Se Cecco Angiolieri Vivesse Oggi, Sgriderebbe Così il Piccolo Resto Fedele.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un’amica del nostro blog, Veronica Cireneo, ci offre questa invettiva – nello stile di Cecco Angiolieri – rivolta proprio a noi, a quelli che si ostinano a non farsi piacere i tanti, troppi salamelecchi al mondo, al suo padrone e alla sua cultura che ahimè la Chiesa sta riversando. Buona lettura.

§§§

SOGNANDO CECCO ANGIOLIERI .

(Invettiva semiseria ai sacerdoti scomunicati e agli irriducibili fedeli).

Si presentò così nel sogno l’irriverente autore del: “S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo” che al cospetto di uno sparuto gruppo di sacerdoti scomunicati e di irriducibili fedeli, così inveiva, come riporto.

“Ma cosa volevate fare sacerdoti scomunicati, maltrattati, tacitati, rieducati e cacciati dalle parrocchie: la rivoluzione?

La rivoluzione ai vostri demoniaci tempi? Stolti!

Sì, è vero: un po’ fa tenerezza vedervi celebrare nella miseria, scomunicati per essere fedeli a Gesù (che poi chi sarà mai questo Gesù, solo Dio lo sa), ma ben vi sta!

Perché avete voluto rinunciare alla meraviglia delle chiese vecchie o nuove e alle cattedrali, mai uguali, dove offresi:

a) Messa novus ordo, posti solo a sedere, Comunione in mano;. b) Messa novus ordo una cum Bergoglio o cum Benedicto, a giorni alterni, con Comunione disinfettata e portata al banco; c) Messa novus ordo una cum Benedicto, Comunione mista, cosa volevate di più?

Non vi bastava il di tutto un po’ nella fiera del sacro che neanche nei saldi di fine stagione tanti optional?

Ma voi no! Fondamentalisti!

Fissati con questa storia che l’unico papa è Benedetto!

Mamma mia, quanto la fate lunga… e che cambia?

Ancora a insistere con quel ritornello: “UBI PETRUS, IBI ECCLESIA”? È roba vecchia, come ve lo devono dire?

Siete per caso di quelli fissati con l’anima, che terrorizzano la gente con la storia del peccato, del diavolo e dell’inferno!?

Va beh! Lo dice il Vangelo, ma non vi rendete conto che il Vangelo è superato?

Basta con questa storia che non è né antico, né moderno e che il Vangelo è eterno! E dire che ne avete avuti di avvisi!

Già anni fa, vi venne rivelato che ai tempi di Gesù non c’era il registratore! Ricordate? E poi scusate: ma chi siete voi per giudicare? Fanatici carrieristi mancati!

Dite la verità: magari ce l’avete pure con i preti che sono rimasti nelle parrocchie, vero?

Ma poi perché? Non sono mica tutti pedofili, come pensate voi! E non sono neanche tutti omosessuali.

Ma voi sempre dietro a quel San Paolo! Omofobi! Volevate fare la stessa fine del don sardo, che per averlo citato in omelia, due o tre anni fa a proposito del peccato dell’omosessualità’ che fa schifo pure ai demoni, del quale non si sa più che fine abbia fatto e ci siete riusciti? Furbi, eh!

Scusate! Ma perché non fare invece, come il don che la domenica precedente la Pasqua di quest’anno, non ha benedetto le Palme, perché gli è stato vietato di benedire le coppie gay? Perché volete a tutti i costi discriminare? Retrogradi!

Poi comunque aggiornatevi!

Ci sono pure preti normali con l’amante donna come una volta, sapete? Si va beh, donne un po’ così, diciamo cenciose, ma comunque donne. Vedete che poi, un po’, tradizionalisti lo sono rimasti anche loro?! E basta con questa castità!

No, non per difenderli, ma dico: “E se fossero rimasti affascinati dal versetto del Vangelo che dice :”Le prostitute vi supereranno”? Cosa ne volete sapere voi?

Mal che vada, stando loro dietro, arriveranno secondi, non ultimi come voi! Sciocchi

E dei sacerdoti pedofili, che poi la pedofilia ormai è pressoché sdoganata e riconosciuta come un normale orientamento sessuale tra tanti, ma che ne sapete voi , neanche di Gender saprete niente, cos’è che non vi piace?

Non vi piace che abusino della buona fede dei ragazzi in formazione, manipolandoli con la scusa dell'”obbedienza all’autorità” che rappresentano, né che chiamino col nome di “amore” la perversione?

Non sapete che costoro sono le tipiche P. N. personalità narcisistiche, schizofrenici inguaribili, sempre esistiti, da cui solo un miracolo potrà salvarli? Ignoranti, pregate!

Non vi piace nemmeno che schiere di seminaristi siano scappati dalle sedi, violentati nel corpo e nella fede, a seguito di tali abusi?

Beh, qui in effetti, non è che abbiate tutti i torti, ma volete forse fare la fine di Monsignor Viganò che per aver denunciato gli scandali americani, è dovuto andare in giro per un paio d’anni travestito con parrucca, per far perdere le proprie tracce?

Ah, beh vedete un po’ voi… Dopo però non vi lamentate! Io vi avevo avvisato!

Vedete, io cercherei pure di venirvi incontro con tutti i mezzi, come i buonisti e i molto politicamente corretti dei vostri demoniaci tempi, però a voi non vi va bene proprio niente!

Ho saputo, infatti, che siete pure contro il “Nuovo Padre Nostro”:è vero?

Cos’è? Non ve la sentite di dire che “ANCHE” voi perdonate, come sa perdonare Dio? E neanche di non domandare di non essere indotti in tentazione? Fatevi furbi una volta tanto:

chiedere di non essere ABBANDONATI alla TENTAZIONE significa che vi piace essere indotti in tentazione per cedere e assecondarla, tanto poi potrete attribuire la colpa a Dio!

Quindi dopo i bagordi acconsentiti senza tema, mettiamo il caso che l’inferno esista veramente, per evitare che Dio Padre non vi faccia lo scherzetto di lasciarvi lì, dove siete caduti, basterebbe dire: “non ci abbandonare alla tentazione” e il gioco sarebbe fatto, no? Stolti!

Inoltre so che siete pure contrari al farmaco genico sperimentale, (anche detto vaccino, coltivato su feti abortiti) che considerate il “Marchio della Bestia” provvisto di chip di controllo e che vi rifiutate di farvi inoculare. Cos’è, avete qualcosa da nascondere? Immagino sia contrario anche quell’ altro retrogrado cardinal pro-life americano, di cui non ricordo neanche il nome…!

Quindi di certo posso dire, senza tema di smentita, che siete e restate tutti una gran banda di pericolosi untori e complottisti.

Allora, se è così, non sperate di essere invitati a quel fantastico appuntamento che celebrerà la “Religione Unica Mondiale” a Giugno ad Astana, nella bellissima piramide massonica, costruita ad hoc , dove è possibile che si riveli il Mistero d’Iniquità! Spettacolo tanto atteso a cui voi non assisterete, anche perché non credo che siate d’accordo sul fatto che il satanismo sia un orientamento religioso come un altro.

Come non ci crederà nemmeno quel Monsignor asiatico, magro, con gli occhialetti, guastafeste come voi! I soliti settari!

Bergoglio invece è invitato!

Ben vi sta! Così la prossima volta imparate!

Poi non parliamo di voi, irriducibili fedeli:

fissati con papa Benedetto, la Messa in latino, la Comunione sulla lingua e in ginocchio, il velo… Mamma mia quanto siete noiosi! Noiosi, petulanti e medievali!

Sempre scandalizzati dall’indifferenza dei sacerdoti per le vostre anime! Del fatto che ammalati non veniate visitati. Che non vengano a benedire le vostre case neanche per Pasqua. Che affondino ogni vostra pia proposta, Adorazione Eucaristica e Cenacoli compresa (va beh, queste sono cose che chiede sempre la Madonna, la famosa meticcia di Nazareth, la conoscete, sì?). E poi criticate che raramente i vostri preti sono disponibili per le confessioni.

Che giochino a scaricabarile con la responsabilità delle cose sacre. Che siete mal visti se mostrate la fede con la vita, se pregate, se parlate dei santi.

Beh, cosa volete voi se essi viaggiano a grandi passi sulla via del giudizio temerario e dell’invidia della Grazia Altrui? Li lascia liberi Gesù Cristo di fare così, perché vorreste ammonirli voi? Non crederete mica ancora ai Novissimi, razza di bigotti che non siete altro!

Quante lettere e petizioni avete inviato e organizzato!? Tante! Risultato? Zero. A che è servito?

A che è servito seguire e diffondere l’esempio rivelato da Gesù alla mistica tedesca Justine Klotz sul modo di ricevere l’Ostia, per non macchiarvi le mani del Sangue dell’Agnello di Dio?

A cosa, stare in Messa in ginocchio come Maria SS sotto la Croce, come ordinava padre Pio ai suoi figli spirituali!?

Hai voglia a versare lacrime per gli oltraggi alla SS Eucarestia e perché l’Amore non è Amato.

E chi siete San Francesco?

Hai voglia a consacrarsi a San Michele Arcangelo e al Cuore Immacolato di Maria!

Hai voglia a studiare i dottori della chiesa!

Quanti rosari avete sgranato per la conversione dei sacerdoti? Tanti! Risultato? Zero.

Quindi siete inutili! E date fastidio! E poi chissà qual è il vero scopo che vi muove!? E comunque mettete in imbarazzo tutti quelli che tutta questa voglia di pregare non ce l’hanno.

Non è bello stare in chiesa, in ginocchio, davanti al Tabernacolo, mentre i sacerdoti in manica di jeans, sono in sacrestia o chissà dove a tutt’altre faccende affaccendati. Rendetevene conto! Non sta bene, di fronte al mondo, né di fronte alla CEI che qualche scostumato come voi, chiama: “Comitato Eretici Italiani”. Ma perché?! Perché?! Perché?!…”

Poi… all’improvviso, quasi ripiegandosi su se stesso, e attenuato il tono della voce, conclude a sorpresa, l’invettiva così:

“O forse avete ragione voi. Non saprei. C’è una certa confusione in questi vostri tempi demoniaci!”.

Eh, già caro Cecco. Stai calmo! Sì.

C’è una certa confusione ai nostri tempi: quasi la protagonista del quadro, direi!

Oltre un miliardo di persone si domanda, per esempio, come mai esistano due papi e che stufi di vedersi abusati nella devozione auspicano di conoscere al più presto una versione ufficiale di chi, tra i due, sia quello vero,come anche

Ma nel frattempo, solo a pochi è sfuggito che: molti autorevoli, in primis il

compianto Monsignor Livi, hanno sostenuto e sostengono con forza, atti alla mano, che sia ancora papa Benedetto, nonostante la Mafia di San Gallo e via discorrendo;

Che Maria SS in diverse occasioni ha rivelato e ripetuto, come ad Avola il 30 Maggio del 2010 a Giuseppe Auricchia:

“Il Mio resto fedele segue il Papa attuale: Benedetto XVI, che vogliono eliminare. Continuate a seguirlo e a rimanere fedeli a Lui. Non fatevi sviare dall’apostasia e dalle eresie. Vi dico che il prossimo Papa sarà L’Impostore e le forze maligne stanno dietro a questo scisma”.

E che sempre nuove voci si levano per ribadirlo e diffonderlo, non ultima quella del dottor Cionci, già pubblicato da Tosatti qualche giorni fa. Staremo a vedere!

Sì, è la confusione imperante e l’infedelta’ che sta distruggendo regolarmente la Chiesa. Chi la salvera’?

Tante sono le profezie, che individuano i ricostruttori, molto prima che nei prelati, nei sacerdoti coraggiosi e negli irriducibili fedeli, anche detto:”Piccolo Resto”, composto da frati, laici e preti pronti a farsi scomunicare e se necessario a versare il sangue pur di rimanergli fedeli, tutta gente senza mezzi e senza appoggi, che si sacrifica e ci rimette di persona per diffondere la Verità! È da costoro che scaturiranno grandi santi, come mai ce ne sono stati nella storia!

Ma santa evidenza ci dice che ai tempi della “Battaglia Finale”, questi, tanti sono coloro che non vivono la pienezza della missione sacerdotale e che sono d’inciampo ai fedeli nella fede.

Gesù stesso, nella lamentazione confidata a Padre Pio nel 1913, molto simile a quella che rivelò a Luisa Piccarreta, più o meno negli stessi anni, si esprime in questi termini?

“Con quanta ingratitudine viene ripagato il mio amore… Io Rimango solo di notte e solo di giorno nelle chiese…non si curano del sacramento dell’altare; Il mio cuore è dimenticato; io sono sempre contristato. La mia casa è diventata per molti un teatro di divertimenti; anche i miei ministri, che ho sempre riguardati con predilezione, che io ho amati come la pupilla dell’occhio mio, che dovrebbero confortare il mio Cuore Trafitto e aiutarmi nella redenzione delle anime, si comportano da Apostati e da Macellai”. Parole tristi!

In effetti, la confusione, e l’errore, vigente nella Barca di Pietro è tanta e tale, che al cattolicesimo di”universale” è rimasto davvero poco o nulla: certe Messe ricordano più l’avvento dell’anticristo che l’attesa della Seconda venuta di Cristo nella Gloria, sembrano più attirare castighi dal Cielo che benedizioni e certi sacerdoti prepararsi più per il primo incontro, che per il Secondo. Scandaloso Mistero…

Ma questo “lusso” nessuno che abbia un cuore se lo dovrebbe permettere, nessuno che conosca quanto Cristo ha patito per ciascuno!

Nessun consacrato che ricordi che il Signore ama i sacerdoti più della Pupilla dei Suoi Occhi e che proprio a loro, e neanche agli angeli, né alla Madre Sua Santissima ha voluto affidare il compito sublime di custodire la Sua Parola e soprattutto il Suo Corpo, si dovrebbe permettere questo, che lusso non è.

È così doloroso, per Gesù vedersi da essi tradito, trascurato, non riamato. Più doloroso che da qualunque altro. Lo ricordiamo singhiozzante, durante la Passione, lavare i piedi di Giuda più con lacrime che con acqua, mentre chiedeva al Padre più pene e si diceva disposto a dare all’apostolo qualsiasi cosa, se solo gliela avesse chiesta, purché avesse voluto salvarsi.

Sì, sono tempi tribolati i nostri: il materialismo impera, il mondo si impone, fitte sono le tenebre, come le tentazioni, rarissimi i buoni esempi, ma è proprio per questo si impone sempre più la sterzata decisa verso la Verità e :”CON ME O CONTRO DI ME” è adesso

Quindi, coraggio: IL NOSTRO DIO È UN GUERRIERO CHE VINCE TUTTE LE BATTAGLIE CHE COMINCIA E CHI SI RIFUGIA NEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, PREGUSTA LA VITTORIA, FIN DALLA TEMPESTA.

UBI PETRUS, IBI NON PREVALEBUNT.

Veronica Cireneo

§§§

