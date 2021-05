“Chi Appoggia l’Aborto non si Presenti per la Comunione”. Mons. Cordileone.

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra importante rilanciare questo articolo molto interessante di Korazym.org, un portale che ben conoscete, in tema di aborto e cattolici. Con un riferimento diretto al presidente degli USA, Joe Biden. Buona lettura.

Mons. Salvatore Joseph Cordileone, Arcivescovo metropolita di San Francisco il 1° maggio 2021 ha rilasciato una Lettera pastorale sulla dignità richiesta per ricevere la Santa Comunione, in cui insiste che qualsiasi cattolico che coopera con il male dell’aborto, dovrebbe astenersi dal ricevere l’Eucaristia. Mons. Cordileone è stato attento a sottolineare che “l’aborto non è mai solo un atto della madre. Altri, in misura maggiore o minore, condividono la colpevolezza ogni volta che questo male viene perpetrato”. “È fondamentalmente una questione di integrità: ricevere il Santissimo Sacramento nella liturgia cattolica significa sposare pubblicamente la fede e gli insegnamenti morali della Chiesa Cattolica e desiderare di vivere di conseguenza”, ha scritto Mons. Cordileone. “Non siamo tutti all’altezza in vari modi, ma c’è una grande differenza tra lottare per vivere secondo gli insegnamenti della Chiesa e rifiutare quegli insegnamenti”. La Lettera, emessa in occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore e all’inizio del mese in onore della Beata Vergine Maria, arriva sulla scia della crescente copertura mediatica sull’ammissione del Presidente Biden alla Santa Comunione all’interno della Chiesa Cattolica Romana. Il Presidente Biden non può affermare di essere sia un cattolico devoto, sia un sostenitore dell’aborto. Non può averlo in entrambi i modi.

«Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo. Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa in modo di presentare la sua posizione come qualcosa di ideologico, oscurantista e conservatore. Eppure questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno. La sola ragione è sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana, ma se la guardiamo anche a partire dalla fede, «ogni violazione della dignità personale dell’essere umano grida vendetta al cospetto di Dio e si configura come offesa al Creatore dell’uomo».

Proprio perché è una questione che ha a che fare con la coerenza interna del nostro messaggio sul valore della persona umana, non ci si deve attendere che la Chiesa cambi la sua posizione su questa questione. Voglio essere del tutto onesto al riguardo. Questo non è un argomento soggetto a presunte riforme o a “modernizzazioni”. Non è progressista pretendere di risolvere i problemi eliminando una vita umana. Però è anche vero che abbiamo fatto poco per accompagnare adeguatamente le donne che si trovano in situazioni molto dure, dove l’aborto si presenta loro come una rapida soluzione alle loro profonde angustie, particolarmente quando la vita che cresce in loro è sorta come conseguenza di una violenza o in un contesto di estrema povertà. Chi può non capire tali situazioni così dolorose?» (Esortazione apostolica “Evangelii gaudium del Santo Padre Francesco ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 febbraio 2013).

Chi sta seduto su due sedie cade per terra, dice il proverbio, che significa che nella vita bisogna prendere una decisione. Una persona che non sa su quale sedia sedersi, e quindi sta seduta su due sedie, cade perché finisce in mezzo alle due col sedere sul pavimento. Altri proverbi simili parlano di tenere il piede su due staffe o tenere un piede in due scarpe (cioè, fare il doppio gioco, espressione che si usa per riferirsi a una persona furba, ipocrita o che asseconda la sua convenienza e indica un contegno ambiguo quando ci si trova davanti a due possibilità, il destreggiarsi tra due persone, fazioni, situazioni o interessi tra loro incompatibili o contrastanti in vista di futuri vantaggi, rimandare una scelta tenendo in sospeso varie alternative). Anche se possa sembrare più vantaggioso stare con un piede in due scarpe, rispetto a rimanere composti stando con due piedi in una scarpa, si dovrà prestare attenzione a non finire male, in quanto, come mette in guardia il proverbio toscano: Chi tiene il piede in due staffe, spesso si trova fuora.

Il significato originario della locuzione va ricondotto all’uso del cavallo quale mezzo di trasporto. Il modo di dire risale infatti alla consuetudine che avevano i cavalieri di viaggiare con due cavalli per poterli alternare quando quello che montavano dava segni di stanchezza. In tal modo era possibile affrontare lunghi tragitti senza doversi fermare. Le due staffe a cui si fa riferimento nella locuzione, poi diventate scarpe, sono quindi quelle dei due cavalli che il cavaliere portava con sé e indicano la possibilità di scegliere il cavallo più idoneo al momento opportuno. Il modo di dire è associato al proverbio latino che si trova nella Traduzione degli Annali di Publius Cornelius duabus ancoris niti (appoggiarsi a due ancore, ovvero non assumere una posizione chiara tra due scelte).

Le scandalose azioni del Presidente Joe Biden sull’aborto nel corso dei suoi primi 100 giorni in carica seguono un modello prevedibile per i recenti presidenti democratici, ma contrastano direttamente gli insegnamenti della Chiesa Cattolica Romana sulla vita. Il governo Biden-Harris ha lavorato a perdifiato per revocare le precedenti protezioni a favore della vita e attuare politiche aggressive pro aborto – mosse applaudite da Planned Parenthood e deplorate dai fedeli cattolici statunitensi. In sostanza, il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti si è opposto direttamente alle esortazioni dei vescovi statunitensi a proteggere i bambini non ancora nati.

Già durante il suo secondo giorno intero da presidente, il 22 gennaio, Biden ha rilasciato una dichiarazione per celebrare il 48° anniversario di Roe v. Wade. Questa è la sentenza della Corte Suprema del 1973 responsabile di oltre 60 milioni di bambini non nati morti per aborto. Poi il 28 gennaio, poco più di una settimana dopo il suo insediamento, il governo Biden-Harris ha emesso un ordine esecutivo che abroga la politica Global Protect Life del governo Trump. Questo nuovo ordine esecutivo costringe efficacemente i contribuenti americani a finanziare gruppi che promuovono l’aborto all’estero.

Quando il tandem Biden-Harris ha iniziato a comporre il proprio gabinetto, si è allargato dagli ordini pro-aborto al personale pro-aborto. Dopo essere stato confermato Segretario di Stato, Antony Blinken ha subito annunciato di considerare l’aborto, spesso velato sotto il termine “diritti riproduttivi”, come diritti umani. Shalanda Young, che ora è il Vicedirettore confermato dell’Office of Management and Budget (OMB) della Casa Bianca, ha definito l’aborto “giustizia razziale”. Ma il Segretario dell’US Department of Health and Human Services (HHS), il cattolico Xavier Becerra, è il funzionario di gabinetto più preoccupante quando si tratta della questione della vita. Becerra è stato visto come una nomina nella peggiore delle ipotesi per la più grande agenzia sanitaria degli USA, poiché ha una storia controversa con i pro-vita. Durante il suo incarico come Procuratore generale della California, Becerra si è mosso presso la Corte Suprema contro i centri di assistenza per la gravidanza a favore della vita e le Piccole Sorelle dei Poveri, anche se ha perso entrambi i casi. Durante le udienze di conferma del Senato per la carica di Segretario dell’HHS, Becerra ha evitato le domande sulla sua esatta posizione sull’aborto, rifiutandosi persino di rispondere se avrebbe appoggiato qualsiasi limite alla macabra prassi. Ma una volta confermato, il Becerra si è mosso rapidamente per portare avanti gli obiettivi del governo. Il giorno stesso in cui Becerra è stato confermato a marzo, l’HHS ha annunciato di voler riscrivere le regole per il programma federale di pianificazione familiare. Queste nuove regole capovolgerebbero la regola di protezione della vita e consentirebbero ancora una volta ai fondi pubblici di andare a gruppi che praticano o promuovono aborti. L’agenda sull’aborto di Biden-Harris ha continuato a svilupparsi in modo prevedibile, proprio come avrebbe sperato la lobby dell’aborto, e proprio come i sostenitori della vita temevano che sarebbe successo.

Ma ciò che rende i primi 100 giorni del governo Biden-Harris ancora più eclatanti – e francamente ancora più scandalosi – è il fatto che il Presidente Biden non è solo un qualsiasi presidente pro-aborto. È solo il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti e quindi i cattolici americani hanno un livello più alto per ciò che si aspettano da lui e dal suo governo.

Nelle primarie presidenziali del Partito Democratico nel 2020, Joe Biden era stato visto in gran parte come il principale candidato più moderato sulla questione dell’aborto. In effetti, durante la sua lunga carriera politica, Biden ha rilasciato dichiarazioni sull’aborto che sembravano qualcosa che avresti sentito a una conferenza pro vita. Durante un’intervista del 2006, ad esempio, l’allora Vicepresidente Biden ha detto: “Non vedo l’aborto come una scelta e un diritto. Penso che sia sempre una tragedia”. Il politico cattolico Biden ha anche sostenuto a lungo l’emendamento Hyde, che impedisce ai dollari dei contribuenti di finanziare gli aborti. Non è stato chiaro dove si trovasse esattamente sulla questione all’inizio della sua campagna presidenziale del 2020, dato che ha cambiato staffe più volte nel 2019. Ad un certo punto, la campagna di Biden ha ribadito il suo sostegno a Hyde e ha affrontato una rapida reazione da parte della lobby dell’aborto. NARAL (National Association for the Repeal of Abortion Laws)/Pro-Choice America ha attaccato Biden, dicendo: “Differenziarsi dal campo in questo modo non farà guadagnare a Joe Biden alcun vantaggio politico”. Essendo il buon soldato che è per la lobby abortista e il Partito Democratico, Biden ha cambiato rapidamente idea e ha dichiarato di voler abrogare proprio l’emendamento che ha sostenuto per più di 40 anni.

Forse le azioni del governo Biden-Harris sull’aborto appena fuori dal cancello sono il suo tentativo di placare la lobby dell’aborto, per rassicurarli che è dalla loro parte. Ma il Presidente Biden non può affermare di essere sia un fedele cattolico, sia un sostenitore dell’aborto. Non può averlo in entrambi i modi. La sera dell’inaugurazione del Presidente Biden, durante quello che è stato il primo briefing con la stampa del suo governo, il corrispondente alla Casa Bianca di EWTN News Nightly, Owen Jensen ha chiesto al Segretario stampa della Casa Bianca, Jen Psaki dell’azione prevista dal presidente sulla politica pro-vita. Psaki ha risposto che Biden “è un devoto cattolico e qualcuno che frequenta regolarmente la Chiesa”. Pur essendo devoto a una Chiesa, che afferma chiaramente l’aborto “è assolutamente contrario alla legge morale” il cattolico Biden dovrebbe segnalare il sostegno alla politica pro-vita, l’amministrazione Biden ha revocato invece la politica pro-vita appena otto giorni dopo.

Le prime azioni esecutive sull’aborto che si dovrebbe attendere da presidenti democratici sarebbero pro-aborto. Ma i fedeli cattolici chiedono di meglio dal loro soltanto secondo presidente cattolico, a un uomo che ha affrontato apertamente la questione della vita, a un frequentatore abituale della Chiesa che in passato ha affermato che l’aborto è “sempre una tragedia”. L’attuale presidente degli USA si trova in una posizione unica, rara e potente che ha davvero un peso, che gli offre gli strumenti per aiutare a porre fine a questa tragedia. Dovrebbe usare quel potere. Qual è la nostra fede se non si infonde nel nostro lavoro? Che cos’è il potere se non viene utilizzato per proteggere i nostri fratelli più vulnerabili? Il caso dei primi 100 giorni del Presidente Joe Biden presente un grande scandalo per quanto riguarda la questione dell’aborto e la difesa della vita dei non ancora nati. Nella dichiarata battaglia di Biden per l’anima della sua nazione, preghiamo che si ricordi di prendersi cura anche della sua.

“Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo”

Lettera pastorale sulla dignità umana dei non nati, Santa Comunione e cattolici nella vita pubblica

di Mons. Salvatore Joseph Cordileone, Arcivescovo metropolita di San Francisco

1° maggio 2021, Memoria di San Giuseppe Lavoratore

Questa Lettera pastorale di Mons. Salvatore J. Cordileone contiene una sezione specifica per i funzionari pubblici cattolici che sostengono l’aborto. “Siete in grado di fare qualcosa di concreto e decisivo per fermare l’omicidio”, scrive. “Per favore, smettetela di uccidere. E per favore smettetela di fingere che sostenere o praticare un grave male morale – uno che spegne una vita umana innocente, uno che nega un diritto umano fondamentale – sia in qualche modo compatibile con la fede cattolica. Non lo è. Per favore, tornate a casa alla pienezza della vostra fede cattolica”.

Sia il Washington Post, sia l’Associated Press alcuni giorni fa hanno pubblicato articoli, che hanno evidenziato il dibattito se a Biden, un convinto promotore dell’aborto e dei finanziamenti per l’aborto, ma anche “cattolico devoto”, sarebbe stato chiesto dai vescovi statunitensi di astenersi dal presentarsi per ricevere l’Eucaristia [Associated Press: i vescovi statunitensi potrebbero far pressioni sul Presidente Biden a scegliere tra ricevere la Comunione o sostenere l’accesso all’aborto – 30 aprile 2021].

Secondo l’insegnamento di lunga data della Chiesa Cattolica Romana, delineato dall’Arcivescovo metropolita di San Francisco, la cooperazione formale e l’immediata cooperazione materiale con il male, come la cooperazione nel male dell’aborto, preclude di ricevere la Santa Comunione. “L’insegnamento e la disciplina della Chiesa sulla dignità di ricevere la Santa Comunione sono stati coerenti nel corso della sua storia, fin dall’inizio”, osserva Mons. Cordileone. “L’insegnamento della nostra fede è chiaro: coloro che uccidono o aiutano a uccidere il bambino (anche se personalmente si oppongono all’aborto), coloro che fanno pressioni o incoraggiano la madre ad abortire, chi lo paga, chi fornisce assistenza alle organizzazioni per praticare aborti, o che sostengono i candidati o la legislazione allo scopo di rendere l’aborto una ‘scelta’ più facilmente disponibile, stanno tutti cooperando con un male molto grave”, afferma l’Arcivescovo metropolita di San Francisco. “La cooperazione formale e la cooperazione materiale immediata nel male non è mai moralmente giustificata”.

Mons. Cordileone cita l’insegnamento di San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi, per spiegare il pericolo di ricevere la Santa Comunione mentre si coopera con un male grave, un atto a lungo definito nella Chiesa come indegno: “Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. 28 Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva dal calice; 29 poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore” (1 Cor. 11: 27-29). Include anche la testimonianza del primo Padre della Chiesa, San Giustino, martire, che ha insegnato: “Nessuno può condividere l’Eucaristia con noi a meno che non creda che ciò che insegniamo sia vero; a meno che non sia lavato nelle acque rigeneranti del battesimo per la remissione dei suoi peccati; e a meno che non viva secondo i principi datici da Cristo”.

Il dibattito sul Presidente Biden e sulla comunione ha raggiunto un nuovo apice quando il Washington Post ha pubblicato una storia e un tweet, descrivendo il Presidente Biden come “molto cattolico”, suscitando una risposta appassionata da parte della gerarchia cattolica. La risposta di Mons. Cordileone affronta l’importanza di testimoniare la verità sul grave male dell’aborto. “Da decenni ormai la cultura occidentale nega la dura realtà dell’aborto. L’argomento è avvolto da sofismi dai suoi sostenitori e la discussione su di esso è vietata in molte sedi. Nel caso di personaggi pubblici che si identificano come cattolici e promuovono l’aborto, non si tratta di un peccato commesso nella debolezza umana o di un errore morale: si tratta di un rifiuto persistente, ostinato e pubblico dell’insegnamento cattolico”, scrive Mons. Cordileone. “Questo aggiunge una responsabilità ancora maggiore al ruolo dei pastori della Chiesa nella cura della salvezza delle anime. “È mia convinzione che questa cospirazione di disinformazione e silenzio sia alimentata dalla paura di cosa significherebbe riconoscere la realtà con cui abbiamo a che fare. “Il diritto alla vita stessa è il fondamento di tutti gli altri diritti. Senza la protezione del diritto alla vita, nessun altro discorso sui diritti ha senso”, prosegue Mons. Cordileano, sottolineando che la scienza è “chiara” su quando questa vita inizia. “Una nuova vita umana geneticamente distinta inizia al concepimento”.

Mons. Cordileone è attento a sottolineare anche, che “l’aborto non è mai solo un atto della madre. Altri, in misura maggiore o minore, condividono la colpevolezza ogni volta che questo male viene perpetrato”. Osserva che la sua responsabilità di vescovo e pastore di anime gli richiede di essere chiaro sia sulla gravità del male dell’aborto, sia sui motivi per cui una persona che procura, assiste o promuove l’aborto in qualsiasi modo, non può ricevere la Santa Comunione se prima non si penta ed è assolta in confessione. “Parlando per me”, scrive, “tengo sempre davanti a me le parole del profeta Ezechiele … tremo che se non sfido apertamente i cattolici sotto la mia cura pastorale che sostengono l’aborto, sia loro che io dovremo rispondere a Dio per sangue innocente”.

Alla fine della sua Lettera, l’Arcivescovo metropolita di San Francisco ringrazia coloro che nella vita pubblica sono fermi a difesa della causa del nascituro. “La vostra posizione coraggiosa e risoluta di fronte a quella che spesso è una feroce opposizione dà coraggio ad altri che sanno ciò che è giusto, ma potrebbero altrimenti sentirsi troppo timidi per proclamarlo con parole e atti”, afferma. L’Arcivescovo Cordileone si rivolge anche alle donne che hanno avuto un aborto e altre persone colpite da esso: “Dio ti ama. Ti vogliamo bene. Dio vuole che tu guarisca, e anche noi, e abbiamo le risorse per aiutarti. Per favore, rivolgiti a noi, perché ti amiamo e vogliamo aiutarti e vogliamo che tu guarisca”, aggiungendo che coloro che sono guariti dall’aborto possono diventare straordinari testimoni del Vangelo della Misericordia. “Grazie a ciò che hai sopportato, più di chiunque altro puoi diventare una voce potente per la santità della vita”.

L’Arcivescovo metropolita di San Francisco conclude la sua Lettera pastorale, invitando tutte le persone di buona volontà a “lavorare per una società in cui ogni neonato sia ricevuto come un dono prezioso di Dio e accolto nella comunità umana” e invocando l’intercessione di Nostro Signora di Guadalupe, patrona dei nascituri, nonché di San Giuseppe e San Francesco, patrono dell’Arcidiocesi.

