della casa di moda e di come lo chic è semplicità, trasparenza, un tramonto, il mare sotto un cielo turchino, un prato fiorito. Chic è il quid dei latini, cioè la vita. La risposta, o almeno parte di essa perché in tante righe si ripete lo stesso concetto in tante sfumature al sapore di nulla è stata questa: “Apprezziamo e rispettiamo il Suo pensiero e la sua visione. Maison… promuove diversità, inclusione, uguaglianza e libertà di espressione. Queste sono da tempo parte integrante della cultura, dei valori e del codice etico aziendale.

Per noi, la valorizzazione delle diversità e l’inclusione rappresentano un’opportunità per creare valore: la libertà creativa e di espressione nonché punti di vista diversi sono un motore di innovazione che, a loro volta, generano altro valore”.

E mentre leggevo queste frasi vuote di sostanza, perché la parola inclusione mi fa venire l’orticaria (il Signore ci dice che il nostro parlare sia sì sì e no, no e che la Verità è una sola, divide a volte, e non è inclusiva), ho avuto come un trasalimento di cuore: quelle parole, quei toni, dove li avevo già sentiti?

E, tristemente, mi sono risposta, io pure, a stretto giro e il pensiero è volato a Santa Marta, dove un fraseggiare come quello della Maison è pane quotidiano. Inclusione, rispetto della diversità, apertura all’altro. In una parola ecumenismo. E poi, ancora più sgomenta, ho pensato alle due immagini che il Pontefice ha scelto per il suo studio. Come se in tutto il Vaticano – roba da non crederci – non ci fossero opere stupende, degne di uno studio pontificale… L’Osservatore romano ci ha mostrato il dipinto donato da un ignoto francese, “illuminato” da un’omelia di Bergoglio. Ritrae Gesù risorto che, nudo, si china su Giuda.

Sempre l’Osservatore romano ha titolato: “Lo scandalo della Misericordia”. A parte il fatto che l’idolatrare Giuda è già di per sé uno scandalo (e non certo della Misericordia), visto che Gesù dell’apostolo traditore ha detto con parole semplici e trasparenti e di santa verità, meglio per lui se non fosse mai nato. Ma lo scandalo è ancora più grande e talmente terribile che il cuore, piegandosi a metà, diventa un puntaspilli. Ecco, non è solamente il fatto che il Pontefice metta al centro della sua spiritualità il traditore di nostro Signore (sospiro di angoscia), ma sono le immagini ambigue che tale spiritualità rappresentano a rendere ancora più grave, a mio povero parere, il pianto.

Il dipinto, di cui non si conosce l’autore (e già questo sgomenta perché si potrebbero capire molte cose…) ritrae nostro Signore nudo, con una gran massa spiovente di capelli lunghi sul biondo e le costole sul corpo bianco ed emaciato, chino su Giuda morto, coperto da un drappo rosso. In questo quadro orrido (secondo me) che mai metterei nel mio studio, a parlare non è lo “scandalo della Misericordia”, ma ben altro scandalo, uno scandalo tutto mondano, che con Gesù non c’entra un bel nulla, ma che molto riguarda la neo-chiesa di questi anni e l’andazzo di cui ha scritto bene anche il nostro Marco Tosatti nel suo ultimo libro “Galleria neovaticana”. Uno scandalo che è già apparso in tutta la sua chiarezza nell’affresco voluto dall’allora vescovo Paglia nel Duomo di Terni. Un tripudio di ambiguità, ammiccante e inquietante che niente ha a che vedere con la nostra Santa tradizione cattolica e che mi fa pensare al modello della Maison di cui sopra.

Bergoglio, oltre al dipinto, tiene nello studio anche la foto di un capitello romanico dove, secondo lui, si raffigura Gesù nell’atto di portarsi in spalla il suicida traditore. Ma l’uomo, che ha i capelli corti ed è senza barba, non ha nulla di Gesù! E il ghigno che ha sulle labbra non è il dolce sorriso del mio Signore…

Io poi, ma forse è solo uno scherzo dei miei occhi, come mi dice un amico di cui ho piena fiducia, vedo nel fogliame e nel verde del capitello le corna di Bafometto…

§§§

