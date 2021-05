Estados Unidos reniega de la “Declaración por la Vida”, de Ginebra. El católico Biden…

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, nos parece interesante que presten atención a este artículo del sitio web Korazym.org, que se refiere al católico devoto Joe Biden y a su actividad constante a favor de la promoción del aborto. Buena lectura.

§§§

En un artículo que firma Lisa Correnti, The Center for Family and Human Rights (C-Fam)/Friday Fax del 29 de abril de 2021 [AQUÍ] reveló que el gobierno de Biden-Harris, a través de la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, envió una carta a los embajadores de la ONU el 12 de febrero de 2021, anunciando la retirada de Estados Unidos de la histórica declaración provida -la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia– impulsada por el gobierno de Donald Trump y copatrocinada por 34 países que representan las regiones de todo el mundo.

En la carta publicada por Friday Fax [AQUÍ], el gobierno de Biden-Harris afirma que “tiene el honor de informar de que Estados Unidos ha retirado su copatrocinio y aprobación a la Declaración de Consenso de Ginebra.” La carta diplomática se envió a los firmantes de la Declaración en vísperas de la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.

“El pasado otoño su país firmó la Declaración del Consenso de Ginebra, una iniciativa de Estados Unidos que aborda la salud de las mujeres, el aborto y la familia”. “Después de haber examinado la Declaración, tenemos reservas sobre el hecho que ciertos aspectos del documento son incoherentes con las políticas de nuestro gobierno actual, incluidas las relacionadas con la salud de las mujeres, la igualdad LGBTQI y la igualdad de género”. “En consecuencia, con la presente Estados Unidos pone fin a nuestra participación en la Declaración del Consenso de Ginebra”.

La Carta cita el Memorando presidencial firmado por el presidente Biden el 28 de enero de 2021, en el que se ordena al Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) que “retire el copatrocinio y la firma de la Declaración del Consenso de Ginebra” y que “informe a los otros copatrocinadores y firmantes de la Declaración y a otras partes apropiadas sobre la retirada de Estados Unidos” [AQUÍ].

Esta misma acción ejecutiva, denominada “Memorando sobre la protección de la salud de las mujeres en el país y en el extranjero”, restableció la financiación de los contribuyentes estadounidenses a los grupos internacionales proabortistas y a los organismos multilaterales que promueven el aborto. El presidente Biden anunció que se restablecerían los fondos al Fondo de Población de las Naciones Unidas, revocó la política de Ciudad de México y se comprometió a financiar adecuadamente “las necesidades de salud de las mujeres a nivel mundial, incluida la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos”. Sin embargo, la ley estadounidense sigue prohibiendo la financiación directa del aborto en el extranjero.

A pesar de la carta de Estados Unidos y de las posturas favorables al aborto asumidas por los negociadores estadounidenses durante las cuatro semanas de debate de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, los países más conservadores, incluidos los firmantes de la Declaración, han rechazado la agenda sobre los derechos sexuales promovida por Estados Unidos y la Unión Europea bajo el pretexto de la igualdad y el empoderamiento de la mujer [AQUÍ].

Junto a 31 naciones, Estados Unidos ha firmado una histórica declaración que rechaza el presunto “derecho humano” al aborto. Italia N.P. – 23 de octubre de 2020

Desde 2017 el presidente Donald Trump había cancelado la transferencia de decenas de millones de dólares de los impuestos estadounidenses para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), porque éste impulsa políticas proabortistas en otros países y ha trabajado con China durante décadas para aplicar sus políticas opresivas de control de la población. Bajo la administración abortista de Obama, los contribuyentes estadounidenses pagaron más de 300 millones de dólares al UNFPA.

Posteriormente, el 22 de octubre de 2020 Estados Unidos acogió la ceremonia de la firma de la “Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de las Familias”. El secretario de Estado, Michael R. Pompeo, y el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar, participaron en la firma virtual de este documento histórico, que refuerza aún más una coalición en curso para lograr una mejor salud para las mujeres, la preservación de la vida humana, el apoyo a la familia como fundamento de una sociedad sana y la protección de la soberanía nacional en la política mundial. El documento fue copatrocinado por Estados Unidos, Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, y firmado por 32 países en total, que representan a más de 1.600 millones de personas y a todas las regiones del mundo. La Declaración, que afirma que no existe un derecho internacional al aborto, estaba abierta a nuevas firmas y recogió otras. Italia no llegó.

“La rápida retirada de Estados Unidos de la Declaración del Consenso de Ginebra por parte del gobierno Biden confirma que la Doctrina Biden sobre el aborto es preeminente en su política exterior, utilizando erróneamente la influencia del gobierno federal como un brazo de defensa de intereses especiales”, dijo Valerie Huber a Friday Fax. Huber, consejera especial sobre la salud mundial de la mujer de la administración Trump, que trabajó bajo la dirección del secretario Azar, y que había sido la artífice de la Declaración del Consenso de Ginebra, dijo que la Declaración “sigue siendo la fuerza histórica de esta voz -unida en apoyo de la salud, la vida y la familia de las mujeres- reverbera en todo el mundo y en los pasillos de las Naciones Unidas”.

El pasado mes de diciembre la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, presentó la Declaración al Secretario General, António Guterres, solicitando que se tomara como un acto formal de las Naciones Unidas y se distribuyera a los 193 Estados miembros. Ninguno de los demás firmantes ha retirado su apoyo a la Declaración.

Publicado originalmente en italiano el 6 de mayo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/05/06/gli-usa-rinnegano- la-dichiarazione-per-la-vita- di-ginevra-il-cattolico-biden/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino