Appello a Roma: Fermate lo Scisma del Cammino Sinodale Tedesco.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ben volentieri pubblichiamo questo appello, nato in Portogallo, indirizzato ai responsabili della Chiesa cattolica affinché impediscano che vi sia un nuovo scisma. Chi fosse interessato a sottoscriverlo, è pregato di comunicare nome, professione, area di formazione, città e paese a questo collegamento. Buona lettura e condivisione.

§§§

– APPELLO –

Contro il tentativo di distruzione del Matrimoniodal cammino sinodale tedesco

5 de Maio de 2021

S. Pii V Papæ et Conf.



Il cammino sinodale tedesco, presentato nel 2019, è stato, in questi due anni, terreno fertile per la pianificazione e la conseguente massificazione di idee e teorie palesemente contrarie all’immutabile e continuo Magistero della Santa Chiesa Cattolica, fondata dal Divin Salvatore su la solida roccia degli Apostoli (Mt 16, 18). Tra gli errori diffusi vi è l’attacco dichiarato al Sacerdozio, sia attraverso il tentativo di abolire il celibato ecclesiastico che imponendo l’ordinazione delle donne, e il Matrimonio, volendo proprio attaccare l’unione indissolubile tra un uomo e una donna, e imponendo e equiparando le unioni sodomitiche con quell’amore che Nostro Signore Gesù Cristo ha elevato alla dignità di sacramento. A questo proposito, il Catechismo della Chiesa Cattolica presenta «il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole»[1]. Al contrario, il clero tedesco, a partire dalla gerarchia, con poche eccezioni, allontanandosi scandalosamente dal costante insegnamento della Chiesa, suggerisce, tra l’altro, la demolizione del Matrimonio, essendo stato indetto, per il 10 maggio, un giorno di “benedizione” per tutti gli innamorati, compresi, come previsto, gli omosessuali, in netto disprezzo del responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 22 febbraio 2021, a un dubbio sulla benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso. Nel documento vaticano, reso pubblico in più lingue, si legge che «non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso»[2], ribadendo che «la Chiesa (…) non benedice né può benedire il peccato»[3]. È stato riferito che sono già più di 2.500 sacerdoti, diaconi e altri agenti pastorali associati a questa iniziativa, che dimostra una manifesta avversione alla Tradizione della Chiesa e alle norme che essa stipula. Secondo il Codice di Diritto Canonico, lo scisma è «il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti»[4], incorrendo così nella scomunica latæ sententiæ tutti coloro che lo promuovono. Tutto fa pensare che il cammino sinodale tedesco, ogni giorno, tenda a diventare un passo verso lo scisma e l’eresia dichiarata. Preoccupati per questa triste situazione, noi Pastori della Chiesa Cattolica e fedeli laici impegnati nella difesa della Verità della Fede, chiediamo al Santo Padre di prendere le misure necessarie per porre fine a queste derive del cammino sinodale tedesco e, se necessario, applicare le appropriate sanzioni canoniche ai promotori di questa tremenda deviazione dottrinale e di comunione con le Chiavi di Pietro. D’altra parte, per lo stesso giorno 10 maggio, convochiamo una giornata internazionale di preghiera e riparazione per tutte le offese e gli atti sacrileghi commessi dai Pastori deviati dalla Chiesa tedesca, chiedendo la recitazione, in pubblico o in privato, delle litanie del Sacro Cuore di Gesù e, quando possibile, che si offra la Santa Messa pro remissione peccatorum e la Comunione riparatrice.

PRELATI



1. Cardeal Joseph Zen, Vescovo emerito di Hong Kong

2. D. Athanasius Schneider, Vescovo Ausiliare di Astana, Kazakistan

3. D. Marian Eleganti, Vescovo Ausiliare emerito di Coira, Svizzera

SACERDOTI

4. P. Miguel Coelho, Arcidiocesi Évora, Portogallo

5. P. José Andrade, Arcidiocesi di Braga, Portogallo

6. P. Duarte Sousa Lara, Diocesi di Lamego, Portogallo

7. P. Manuel Vaz Patto, Diocesi di Coimbra, Portogallo

8. P. Hélder Ruivo, Diocesi di Aveiro, Portogallo

9. P. Armin Maria Kümin, Ordine della Santa Croce, Portogallo

10. P. Manuel de Pina Pedro, Diocesi di Leiria-Fátima, Portogallo

11. P. Gerald E. Murray, Arcidiocesi di New York, Stati Uniti

12. P. Tiago Ribeiro e Pinto, Diocesi di Setúbal, Portogallo

13. P. Samuele Cecotti, Osservatorio Van Thuan sulla Dottrina Sociale della Chiesa, Diocesi di Trieste, Italia

14. P. António Alexandre de Oliveira, Diocesi di Campo Limpo, Brasile

15. P. Alfredo Maria Morselli, Arcidiocesi di Bologna, Italia

AVVOCATI



16. Ives Gandra da Silva Martins, Avvocato, San Paolo, Brasile

17. Miguel da Costa Carvalho Vidigal, Avvocato, San Paolo, Brasile

18. Luís Filipe Esquível Freire de Andrade, Avvocato, Coimbra, Portogallo

19. Carlos Vitor Santos Valiense, Avvocato, Bahia, Brasile

GIORNALISTI E EDITORI

20. Marco Tosatti, Giornalista, Roma, Italia

21. Fabio Scaffardi, Giornalista, Firenze, Italia

22. Eugene Rosenblum, Caporedattore di Trailway,, Russia

23. António Carlos de Azeredo, Editore, Porto, Portogallo

24. José Barbosa Soares, Consigliere Editoriale, Porto, Portogallo

PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

25. Teresa Kaufeler, Psichiatra, Österreich, Austria

26. Joana Luísa Nigra de Castro e Sousa de Noronha, Medico, Lisbona Portogallo

27. Nelson Machado da Silva Lima, Neurochirurgo, Belém do Pará, Brasile

28. Maria Cabral Martins, Infermiera, Master in Salute Mentale e Psichiatrica presso l’Escola Superior de Enfermagem do Porto, Porto, Portogallo

29. Elzbieta Agnieszka, Infermiera, Roma, Italia

30. Salvador Olazabal, Psicologo, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Porto, Portogallo

31. Maria José Côrte-Real Freire de Andrade, Psicologo, Coimbra, Portogallo

INSEGNANTI E PROFESSIONISTI

32. Armando Alexandre dos Santos, Professore Universitario, Laureato in Storia e Filosofia, PhD presso l’Universidad de Alicante, Piracicaba, Brasile

33. Michael Hesemann, Storico e autore, Neuss, Germania

34. Stanislaw Strutynski, Presidente di Una Voce Russia, Russia

35. Elena Mancini, Insegnante, Linz, Austria

36. Ricardo Luiz Silveira da Costa, Professore Universitario, Rio de Janeiro, Brasile

37. Ibsen José Casas Noronha, Professore Universitario, Coimbra, Portogallo

38. Pedro Affonseca, Presidente del Centro Dom Bosco e laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federale di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile

39. Álvaro Mendes, Vicepresidente del Centro Dom Bosco e PhD in Economia presso l’Università Federale di Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasile

40. Bruno Mendes, Direttore Generale del Centro Dom Bosco, PhD in Amministrazione presso la Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile

41. Giuseppe Sorrentino, Insegnante di Matematica in pensione, Avezzano, Italia

42. Eduardo Almeida, Laurea in Storia presso la Faculdade de Letras di Universidade do Porto, Porto, Portogallo

43. João Augusto Lobato Rodrigues, Economista, Master in Sviluppo Regionale e Dottorando in Gestione Sociale, Belém do Pará, Brasile

44. Alexandra de Almeida Tété, Manager, Laurea in Relazioni Internazionali, Porto, Portogallo

45. Amadeu Fernandes, Ingegnere Meccanico, Viseu, Portogallo

46. ​​Corrado Gnerre, Guida Nazionale C3S, Benevento, Italia

47. Diogo de Campos, Traduttore, Viana do Castelo, Portogallo

48. Luís Ferrand d’Almeida, Laurea in Interprete-Guida presso l’Instituto Superior de Novas Profissões, Viseu, Portogallo

49. Maria da Graça Poças da Cruz Marcelino, Laurea in Storia presso l’Universidade Nova de Lisboa, Viseu, Portogallo

50. Maria do Carmo Olazabal, Ingegnere Biomedico, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portogallo

51. Maria Francisca Gomes, Designer Multimediale, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Porto, Portogallo

52. Paula Andrea Caluff Rodrigues, Architetto, Master in Beni Culturali e Dottoranda in Comunicazione, Lingua e Cultura, Belém do Pará, Brasile

53. Pedro Sinde, Bibliotecario, Laureato in Filosofia presso la Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Mirandela, Portogallo

54. Miguel Lançós de Sottomayor, Ufficiale della Marina, Lisbona, Portogallo

55. Lara Enge Maggione, Agronomo, Lisbona, Portogallo

56. Nicolau Pinto Coelho, Laureato in Architettura presso la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto, Portogallo

57. Barbara Lambiase, Grafica, Diploma in Media, Monaco, Germania

58. Giuseppina Nigro, Pensionato, Roma, Italia

59. Giovanna Ruggeri, Casalinga, Lumezzane, Italia

60. Alessandra Perfetti, Disoccupata, Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano e laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Torino, Macerata, Italia

61. Enrico Donà, Padre di 4 figli, Innsbruck, Austria

62. Elena Martinz, Madre di 4 figli, Innsbruck, Austria

63. Mauro Reginato, Padre di 2 figli, Innsbruck, Austria

64. Martina Pappagallo, Madre di 2 figli, Innsbruck, Austria

65. Günther Hofer, Padre di 2 figli, Innsbruck, Austria

66. Federica Sparpaglia, Madre di 2 figli, Innsbruck, Austria

67. Maurizio Seghieri, Padre di 2 figli, Montecatini Terme, Pistoia, Italia

68. Irene Ibellani, Madre di 2 figli, Montecatini Terme, Pistoia, Italia

STUDENTI

69. Afonso de Almeida Tété Machado, Studente di Medicina presso l’Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto, Portogallo

70. Francisco José Ferrand d’Almeida, Studente Universitario, Viseu, Portogallo

71. Henrique José Ferrand d’Almeida, Studente Universitario, Viseu, Portogallo

72. Camila Caluff Rodrigues de Lima, Studentessa di Giurisprudenza, Belém do Pará, Brasile

[1] Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1601.

[2] Congregazione per la Dottrina della Fede, Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso.

[3] Ibidem.

[4] Cfr. Codice di Diritto Canonico, cân. 751.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: appello, cammino sinodale, Germania, Sinodo



Categoria: Generale