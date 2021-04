Vaticano. Pezzo Grosso e gli Ospiti Imbarazzanti del cardinal Ravasi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso riprende la palla lanciata da Romana Vulneratus Curia nel suo post-scriptum di ieri, e si rifa a un articolo de Il Nuovo Arengario che annuncia una conferenza organizzata dal card. Gianfranco Ravasi in Vaticano con ospiti – bisogna dirlo – un po’ imbarazzanti. Ma ormai non ci si stupisce più di niente…Buona lettura.

§§§

EXPLORANDO MENTIS,ANIMUM ET CORPOREM…(et psychicae turbationes promotorum).

Caro Tosatti, la conferenza qui sotto riportata ripropone sul tema Scienza e Fede lo stesso approccio usato ad Assisi (Economy of Francesco ) sul tema Economia e Fede, dove ha imperato Zamagni con Jeffrey Sachs, Carlin Petrini e compagni.

Leggo su Il Nuovo Arengario: Dal 6 all’8 maggio si terrà la conferenza Exploring the Mind, Body & Soul. Come l’innovazione e i nuovi sistemi di distribuzione migliorano la salute umana, organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura, guidato dal cardinale Gianfranco Ravasi.

Monsignor Tomasz Trafny (che agli ordini di Ravasi ) dirige la sezione Scienza e Fede del Pontificio Consiglio della Cultura, ha dichiarato al National Catholic Register, che «se dovessimo invitare solo coloro che sono pienamente d’accordo con ciò che insegna la Chiesa, ci sentiremmo felici e nessuno si lamenterebbe. Quindi invitiamo le persone che la pensano in modo diverso in quanto è un’opportunità per loro di spiegare cosa stanno facendo, ma anche per noi di sfidarli e porre domande difficili».

Non vedo l’ora di capire quali sfide e quali domande difficili verranno poste loro. Ma prima vediamo chi sono i principali invitati del card. Ravasi:

– Joe Perry è un chitarrista rock, capo del complesso Hollywood VAMPIRES, inventore della salsa piccante Joe Perry’s hot sauce. (Esperto di musica sacra?)

– Deepak Chopra è un illustre specie di “medico un po’ sciamano”, di purissima new age. Ideatore della “meditazione del suono primordiale”, naturalmente con corsi a pagamento (esperto di ritiri spirituali?)

– Dame Jane Goodall è una antropologa, la massima esperta planetaria di scimpanzé. Ovviamente ambientalista, pacifista, vegetariana, ecc. (esperta di pachamame?)

– Chelsea Clinton è la più famosa “self-made successful girl”, emersa dai bassifondi conquistando il successo solo con le sue capacità. A tre anni leggeva già i giornali che trovava nei garbage cans ( bidoni della spazzatura), a cinque anni ha scritto la sua biografia (560pagine ), a sette anni insegnava alla Harvard University. A quarantuno anni diventa consigliera di Papa Bergoglio (esperta di occultismo, come mammà?). Fece scalpore un tweet di auguri per il nuovo anno indirizzato alla Chiesa di Satana,

– Dulcis in fundo, Cindy Crawford, attrice miliardaria, la prima top model a posare nuda per Playboy, sospettata anche di avere “gusti affettivi” molto di moda e pertanto vantaggiosi in questi tempi ( esperta di problemi affettivi?).

Caro Tosatti, non vedo l’ora di leggere le domande difficili, imbarazzanti, che porrà Ravasi a questi invitati. Magari, essendo Ravasi un famoso poliglotta, potrà parlare loro in latino, lingua di cui dovrebbero avere assoluta padronanza data la loro posizione e il loro prestigio scientifico-culturale.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: clinton, crawford, goodall, perry



Categoria: Pezzo Grosso