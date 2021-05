De Vito, Ferragnez: Abbiamo i Meghan e Harry de Noantri…ci Mancavano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la polemichetta del Fedez al Concertone ha ispirato riflessioni mondane – ma non solo -alla nostra Benedetta De Vito. Buona divertita lettura….

§§§

Qualche tempo fa, in una bella casa romana, che ha sul colmo un volo di colombi affrescati da un artista Decò, mentre insegnavo a una delle mie allieve bambine, la lingua di Shakespeare, facendola entrar, come oro fuso, dalle orecchie al cuore, mi sono accorta che un grande occhio azzurro, vitreo, glaciale, inquietante, con ciglia nere ben stirate, poste a mo’ di pettine, e un’aria imperiosa e saccente insieme, mi spiava, guardandomi di sotto in su.

Squadrando il visus, presto mi sono accorta che quell’occhio antipatico decorava, sfacciato, la felpa della “mia” bambina. Così. tra me e me, senza dir nulla, gli ho girato le spalle e poi non ci ho pensato più. Finché una sera, quello stesso occhio, che nella felpa di Annetta, somigliava a un cartone animato e buono al massimo per farci il brodo, si è nuovamente materializzato sulla camicetta – o non ricordo che cosa – di una conduttrice televisiva con i capelli lunghi e un’età avanzata, che prima era una giornalista e ora non so. Sì, l’occhio, dalla televisione accesa, tornava a guardarmi, ben acceso, e sfidandomi sembrava farmi una linguaccia, dicendomi “tiè, io ci sono e tu non puoi ignorarmi!”. Scendo di un rigo per creare un poco di giro e vado avanti.

Così detto fatto, con due o tre clic, ho scoperto che esso, l’occhio (a naso, per me, massonico al femminile, si chiama Occhio di Horus e, vabbè dai, non occorre aggiungere altro) è il logo delle creazioni di Chiara Ferragni. E oggi che mi sono svegliata leggendo che i giornali importanti – Messaggero e Corriere e anche Repubblica e tutti i tg non tg delle nostre tv pubbliche e private – han per titolo principale la difesa di Fedez alla legge Zan e l’attacco alla Lega, ho messo tutto insieme e ho capito che, a forza di parlar dei due “influencer” di Instagram essi sono diventati veri, uscendo dalla macchina virtuale che, tenendoli in incubazione per anni, ora li ha buttati nel mondo.

Hanno aperto, così, tutti e due gli occhi, uno per uno, e si sono fatti adulti, importanti, delle autorità. I media, in onore di Fedez, han dimenticato persino la psico-pandemia, le tabelle dell’incubo, tamponi, vaccini e tutta la compagnia cantante. Solo Fedez, in adorazione di Fedez…

E quindi, vi annuncio che l’Italia non è più una Repubblica, ma ha la sua nuova coppia reale: Fedez, il rapper, e Chiara, l’occhiona di Horus. Lui, Fedez, principe consorte, lei, Regina, Iside, una che tutto quel che tocca lo tramuta in oro. Evviva, nel mondo alla rovescia, succede questo e altro.

Gioite, dunque, anche noi, qui in Italia, abbiamo i nostri Meghan e Harry e, forti dell’attenzione dei media che li hanno creati per volontà di chi non sappiamo, foraggiandoci le loro strampalate sciocchezze, ammannendoci i loro figlioletti come trofei e principi ereditari, dicono la loro su tutto.

E da chi ha per logo l’occhio di Horus (lei) e da chi si vanta di possedere un bel paio di Satan shoes (lui), bè, non c’è molto da chiedersi da che parte sono e saranno. Ora difendono la legge Zan e domani chissà che cosa altro. Sono influencer, no? Vogliono influenzarci, cioè farci ammalare perché l’influenza è un virus come il Covid 19. Attenti, dunque, all’occhio di Horus che lusinga, stordisce, ipnotizza e chi ci casca, patapunfete, in tentazione, finisce dritto nel Paese dei Balocchi e diventa ciuco con una pietra al collo.

Sono abbastanza in là con gli anni per ricordarmi che, in Italia, dopo i Savoia, abbiamo avuto un’altra famiglia reale, anch’essa piemontese per non turbar troppo gli animi e dare una certa continuità alle stirpi: sì, gli Agnelli. Come si sa, al Re – come ora a Fedez – basta un nome e portava il nome qualsiasi di Gianni; la regina, elegantissima, si chiamava, invece, Donna Marella, ed era davvero bella, come bella è la Ferragni, seppure a modo suo, un modo moderno; e certo meno fascinosa di Marella.

C’erano gli Agnelli e, al contrario di Fedez e della sua sposa, erano elegantissimi e pieni di chic. Ma i tempi cambiano e i re si adeguano ai precipizi del gusto. Per noi cattolici, invece, solo i Santi sono famiglia reale…E, prima di chiudere il capitolo per correre alla Santa messa domenicale, ricordo che, per motivi che non voglio rivelare, andai al battesimo di una bimba dell’allora famiglia reale italiana. Gianni non c’era e neppure Marella, ma altre sorelle e zie e cuginetti erano presenti e non vestivano alla marinara. Alcune di loro, giunsero in ritardo, venendo direttamente dai campi e dai loro amatissimi cavalli. Una signora, una gran dama, arrivò con gli stivali che avevan su un poco di mota, ma nessuno ci fece caso…

Vi lascio con due passi biblici dedicati ai Ferragnez. Isaia : “Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro”. San Matteo: di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». E ora con una riverenza, passo e chiudo in questa domenica di maggio, mese di Maria.

