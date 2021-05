Gli Usa Rinnegano la Dichiarazione per la Vita di Ginevra. Il Cattolico Biden…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo di Korazym.org, che riguarda il cattolico devoto Joe Biden e la sua attività continua in favore della promozione dell’aborto. Buona lettura.

§§§

In un articolo a firma di Lisa Correnti, The Center for Family and Human Rights (C-Fam)/Friday Fax il 29 aprile 2021 [QUI] ha reso noto che il governo Biden-Harris, attraverso la Missione degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, il 12 febbraio 2021 ha inviato una lettera agli ambasciatori delle Nazioni Unite annunciando il ritiro degli Stati Uniti dalla storica dichiarazione a favore della vita – Dichiarazione di consenso di Ginevra sulla promozione della salute delle donne e il rafforzamento della famiglia – avviato dal governo Trump e co-sponsorizzato da 34 Paesi che rappresentano le regioni di tutto il mondo.

Nella lettera resa nota dal Friday Fax [QUI], il governo Biden-Harris afferma di “avere l’onore di informare che gli Stati Uniti hanno revocato la loro co-sponsorizzazione e approvazione della Dichiarazione di consenso di Ginevra”. La lettera diplomatica è stata inviata ai firmatari della Dichiarazione alla vigilia della riunione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne.

“Lo scorso autunno il vostro Paese ha firmato la Dichiarazione di consenso di Ginevra, un’iniziativa degli Stati Uniti che si occupa di salute delle donne, aborto e famiglia”.

“Dopo aver esaminato la Dichiarazione, abbiamo riserve sul fatto che alcuni aspetti del documento non siano coerenti con le politiche del nostro attuale governo, comprese quelle relative alla salute delle donne, all’uguaglianza LGBTQI e all’uguaglianza di genere”.

“Di conseguenza, gli Stati Uniti interrompono con la presente la nostra partecipazione alla Dichiarazione di consenso di Ginevra”.

La Lettera cita il Memorandum presidenziale firmato dal Presidente Biden il 28 gennaio 2021, che ordina al Segretario alla salute e ai servizi umani (HHS) di “ritirare la co-sponsorizzazione e la firma dalla Dichiarazione di consenso di Ginevra” e di “informare gli altri co-sponsor e firmatari di la Dichiarazione e altre parti appropriate del ritiro degli Stati Uniti” [QUI].

Questa stessa azione esecutiva denominata “Memorandum sulla protezione della salute delle donne a casa e all’estero” ha ripristinato i finanziamenti dei contribuenti statunitensi ai gruppi internazionali pro aborto e alle agenzie multilaterali che promuovono l’aborto. Il Presidente Biden ha annunciato che i fondi sarebbero stati ripristinati al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, ha revocato la politica di Città del Messico e si è impegnato a finanziare adeguatamente “le esigenze di salute delle donne a livello globale, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i diritti riproduttivi”. Ciononostante che la legge statunitense proibisce ancora il finanziamento diretto dell’aborto all’estero.

Nonostante la Lettera degli Stati Uniti e le posizioni pro-aborto assunte dai negoziatori statunitensi durante il dibattito di 4 settimane della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, i Paesi più conservatori, inclusi i firmatari della Dichiarazione, hanno respinto l’agenda sui diritti sessuali promossa dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea con il pretesto dell’uguaglianza e del rafforzamento delle donne [QUI].

USA insieme a 31 Nazioni hanno firmato una storica dichiarazione che rifiuta il presunto “diritto umano” internazionale all’aborto. Italia N.P. – 23 ottobre 2020

Dal 2017, il Presidente Donald Trump aveva cancellato il trasferimento di decine di milioni di dollari delle tasse statunitensi per il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), perché spinge la politica pro aborto in altri Paesi e ha lavorato con la Cina per decenni per attuare le sue politiche di controllo della popolazione oppressive. Sotto il governo abortista Obama, i contribuenti statunitensi hanno versato più di 300 milioni di dollari all’UNFPA.

Poi, il 22 ottobre 2020 gli Stati Uniti hanno ospitato la cerimonia della firma della “Dichiarazione di consenso di Ginevra sulla promozione della salute delle donne e il rafforzamento della famiglia”. Il Segretario di Stato Michael R. Pompeo e il Segretario alla salute e ai servizi umani (HHS) Alex Azar hanno partecipato alla firma virtuale di questo documento storico, che rafforza ulteriormente una coalizione in corso per ottenere una migliore salute per le donne, la conservazione della vita umana, il sostegno alla famiglia come fondamento di una società sana e la protezione della sovranità nazionale nella politica globale. Il documento è stato co-sponsorizzato da Stati Uniti, Brasile, Egitto, Ungheria, Indonesia e Uganda, e co-firmato da 32 paesi in totale, che rappresentano oltre 1,6 miliardi di persone e ogni regione del mondo. La Dichiarazione, che afferma che non esiste alcun diritto internazionale all’aborto, era rimasta aperta per ulteriori firme e ne ha accolto altre. L’Italia non pervenuta.

“Il rapido ritiro degli Stati Uniti dalla Dichiarazione di consenso di Ginevra da parte del governo Biden conferma che la Dottrina Biden sull’aborto è di preminente importanza nella sua politica estera, utilizzando erroneamente l’influenza del governo federale come braccio di difesa di interessi speciali”, ha detto Valerie Huber al Friday Fax. Huber, Consigliere Speciale sulla Salute Globale delle Donne del governo Trump, che lavorava sotto il Segretario Azar, ed era stata l’architetto della Dichiarazione di consenso di Ginevra, ha dichiarato che la Dichiarazione “rimane la forza storica di questa voce unita a sostegno della salute, della vita e della famiglia delle donne si riverbera in tutto il mondo e nelle sale del Nazioni Unite”.

Lo scorso dicembre l’ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite Kelly Craft aveva presentato la Dichiarazione al Segretario generale António Guterres chiedendo che fosse assunto come atto formale delle Nazioni Unite e che fosse distribuito a tutti i 193 Stati membri. Nessuno degli altri firmatari ha ritirato il proprio sostegno alla Dichiarazione.

§§§

