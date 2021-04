OM, A. C., e l’Evoluzionismo al Lavoro nella Chiesa. Nuove Specie.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano è capitato su un video che cerca di spiegare la continuità del Pontefice regnante con Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, Pio XII e non so quali altri romani pontefici. L’enormità dello sforzo intrapreso l’ha colpito in maniera tale che ha deciso di parteciparci del suo divertito stupore. Buona lettura.

§§§

§§§

Caro dottor Tosatti, l’ascolto del commento del Reggente di AC sotto allegato, mi ha fatto pensare ad un povero cattolico che si ritrova “per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita”, ma è convinto di avere un buon unico navigatore e perciò la certezza di sapere dove sta andando. Ma sto povero cattolico con il navigatore sbagliato, sta rischiando di far perdere la “diritta via” anche ai suoi uditori e compagni di merenda. Perciò merita un commentino breve breve.

Nel nuovo universo cattolico che si è creato nel 2013 con caratteristiche inusuali (quanto ormai comprensibilissime ), si sono evidenziate nuove specie di sedicenti o pseudo cattolici.

Alcune specie erano dormienti, in sonno per così dire e attendevano di esser svegliate.

Ora ciò è accaduto, e stanno uscendo dalle tombe come zombie.

Altre sottospecie invece attendevano i tempi propizi per trovare un posto di lavoro, essendo disoccupati e con le nuove richieste di lavoro grazie al cambio di strategia della “ditta”, son uscite dai tombini come topolini affamati di cacio.

Per chiarire meglio dette specie userò termini più chiari. La rivoluzione evoluzionistica darwiniana “esplosa” otto anni fa nella Chiesa cattolica apostolica romana, ha permesso di selezionare più specie che lottano ora, più o meno consapevolmente, per o contro la sopravvivenza della chiesa di Cristo.

Si sono evidenziate specie di cattolici silenti ed obbedienti; più specie di testardi o disobbedienti cattolici tradizionalisti; varie specie di cattolici progressisti sempre insoddisfatti delle innovazioni sempre insufficienti.

Ma è anche nata una specie nuova, probabilmente frutto dell’evoluzione di qualche specie illuministica che credevamo estinta.

Questa specie è quella dei “cattolici interpretatori del Papa”, quelli che come missione apostolica, in mancanza d’altro, hanno scelto quella di interpretare e spiegare ciò che il Papa voleva dire, voleva intendere.

E sentono il dovere di farlo a vantaggio delle altre specie, incapaci di riuscirci da sole, per pregiudizi, malafede, insufficienza di conoscenza dottrinale, logica, ecc.

Il video allegato, dove il Reggente di Alleanza Cattolica spiega la grandezza di Papa Francesco, è esemplare.

Ora, spiegare la Chiesa degli ultimi 40anni in 10minuti è un impegno che io non oserei prendermi, soprattutto se è mirato a spiegare il contesto del lungo pontificato di san Giovanni Paolo, la rinuncia di BXVI (che il Reggente liquida in due parole dicendo che la rinuncia è stata decisa per mancanza di forze), la sorpresa “inaspettata” (??) di Bergoglio e la sua strategia fondata sui famosi quattro pilastri, e finalmente, il manifesto di questi, contenuto in Evangelii Gaudium.

Neppure Crozza che imitasse il ministro Di Maio sarebbe riuscito a tanto. Ascoltate per credere. La assicurazione poi che papa Francesco dopo otto anni garantisca la continuità con i predecessori, persino con Pio XII, è quel qualcosa che mi ha inquietato e spinto a scrivere questo commento per Stilum Curiae.

Essendo riuscito con sforzo incommensurabile a giungere alla fine del filmato allegato (dovete ascoltarlo!) son arrivato a concludere che esiste una nuova specie di cattolici, frutto probabilmente della evoluzione in corso: i cattolici da circo.

Quelli cioè che interpretano il futuro guardando i fondi di caffé, interpretano la fortuna leggendo la mano, interpretano le strategia dei papi leggendo l’Avvenire, ecc.

Osservatore Marziano.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: alleanza cattolica, marziano, om



Categoria: Generale