Llamamiento a Roma: Detener el cisma de la vía sinodal alemana.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, publicamos con gusto este llamamiento, nacido en Portugal, dirigido a los dirigentes de la Iglesia católica para evitar un nuevo cisma. Quien esté interesado en suscribirse a ella, se ruega que comunique nombre, profesión, área de formación, ciudad y país a este enlace. Buena lectura y compartir.

§§§

– LLAMAMIENTO –

Contra el intento de destrucción del matrimonio por el camino sinodal alemán

5 de mayo de 2021

S. Pii V Papæ et Conf.



El Camino Sinodal alemán, presentado en 2019, ha sido en estos dos años terreno fértil para la planificación y la consiguiente masificación de ideas y teorías claramente contrarias al inmutable y continuo Magisterio de la Santa Iglesia Católica, fundada por el Divino Salvador sobre la roca sólida de los Apóstoles (Mt 16, 18). Entre los errores difundidos está el ataque declarado al Sacerdocio -tanto intentando abolir el celibato eclesiástico como imponiendo la ordenación de mujeres- y al Matrimonio, queriendo atacar precisamente la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, e imponiendo y equiparando las uniones sodomíticas con ese amor que Nuestro Señor Jesucristo ha elevado a la dignidad de sacramento. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta “la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole”[1]. Por el contrario, el clero alemán, empezando por la jerarquía, con unas pocas excepciones, apartándose escandalosamente de la enseñanza constante de la Iglesia, sugiere, entre otras cosas, la demolición del matrimonio, ya que se ha decretado un día de “bendición” el 10 de mayo para todos los enamorados, incluyendo, como era de esperar, a los homosexuales, ignorando el responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del 22 de febrero de 2021, a un dubiumsobre la bendición de las uniones del mismo sexo. El documento del Vaticano, hecho público en varios idiomas, afirma que “no es lícito impartir la bendición a las relaciones o parejas, incluso estables, que implican una práctica sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer, abierta en sí misma a la transmisión de la vida), como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo”[2], reiterando que “la Iglesia (…) no bendice ni puede bendecir el pecado”[3]. Se ha informado de que ya hay más de 2.500 sacerdotes, diáconos y otros agentes pastorales asociados a esta iniciativa, lo que demuestra una manifiesta aversión a la Tradición de la Iglesia y a las normas que ésta estipula. Según el Código de Derecho Canónico, el cisma es “el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos”[4], incurriendo así en excomunión latæ sententiæ para todos los que lo promueven. Todo hace pensar que el camino sinodal alemán, cada día, tiende a convertirse en un paso hacia el cisma y la herejía declarada. Preocupados por esta triste situación, nosotros, Pastores de la Iglesia Católica y fieles laicos comprometidos con la defensa de la Verdad de la Fe, pedimos al Santo Padre que tome las medidas necesarias para poner fin a estas derivaciones del camino sinodal alemán y, si es necesario, aplique las sanciones canónicas apropiadas a los promotores de esta tremenda desviación, tanto respecto a la doctrina como a la comunión con las Llaves de Pedro. Por otra parte, para ese mismo día, el 10 de mayo, convocamos a una jornada internacional de oración y reparación por todas las ofensas y actos sacrílegos cometidos por los pastores desviados de la Iglesia alemana, solicitando que se recen, en público o en privado, las letanías del Sagrado Corazón de Jesús y, cuando sea posible, que se ofrezca la Santa Misa pro remissione peccatorum y la Comunión reparadora.

PRELADOS



1. Cardenal Joseph Zen, Obispo emérito de Hong Kong

2. Athanasius Schneider, Obispo Auxiliar de Astana, Kazajstán

3. Marian Eleganti, Obispo Auxiliar emérito de Coira, Suiza

SACERDOTES



4. P. Miguel Coelho, Arquidiócesis de Évora, Portugal

5. P. José Andrade, Arquidiócesis de Braga, Portugal

6. P. Duarte Sousa Lara, Diócesis de Lamego, Portugal

7. P. Manuel Vaz Patto, Diócesis de Coimbra, Portugal

8. P. Hélder Ruivo, Diócesis de Aveiro, Portugal

9. P. Armin Maria Kümin, Orden de la Santa Cruz, Portugal

10. P. Manuel de Pina Pedro, Diócesis de Leiria-Fátima, Portugal

11. P. Gerald E. Murray, Arquidiócesis de Nueva York, EE. UU.

12. P. Tiago Ribeiro e Pinto, Diócesis de Setúbal, Portugal

13. P. Samuele Cecotti, Osservatorio Van Thuan sulla Dottrina Sociale della Chiesa, Diócesis de Trieste, Italia

14. P. António Alexandre de Oliveira, Diócesis de Campo Limpo, Brasil

15. P. Alfredo Maria Morselli, Arquidiócesis de Bolonia, Italia

ABOGADOS



16. Ives Gandra da Silva Martins, Abogado, São Paulo, Brasil

17. Miguel da Costa Carvalho Vidigal, Abogado, São Paulo, Brasil

18. Luís Filipe Esquível Freire de Andrade, Abogado, Coimbra, Portugal

19. Carlos Vitor Santos Valiense, Abogado, Bahía, Brasil

PERIODISTAS Y EDITORES

20. Marco Tosatti, Periodista, Roma, Italia

21. Fabio Scaffardi, Periodista, Florencia, Italia

22. Eugene Rosenblum, Editor en Jefe de Trailway, Rusia

23. António Carlos de Azeredo, Editor, Oporto, Portugal

24. José Barbosa Soares, Asesor Editorial, Oporto, Portugal

PROFESIONALES DE LA SALUD

25. Teresa Kaufeler, psiquiatra, Österreich, Austria

26. Joana Luísa Nigra de Castro e Sousa de Noronha, Medico, Lisboa, Portugal

27. Nelson Machado da Silva Lima, Medico Neurocirujano, Belém do Pará, Brasil

28. Maria Cabral Martins, Enfermera, Maestría en Salud Mental y Psiquiátrica de la Escola Superior de Enfermagem do Porto, Oporto, Portugal

29. Elzbieta Agnieszka, Enfermera, Roma, Italia

30. Salvador Olazabal, Psicólogo, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Oporto, Portugal

31. Maria José Côrte-Real Freire de Andrade, Psicóloga, Coimbra, Portugal

PROFESORES Y PROFESIONALES

32. Armando Alexandre dos Santos, Profesor Universitario, Licenciado en Historia y Filosofía, Doctor por la Universidad de Alicante, Piracicaba, Brasil

33. Michael Hesemann, Historiador y autor, Neuss, Alemania

34. Stanislaw Strutynski, Presidente de Una Voce Rusia, Rusia

35. Elena Mancini, Profesora, Linz, Austria

36. Ricardo Luiz Silveira da Costa, Profesor Universitario, Río de Janeiro, Brasil

37. Ibsen José Casas Noronha, Profesor Universitario, Coimbra, Portugal

38. Pedro Affonseca, Presidente del Centro Dom Bosco y Licenciado en Derecho por la Universidade Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil.

39. Álvaro Mendes, Vicepresidente del Centro Dom Bosco y Doctor en Economía de la Universidade Federal de Minas Gerais, Río de Janeiro, Brasil

40. Bruno Mendes, Director General del Centro Dom Bosco, Doctor en Administración de la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil

41. Giuseppe Sorrentino, Profesor de Matemáticas jubilado, Avezzano, Italia

42. Eduardo Almeida, Licenciado en Historia por la Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Oporto, Portugal

43. João Augusto Lobato Rodrigues, Economista, Magíster en Desarrollo Regional y estudiante de doctorado en Gestión Social, Belém do Pará, Brasil

44. Alexandra de Almeida Tété, Gerente, Licenciada en Relaciones Internacionales, Oporto, Portugal

45. Amadeu Fernandes, Ingeniero Mecánico, Viseu, Portugal

46. ​​Corrado Gnerre, Guía Nacional C3S, Benevento, Italia

47. Diogo de Campos, Traductor, Viana do Castelo, Portugal

48. Luís Ferrand d’Almeida, Licenciado en Guía-Intérprete por el Instituto Superior de Novas Profissões, Viseu, Portugal

49. Maria da Graça Poças da Cruz Marcelino, Licenciada en Historia por la Universidade Nova de Lisboa, Viseu, Portugal

50. Maria do Carmo Olazabal, Ingeniera Biomédica, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Oporto, Portugal

51. Maria Francisca Gomes, Diseñadora Multimedia, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Oporto, Portugal

52. Paula Andrea Caluff Rodrigues, Arquitecta, Maestra en Patrimonio Cultural y estudiante de doctorado en Comunicación, Lengua y Cultura, Belém do Pará, Brasil

53. Pedro Sinde, Bibliotecario, Licenciado en Filosofía por la Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Mirandela, Portugal

54. Miguel Lançós de Sottomayor, Oficial de la Armada, Lisboa, Portugal

55. Lara Enge Maggione, Agrónoma, Lisboa, Portugal

56. Nicolau Pinto Coelho, Licenciado en Arquitectura por la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto, Portugal

57. Barbara Lambiase, Gráfica, Diplomatura en Medios, Múnich, Alemania

58. Giuseppina Nigro, Jubilada, Roma, Italia

59. Giovanna Ruggeri, Ama de casa, Lumezzane, Italia

60. Alessandra Perfetti, Desempleada, Licenciada en Filosofía por la Università degli Studi di Milano y licenciada en Psicología Clínica por la Università degli Studi di Torino, Macerata, Italia

61. Enrico Donà, Padre de 4 hijos, Innsbruck, Austria

62. Elena Martinz, Madre de 4 hijos, Innsbruck, Austria

63. Mauro Reginato, Padre de dos hijos, Innsbruck, Austria

64. Martina Pappagallo, Madre de 2 hijos, Innsbruck, Austria

65. Günther Hofer, Padre de 2 hijos, Innsbruck, Austria

66. Federica Sparpaglia, Madre de 2 hijos, Innsbruck, Austria

67. Maurizio Seghieri, Padre de 2 hijos, Montecatini Terme, Pistoia, Italia

68. Irene Ibellani, Madre de 2 hijos, Montecatini Terme, Pistoia, Italia

ESTUDIANTES

69. Afonso de Almeida Tété Machado, Estudiante de Medicina del Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Oporto, Portugal

70. Francisco José Ferrand d’Almeida, Estudiante Universitario, Viseu, Portugal

71. Henrique José Ferrand d’Almeida, Estudiante Universitario, Viseu, Portugal

72. Camila Caluff Rodrigues de Lima, Estudiante de Derecho, Belém do Pará, Brasil

[1] Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1601.

[2] Congregación para la Doctrina de la Fe, Responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo.

[3] Ibidem.

[4] Cfr. Código de Derecho Canónico, canon 751.

§§§

