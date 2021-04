Come il Commissario Draghi Sta Compiendo la Distruzione del Paese.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci piace rilanciare questo articolo di Paolo Deotto apparso su Il Nuovo Arengario. Lo dedichiamo a tutti coloro che hanno accolto il piccolo golpe del Colle, quello che ha escluso la via democratica delle elezioni, e a quanti avevano nutrito qualche speranza che il Commissario Draghi non agisse come semplice esecutore di piani ispirati da Altrove. Buona lettura.

§§§

Le nuove disposizioni governative non sono solo un insulto all’intelligenza degli italiani: sono anche e soprattutto un atto criminale per dare il colpo definitivo all’Italia. NON ci sono motivazioni sanitarie. Sempre più ambigua la posizione di Salvini.

Due mesi fa quando, liquidato l’avvocatino pugliese, fu ordinato a Mattarella di nominare Draghi Presidente del consiglio, la puzza di fregatura era già forte. Ora le cose sono sempre più chiare, o dovrebbero essere sempre più chiare, almeno per quanti non hanno deciso di gettare la testa all’ammasso.

Coprifuoco. Una misura assurda, ingiustificabile. E puntualmente confermata ieri in Consiglio dei ministri. A parte gli aspetti grotteschi (nessuno spiega cosa ci sia di pericoloso tra le dieci di sera e le cinque del mattino), siamo ormai al 22 aprile. In tempi normali, arrivati a queste date, le prenotazioni per l’estate erano già state fatte. Se non tutte, almeno in buona parte. Prenotazioni, si badi bene, non solo dall’Italia, ma anche, molto numerose, dall’estero.

Per avere un’idea di cosa sia il turismo nell’economia italiana, andiamo a leggere un po’ di dati forniti da Enit (http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Panoramica_Turismo_in_Italia.html).

“In Italia il comparto turistico incide nel 2018 per il 13,2% del PIL nazionale, pari ad un valore economico di 232,2 miliardi di euro. Il turismo rappresenta il 14,9% dell’occupazione totale, per 3,5 milioni di occupati.

Le presenze totali negli esercizi ricettivi italiani superano i 428 milioni e aumentano del 2,0% nel 2018 sul 2017. La componente internazionale cresce più di quella italiana (2,8 vs 1,1%) e rappresenta il 50,5% delle presenze totali.

Le entrate internazionali, a quota 41,7 miliardi di euro, aumentano del 6,5% nel 2018 sul 2017, mentre la spesa turistica degli italiani all’estero, circa 25,5 miliardi di euro, cresce del 3,8%. Ne consegue un saldo della bilancia turistica dei pagamenti di oltre 16,2 miliardi di euro, in aumento del 11,2%.

Per il 2019 i tour operator europei, intervistati tramite le sedi ENIT all’estero, indicano una crescita nelle vendite dell’Italia nel 61,9% dei casi a fronte di una stabilità nel 33,3%. Ottimismo anche oltreoceano, seppur con maggiore moderazione, con il 41,7% dei tour operator extraeuropei che indica un aumento nelle vendite del prodotto Italia. Nel complesso, le vendite da parte dei TO internazionali sono in aumento per il 49,1% degli intervistati e stabili per il 29,8%. Solo 2 su 10 segnalano una contrazione.

Gli arrivi aeroportuali in Italia nel 2018 hanno contato 121 milioni di passeggeri, in crescita del 7,2% sul 2017. Di questi 93 milioni di passeggeri (76,9%) sono giunti da Paesi europei, Svizzera inclusa.

Per il 2019 le previsioni indicano una chiusura d’anno in aumento del 4,7% di passeggeri internazionali, un dato molto positivo specie se confrontato con la Francia ( 2,7%) e soprattutto con la Spagna che prevede di chiudere in negativo (-9,2 %).

Per scaricare il documento completo: Turismo in cifre”.

Vi preghiamo di notare bene l’incipit: In Italia il comparto turistico incide nel 2018 per il 13,2% del PIL nazionale, pari ad un valore economico di 232,2 miliardi di euro. Il turismo rappresenta il 14,9% dell’occupazione totale, per 3,5 milioni di occupati.

Non sono cifrette. Teniamo anche conto che quel 3,5 milioni di occupati va incrementato con le famiglie degli stessi.

Ora, chi farà le prenotazioni, dall’Italia e dall’estero – per l’estate, con la prospettiva di non poter uscire la sera, o meglio uscire con l’occhio all’orologio? E nel frattempo – in molte zone d’Italia, soprattutto al Sud, il turismo “estivo” inizia presto – chi andrà in località turistiche, dove non potrà mangiare in ristorante, se non all’aperto (E SE PIOVE???)?

Come faranno i gestori o proprietari di aziende turistiche a predisporsi per l’estate, ad assumere gli stagionali, a poter prevedere spese e ricavi?

Il tutto, senza dimenticare l’altra buffonata, ossia il “Pass” per Regioni rosse o arancioni. Il colore, naturalmente, è una variabile e quindi che faccio? Prenoto oggi per Vasto (tanto per dire una località balneare)? E se poi l’Abruzzo diventa zona rossa? Per andarci devo fare un vaccino, che sono liberissimo di non voler fare o che magari, tout court, non riesco a fare. Oppure devo fare un tampone, la cui affidabilità è tutta da capire.

Si può prevedere uno sviluppo interessante del mercato di false attestazioni…

Però da Palazzo Reale, pardon, da Palazzo Chigi, ci fanno sapere che “potrebbero” esserci delle revisioni. Noi, da bravi sudditi, non possiamo che aspettare, con religiosa fiducia, disciplina e rispetto che le Loro Altezze Illustrissime decidano cosa è bene e cosa è male.

Vedrete, vedrete, il coprifuoco potrebbe cambiare. Magari potrebbe slittare di un’ora… il che sarebbe una inaccettabile presa in giro.

Il coprifuoco va tolto, sic et simpliciter.

A questo proposito è anche interessante leggere quanto riportava ieri l’Huffington Post:

“Mai consultati sul coprifuoco”. Il Cts si tira fuori

Il ministro Gelmini imputa la scelta di mantenerlo alle 22 proprio ai tecnici del Comitato tecnico-scientifico

Vedi su https://www.huffingtonpost.it/entry/mai-consultati-sul-coprifuoco-malumori-nel-cts_it_6080190ce4b017537f0d66b3 .

Insomma, per chi ancora crede a Babbo Natale, è bene chiarire che in tutto questo guazzabuglio le motivazioni sanitarie NON CI SONO.

Giorno dopo giorno, colpo su colpo, l’intento è ben diverso: rafforzare la dittatura, distruggere l’Italia.

Draghi non ha nemmeno la scusa che poteva avere Conte. Draghi non è scemo, capisce bene di economia e non può non rendersi conto che l’Italia sta andando verso il baratro. Se Draghi agisce così, è perché persegue – o meglio: deve perseguire – scopi distruttivi. Distruggere libertà e benessere.

È un gioco molto pericoloso, perché via via che le persone non hanno più di che mantenere la famiglia con l’onesto lavoro, può accadere di tutto. Se in un futuro non tanto lontano incominceremo a vedere qualche bell’assalto a supermercati, non avremo da stupirci troppo. E nemmeno avremo da biasimare troppo, perché sul banco degli imputati, chi dovrà essere portato? Chi ha rubato per fame e disperazione o chi ha provocato fame e disperazione?

È da sperare che qualsiasi opposizione di piazza a questo governo prosegua e si rafforzi. Draghi va cacciato al più presto, egli è solo la maschera “rispettabile” di un piano criminale.

Ed è sperabile che i pochi politici ancora degni di questo nome non lascino tregua al governo. Salvini, se ancora ha dignità, deve ritirarsi al più presto dalla maggioranza, non limitarsi alle manfrine del “Ci sto, ma non ci sto, ma intanto ti appoggio”. Ci pensi, Salvini. Sta buttando via tutta la popolarità che aveva guadagnato, giustamente, negli ultimi due anni.

Non ci appelliamo più alla coscienza di Mattarella, perché sarebbe una contraddizione in termini.

Ci appelliamo invece alla coscienza degli italiani, perché si sveglino, finalmente, e smettano di accettare di non vivere per la paura di morire. Si sveglino e inizino, finalmente, a disobbedire sistematicamente a questa congerie di norme assurde, liberticide, distruttrici. Ci appelliamo alla coscienza dei componenti delle Forze dell’Ordine, perché si rendano conto che le loro divise si disonorano se servono a coprire le malefatte dei criminali che stanno lavorando per rovinare l’Italia.

E soprattutto preghiamo il Signore, perché ci dia la forza, il coraggio, la lucidità per ritrovare la dignità di figli di Dio che amano davvero la loro Patria.

§§§

