Pezzo Grosso: Bergoglio, Biden, Draghi, Buoni Vecchi Leader? Ma Dai….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ha letto ieri questo commento su Avvenire del prof. Mauro Magatti, e si è davvero indignato e infuriato…vediamo perché, e come! Buona lettura.

§§§

Il prof. Magatti come Fedez et Irrazio, (citazione di Fides et Ratio, n.d.r.) meglio di Fedez. Fedez esalta ZAN, Magatti esalta Bergoglio. Stesso valore e stesso modello di esaltazione.

Caro Tosatti suggerisco la lettura di questo “succulento pezzo” del prof Magatti (Sociologo alla università ex Cattolica, ora luterana) sul quotidiano (ex cattolico, ora bergogliano) Avvenire.

Magatti è un esempio di talenti “prostituiti “ alla ambizione di potere.

Come abbia potuto scrivere che Bergoglio “E’ diventato una autorità morale globale oltre i confini della Chiesa”, senza bagnarsi il pannolone dalla vergogna, non lo so proprio.

Come abbia potuto dichiarare che Bergoglio è uno dei tre grandi vecchi leader al mondo, con Biden e Draghi, che dimostra che i vecchi sanno governare, senza aver un collasso di prostata immediato, non lo so.

Certo quello che dice potrebbe anche esser interpretato correttamente spiegando che Bergoglio è diventato una autorità morale LUTERANA globale, una controfigura o reincarnazione di Martin Lutero.

Magari Bergoglio lo avrebbe anche apprezzato dicendo: “finalmente qualcuno ha capito chi sono e a che servo….”. Che il Magatti sia così astuto?

Come Fedez et Irrazio difende Zan senza saper di che parla, ma sapendo solo che ciò lo farà crescere in popolarità, così il Magatti sa bene di CHI parla e quanto lo farà crescere di popolarità, al punto di potere superare persino Andrea Tornielli nel “leccacalzinismo”.

Scommetto che è pronta alla università (ex) Cattolica una cattedra di Sociologia della Adulazione, tutta per Magatti.

In questo articoletto su Avvenire Magatti non si limita a esaltare Bergoglio, arriva ad inserirlo fra i tre vecchi leader per mostrare la grandezza di tre giganti che governano pur essendo “vecchi”, diciamo anzianotti: Draghi, Biden, Bergoglio.

Tutti e tre accomunati da una medesima caratteristica che il Magatti ha trascurato: nomina per sostituzione COATTA del predecessore.

Draghi per sostituire Conte. Biden per sostituire Trump. Bergoglio per sostituire Ratzinger.

Ora Draghi secondo me si sarà pure risentito nel vedersi paragonare agli altri due, poiché differentemente dagli altri due la sua elezione a sostituzione di Conte è stata apprezzata e considerata miracolosa.

Diversamente da Biden, vecchio cattoabortista ed anche un po’ “rinco”, che è stato “imposto”, più che eletto, proprio perché “vecchio e rinco”, per tener caldo il posto sottratto a Trump.

Diversamente anche da Bergoglio, “eletto” (?) proprio per rivoluzionare il “posto” sottratto a Ratzinger. Accomunare Bergoglio a Biden e Draghi equivarrebbe, per uno storico opportunista, a qualificare Enrico Letta quale genio che ha fatto la storia in età matura- giovanile, accomunandolo a Giulio Cesare e Napoleone.

L’unica cosa, in questo articoletto lustrascarpe di Magatti è che si lascia immaginare o sperare uno spazio di sopravvivenza per i vecchietti che secondo taluni avrebbero dovuto essere vittime del Covid, direttamente o grazie alla vaccinazione.

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/questi-vecchi-buoni-leader

§§§

