Il Papa, i Migranti, La Vergogna. Ma di Chi Esattamente si Parla?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, i giornali dei regime in quota PD (Corriere, Repubblica, Stampa & C.) parlano di “vergogna” per i clandestini morti in mare, che avevano affidato le loro vite a dei trafficanti di esseri umani il cui cinismo è evidente a tutti. Anche il Pontefice ne ha parlato, e Pezzo Grosso se ne occupa. Personalmente, ritengo che si dovrebbe vergognare chi favorisce e alimenta il traffico di esseri umani, sotto le mentite spoglie dell’accoglienza; chi non vuole ascoltare e sentire quello che i vescovi africani dicono da anni; chi non vuole adottare politiche serie e anche severe (ma come! Ne sono così capaci verso gli italiani….) per scoraggiare i mercanti di nuovi schiavi. E dovrebbe vergognarsi chi riceve soldi dallo Stato, cioè dai contribuenti, per tenere in vita il business dell’accoglienza, guadagnandoci. Il Pontefice, come Primate d’Italia, i vescovi, le Caritas non si sentono chiamati in causa?

§§§

IL PAPA, UNA NE PENSA, CENTO NE FA…ma non ne becca una…

(Corriere della sera, 26 aprile, pag. 16): IL PAPA SUI MIGRANTI: E’ L’ORA DELLA VERGOGNA!- Francesco sulla tragedia dei 130 naufragati al largo della Libia. “Prego per chi si volta dall’altra parte”.

E’ vero, è il momento della vergogna.

Ma di chi?

Per Francesco dovremmo vergognarci naturalmente noi, non chi criminalmente organizza il viaggio di questi poveri disperati. Continua infatti dicendo: “Preghiamo anche per coloro che possono aiutare, ma preferiscono guardare da un’altra parte. Preghiamo in silenzio per loro”.

Ripeto, chissà a chi si riferiva il Papa, mah!

Secondo me si riferiva a Stilum Curiae, che abitualmente preferisce guardare dalla parte dove il Papa non vuole guardare.

L’Osservatore Romano, che dopo la direzione di Vian non sa più osservare nulla, sa solo leggere e trascrivere le veline di Spadaro, scrive a tutta pagina: “Abbandonati e sepolti in mare”.

Ma da chi abbandonati e sepolti? Dai libici? A chi si stava riferendosi il Papa, e l’ormai miope Osservatore romano, ce lo spiegano i gesuiti dello sconosciuto centro Astalli per i rifugiati, con una considerazione esplicativa: “Ci si ostina a definire politiche migratorie degli accordi stipulati con governi antidemocratici, spendendo capitali che potrebbero esser utilizzati per gestire le migrazioni in maniera sicura e legale”, ha detto padre Camillo Ripamonti.

Gestire le migrazioni in maniera sicura e legale?

Il gesuita vuole gestire le migrazioni, al posto di Casarini? E’ proprio l’ora della vergogna, senza dubbio.

Sempre oggi, invece, Repubblica ignora questa dichiarazione di ieri del Papa. In compenso pubblica l’appello a Draghi delle ONG soccorso in mare, che evidentemente con il naufragio hanno perso affari e vorrebbero esser incluse nel Recovery.

Per riuscire a leggere e capire l’appello ci vuole pazienza e l’aiuto di un interprete. L’appello inizia con modalità strappalacrime sulle tragedie umane, continua vantando le benemerenze delle ONG (“si profit!”) che han guadagnato la riconoscenza di tutti.

Ma poi le cose son cambiate (dice l’appello) grazie a perfidi governi senza pietà che hanno cessato di coordinare i soccorsi, facendo tornare le navi in Libia e permettendo così alle autorità libiche di detenere i migranti arbitrariamente, con violenze ecc.

Ma non solo, concomitantemente le angeliche e disinteressate ONG son diventate oggetto di una campagna di delegittimazione e criminalizzazione… Ecc. Ecc.

Appello firmato da i soliti Emergency, Medici senza frontiere, Open Arms, Sea Watch, sos Mediterranée, ecc.

Manca solo la firma della ONG dell’amico fraterno ed amato del papa, Casarini (Mare Jonio).

Mi son chiesto, dopo gli scandaletti del citato, le altre ONG non l’hanno voluto far firmare? O gli è venuto un sussulto di vergogna?

Ma insomma l’ora della vergogna, gridata da Francesco, a chi è rivolta?

Ai trafficanti di uomini, ai libici, alle ONG un po’ business oriented, a Salvini…?

Ma vuoi vedere che il papa ha ancora rancore verso Salvini? Ma non dovrebbe saper perdonare, invece di furbescamente e un po’ ipocritamente invitare a pregare per chi si volta dall’altra parte sottraendo affari alle Ong dei gesuiti di questo centro Astalli di padre Ripamonti?

§§

Tag: migranti, ong, papa, vergogna



Categoria: Pezzo Grosso