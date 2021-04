Chiesa e post concilio: Perché sulla Messa p. Reese sj Afferma il Falso.

Nella nostra traduzione da Religion News Service esamino di seguito, con l’aggiunta di alcune chiose, le recenti dichiarazioni di Padre Thomas J. Reese, gesuita americano, che non è un pinco pallino qualsiasi. È l’ex direttore di ““, la rivista americana dei gesuiti. Le sue affermazioni sono ineludibili, visto che fa parte deldell’attuale pontificato. Dunque hanno un peso non comune e non vanno ignorate né sottovalutate.

Come d’abitudine inserisco nelle chiose, per i relativi approfondimenti, i link di riferimento senza i quali avrei dovuto sviluppare un trattato non immediatamente divulgativo.

Il ‘‘ [ qui ] è ampiamente e drammaticamente superato. Vi dico tra parentesi che in quei link c’è molto del mio lavoro di anni, peraltro rimasto piuttosto dietro le quinte. E chissà se sarebbe stato più utile qualora qualche pastore, nonostante le reiterate conferme, ne avesse raccolti più efficacemente, in virtù della sua autorevolezza, i richiami all’andare alle radici della crisi, facendo unica sponda (finora purtroppo non realizzata neppure tra noi laici più coinvolti) con tutti i confratelli rimasti davvero fedeli. Unico, isolato, appare mons. Viganò… Ma è l’insieme che rende più forti ed incisivi. E la sorte dell’Eucaristia è un fronte estremo, ineludibile!

Padre Thomas J. Reese parte con una premessa molto concisa ma gravida di significati:

«A parte il sesso, niente è più dibattuto dai cattolici della liturgia. Ognuno ha opinioni forti basate su anni di esperienza personale»

Di primo impatto, rimarchevole l’accento sulle opinioni e sull’esperienza personale (soggettivismo estremo). Che fine ha fatto la Tradizione, fonte – insieme alla Scrittura – della Rivelazione, su cui si basa tutto l’impianto della nostra Fede?

Padre Reese esordisce poi con l’affermare: Negli anni ’60 e ’70, Papa Paolo VI ha attuato riforme liturgiche rivoluzionarie fondate sul Concilio Vaticano II, ma dopo la sua morte nel 1978, il Vaticano ha posto fine ai cambiamenti. È giunto ora il momento per una seconda fase. In un precedente articolo , ho raccomandato alla Congregazione romana per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti di aggiornare il processo ritenuto più opportuno sulle questioni liturgiche. Ho sostenuto una maggiore trasparenza e consultazione in linea con il principio di collegialità promosso dal Vaticano II e con il principio di sinodalità promosso da Papa Francesco. Scopo di una procedura trasparente e collegiale è sviluppare una buona liturgia che sia supportata da un consenso all’interno della comunità. In questo articolo, offro le mie idee sul miglioramento della liturgia come tentativo di avviare il dialogo, invitando gli studiosi di liturgia e altri a considerare le mie proposte (in modo trasparente e collegiale).

sinodalità, invece che ad uno sviluppo organico fondato sulla fede vissuta e non sulle mode del tempo. Affermazioni del genere suscitano una marea di riserve. Innanzitutto la riforma di Paolo VI è già stata così dirompente (vedi qui sia pure per sommi capi) che pensare ad una seconda fase fa venire i brividi…. Inoltre il gesuita, con linguaggio bergogliesco, parla di processo riferito alla questioni liturgiche come se la Liturgia dovesse essere sottoposta ad una costante evoluzione e addirittura in base a criteri diinvece che ad uno sviluppo organico fondato sulla fede vissuta e non sulle mode del tempo.

sacrificio non può diventare una cena. La storia della Chiesa conosce un solo sviluppo, non può esserne ignorata una parte che non piace, mettendola tra parentesi. (Ci ho scritto un libro: Diciamo che il Papa, primo tra i vescovi e come ognuno di essi, è custode, padre e pastore. E come tale deve difendere ciò che anch’egli ha ricevuto. La liturgia, come la storia della Chiesa, è una. Essa nel tempo certamente si sviluppa, ma in maniera organica. Un seme di grano non può diventare un albero di mele. Unnon può diventare una. La storia della Chiesa conosce un solo sviluppo, non può esserne ignorata una parte che non piace, mettendola tra parentesi. (Ci ho scritto un libro: vedi

sinodalità e alla collegialità potete trovare ampie riflessioni sviluppate in precedenti articoli [qui – Quanto allae allapotete trovare ampie riflessioni sviluppate in precedenti articoli [ qui qui ].

I successivi capitoli dello scritto di padre Reese, di cui inserisco la traduzione seguita dalle mie chiose, sono dedicati rispettivamente a :

Inculturazione Il rito romano si è sviluppato in Italia e nell’Europa occidentale secoli fa. San Giovanni Paolo II ha scritto in maniera egregia sull’importanza di inculturare il cristianesimo, fondandolo in culture al di là della sua base europea. La domanda senza risposta è come realizzare oggi l’inculturazione nella liturgia in termini concreti. Ogni conferenza episcopale deve essere incoraggiata a riunire studiosi, poeti, musicisti, artisti e pastori per sviluppare liturgie per le loro culture specifiche. Quando la liturgia non è in contatto con la cultura locale, diventa noiosa e muore. Queste nuove liturgie devono essere testate prima dell’adozione.

Si prefigura una inculturazione, nuovo mito post-conciliare, che si allontani dalla sua base europea: di fatto il Sinodo Amazzonico ne è nuovo culmine e fonte [ qui ]. Ennesimo rinnegamento non solo dell’Occidente, ma della sua civiltà greco-romana fecondata dal cristianesimo.

Inoltre torna il concetto antropocentrico della liturgia fabbricata a tavolino contro quello cristocentrico della Liturgia consegnata e custodita e semmai, ripeto, soggetta a sviluppo organico frutto di fede consolidata e non di mode e di culture transeunti, nonché il rischio di frammentazione affidato alle localizzazioni su base culturale, sviluppato (vedi supra) nel discorso sulla sinodalità.

Infine, una Liturgia affidata al gradimento piuttosto che trasmessa attraverso celebrazioni esemplari e un’adeguata catechesi. La salsa modernista del prevalere del sentimento sulla conoscenza [ qui ].

ministero Le Conferenze episcopali dovrebbero discutere se sono necessari nuovi ministeri liturgici e chi può essere chiamato a celebrare la liturgia. Si può separare l’azione liturgica dal lavoro di amministrazione? Tutti i leader liturgici devono essere celibi, uomini e impiegati a tempo pieno? Può un diacono o un laico amministrare l’Unzione degli infermi o ascoltare le confessioni? In un’epoca in cui va scemando il numero dei sacerdoti, è necessario affrontare tali domande.

Ministeria Queedam… Abolito il servizio all’altare non ci sono più limiti alla creatività (ne parlo Siamo addirittura all’allargamento della… Abolito il servizio all’altare non ci sono più limiti alla creatività (ne parlo qui , in un contesto più ampio perfettamente in tema con questa specifica problematica). Che fine fa il sacerdozio ordinato?

viri probati, tra gli argomenti-principe del già citato famigerato Sinodo per l’Amazzonia [ Il discorso si allarga al celibato ecclesiastico e ai cosiddetti, tra gli argomenti-principe del già citato famigerato Sinodo per l’Amazzonia [ qui

Ecumenismo Oltre al rinnovamento liturgico, il Vaticano II ha sottolineato il miglioramento dei rapporti con le altre chiese cristiane. Un modo per farlo è avvicinare le reciproche cerimonie liturgiche. L’Eucaristia è un segno dell’unità esistente tra le chiese o può anche essere un mezzo per promuovere l’unità? Il primo esclude l’intercomunione; il secondo no. La chiesa potrebbe anche consentire ai coniugi di cattolici di condividere la Comunione se condividono la fede nell’Eucaristia. Nel 2015, una luterana ha chiesto a Francesco cosa avrebbe dovuto fare nel momento della Comunione quando si sarebbe unita al marito cattolico alla Messa. Il papa ha risposto con simpatia, ma ha indicato la sua riluttanza a cambiare la politica della chiesa. Ha concluso dicendo: “Parla con il Signore e poi vai avanti”. Molti hanno pensato che questo significasse che la donna doveva seguire la sua coscienza. Teologicamente, se una coppia è unita nel sacramento del matrimonio, come non permettere che si unisca all’Eucaristia? Dal punto di vista pastorale, la pratica di escludere il genitore non cattolico dalla Comunione dà ai bambini l’impressione che la chiesa pensi che il loro genitore sia una persona cattiva.

Confessioni cristiane. Qui siamo in pieno falso ecumenismo [ vedi ]. Si parla di chiese cristiane, quando la Chiesa è una – che già possiede la verità, la custodisce e non va a cercarla in nessun enfatizzato dialogo – mentre quelle scaturite dalla Riforma non sono Chiese macristiane.

unità non possiamo essere noi a realizzarla, tanto meno modificando l’Eucaristia. L’unità è azione del Signore e, quindi, o è nella Verità, cioè nel Signore, o non è, e allora parliamo di una illusione velleitaria!

L’intercomunione – così come la comunione ai divorziati e risposati consentita nelle pieghe dell’Amoris laetitia [qui – qui – qui] L’non possiamo essere noi a realizzarla, tanto meno modificando l’Eucaristia. L’unità è azione del Signore e, quindi, o è, cioè nel Signore, oe allora parliamo di una illusione velleitaria!L’– così come la comunione ai divorziati e risposati consentita nelle pieghe dell’ qui ] – è il cavallo di battaglia della Chiesa in Germania in odore di scisma [ qui qui ]. Ma in Vaticano non sono mancate anomale aperture [ qui

Inoltre come al solito, si cerca nella prassi la scusa e il modo per aggirare la dottrina, ignorandone la sostanza veritativa, col tirar fuori un esempio di comodo.

Traduzioni

Quando era a capo della Congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger, ora Papa emerito Benedetto XVI, ha insistito affinché i testi liturgici venissero tradotti parola per parola dal latino. Traduttori esperti e studiosi liturgici non erano d’accordo e considerano la traduzione inglese risultante tristemente inadeguata. C’è stata un’altra traduzione migliore nel 1998, approvata dalle conferenze episcopali di lingua inglese ma respinta da Roma.

È più importante che il significato del testo sia comunicato chiaramente che la traduzione sia letterale. Non c’è motivo per cui la gerarchia non possa consentire ai sacerdoti di utilizzare la traduzione del 1998 come alternativa, consentendo al sacerdote di decidere quale traduzione funziona meglio nella sua parrocchia. Questa opzione sarebbe limitata alle preghiere del sacerdote durante la messa, poiché si creerebbe troppa confusione cambiando le risposte del popolo senza una preparazione approfondita.

La Catholica, che dunque tale non è più neppure per definizione…. Il discorso sulle traduzioni e su dove ci hanno portato è ampiamente sviluppato Qui siamo in un altro campo minato, sempre col denominatore comune del soggettivismo che distrugge alla radice sia l’unità che l’universalità de, che dunque tale non è più neppure per definizione…. Il discorso sullee su dove ci hanno portato è ampiamente sviluppato qui qui e compendiato qui

Quindi il nostro gesuita scende in campo con affermazioni false e ingannevoli:

Messa pre-Vaticano II Dopo le riforme paoline della liturgia, si presumeva che la Messa “tridentina” o latina sarebbe sparita. Ai vescovi è stata data l’autorità di sopprimerla nelle loro diocesi, ma alcune persone si sono aggrappate alla vecchia liturgia fino allo scisma.

Benedetto ha tolto l’autorità ai vescovi e ordinato che ogni sacerdote possa celebrare la messa tridentina senza restrizioni.

È ora di restituire ai vescovi l’autorità sulla liturgia tridentina nelle loro diocesi. La chiesa deve essere chiara sul fatto che vuole che la liturgia non riformata scompaia e lo consentirà solo per gentilezza pastorale verso le persone anziane che non comprendono la necessità del cambiamento. Ai bambini e ai giovani non dovrebbe essere consentito di assistere a tali messe.