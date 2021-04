Quarracino: Il Vaccino anti-Covid non è un Vaccino. Frode Globale e Nazionale.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il nostro José Arturo Quarracino ci ha inviato questo documentato e veramente molto interessante articolo sul Covid 19, nei suoi risvolti argentini, ma che in realtà si possono applicare benissimo al nostro sventurato Paese. Buona lettura.

§§§

Il “VACCINO ANTI-COVID19” NON VACCINA, perché NON IMMUNIZZA

Frode globale e nazionale della “pandemia”.

Al di là dell’incessante e costante bombardamento comunicazionale, la voce ufficiale dell’autorità sanitaria mondiale e degli istituti americani è che il vaccino contro il Covid-19 non immunizza, che i vaccinati possono continuare a infettare e che si sta sperimentando in modo irresponsabile l’applicazione dei vaccini, perché non se ne conoscono la portata e gli effetti.

1) Frode del vaccino anti-Covid-19

Lo scorso fine settimana, alla vigilia di Pasqua, per bocca dello stesso presidente argentino, il paese e il mondo hanno saputo che Alberto Fernandez aveva contratto il famoso Covid-19, nonostante avesse ricevuto due dosi del vaccino russo Sputnik-V due mesi fa. In altre parole, nonostante fosse stato vaccinato, Alberto non aveva anticorpi. Il primo presidente al mondo ad essere infettato dal famoso virus di origine cinese nonostante sia stato iniettato con il vaccino “salvifico”, come viene solitamente presentato.

Già da qualche settimana, le autorità sanitarie e i professionisti della salute del Paese avevano cominciato a diffondere la versione che in realtà i “vaccini” contro il Covid-19 non immunizzano né prevengono il contagio, ma piuttosto attenuano gli effetti gravi e impediscono al vaccinato-contagioso di morire. Anche le autorità del laboratorio russo che ha prodotto lo Sputnik-V nel caso del presidente argentino hanno ufficialmente sostenuto la stessa cosa: il vaccino [anti-Covid-19] “garantisce una rapida guarigione senza sintomi gravi”[1], cioè non immunizza ma protegge dai sintomi gravi causati dal virus.

Ma l’essenza del vaccino in quanto tale, qualunque esso sia, è che produce immunizzazione. Ecco come lo definisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità – “Un vaccino è qualsiasi preparazione progettata per generare immunità contro una malattia stimolando la produzione di anticorpi. Può essere, per esempio, una sospensione di microrganismi uccisi o attenuati, o prodotti o derivati di microrganismi”[2] e anche l’agenzia sanitaria ufficiale statunitense Center for Disease Control and Prevention [CDC] – “Un prodotto che stimola il sistema immunitario di una persona a produrre immunità contro una specifica malattia, proteggendo così da quella malattia”, definendo l’immunità come “Protezione contro una malattia infettiva. Se si è immuni a una malattia, si può essere esposti ad essa senza essere infettati”[3].

Seguendo queste definizioni, il CDC sostiene che la vaccinazione “è l’atto di introdurre un vaccino nel corpo per produrre immunità contro una malattia specifica” e che l’immunizzazione è “un processo attraverso il quale una persona è protetta contro una malattia attraverso la vaccinazione”[4], motivo per cui questo termine è “intercambiabile con il termine vaccinazione o inoculazione”.

In breve: il vaccino in quanto tale immunizza e impedisce che una persona si infetti con una specifica malattia, altrimenti non è un vaccino.

Secondo questi criteri internazionali ufficiali, ciò significa che il vaccino anti-Covid19 non è un vaccino, poiché non immunizza. Questo non impedisce ai membri della “comunità di scienziati” – che agiscono come portavoce non ufficiali del governo – di dichiarare che “coloro che sono stati vaccinati devono continuare a prendersi cura di se stessi”. È essenziale che la persona vaccinata, che ha prodotto anticorpi ed è protetta, non si comporti come l’egoista. Perché la persona vaccinata non si ammala di coronavirus, ma può avere un’infezione asintomatica (????) e può infettare gli altri (????)” [5]. In altre parole, se sei vaccinato non prendi il coronavirus, ma puoi avere un’infezione “senza sintomi” – essendo vaccinato – e puoi diffonderla ad altri – anche se non sei infetto? Se questo è scientifico…

Ma in realtà, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso le Nazioni Unite, è quella che approva ufficialmente queste sciocchezze scientifiche (????? ), riconoscendo inoltre che questi “vaccini” NON IMMUNIZZANO, ma che gli studi clinici “hanno mostrato solo che i vaccini proteggono le persone dallo sviluppo della malattia COVID-19, che può essere lieve, moderata o grave”, ma IGNORANDO “se i vaccini proteggono anche le persone dal semplice infettarsi con il virus SARS-CoV-2 e se proteggono o meno dalla trasmissione ad un’altra persona”[6]. Inoltre, dicono gli esperti dell’OMS, i vaccinati dovrebbero continuare a indossare maschere, perché “non sappiamo ancora fino a che punto i vaccini proteggono non solo dalla malattia ma anche dall’infezione e dalla trasmissione”[7]. Parola dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che riconosce così che i “vaccini” anti-Covid19 in ballo non sono vaccini.

2) Trattamento sperimentale di terapia genica

Se non sono vaccini, allora cosa sono? Quale scenario artificiale hanno inventato e a quale sinistro e diabolico racconto vogliono farci credere? A quale scopo?

Il 26 febbraio 2021, il medico americano Steven Hotze[8], che vive e lavora in Texas, ha presentato un rapporto – per iscritto e in video – intitolato “Il cosiddetto “vaccino” COVID-19 è davvero una pericolosa terapia genica sperimentale”[9]. Secondo lo specialista, seguendo i parametri della stessa OMS, “questo cosiddetto “vaccino” COVID-19 non fornisce alle persone che lo ricevono l’immunità contro il COVID-19, né impedisce la trasmissione di questa malattia. Non soddisfa la definizione di vaccino del CDC”, perché “un vaccino è un prodotto che stimola il sistema immunitario di una persona a produrre immunità contro una malattia specifica. L’immunità è la protezione contro una malattia infettiva. Se si è immuni a una malattia, si può essere esposti a quella malattia senza essere infettati.

In realtà, questi “vaccini” anti-Covid19 sono in realtà “una terapia genica sperimentale non provata, che pone un pericolo molto maggiore per la vostra salute rispetto al COVID-19 stesso”, perché “è una terapia genica sperimentale con acido ribonucleico messaggero sintetico (mRNA), che funziona in un modo molto diverso. La teoria alla base è che quando questo mRNA sintetico viene iniettato nel tuo corpo, si inserisce nelle tue cellule e inizia a produrre le proteine spike del coronavirus. A sua volta, il tuo sistema immunitario dovrebbe produrre anticorpi contro la proteina del coronavirus fatta dalle tue stesse cellule”.

Il problema è che questo “vaccino” COVID-19 mRNA è stato testato negli esseri umani solo per un paio di mesi”, il che significa che oltre a non essere effettivamente un vaccino, è un trattamento sperimentale di cui i produttori NON SONO RESPONSABILI. Non sarebbe prudente condurre studi a lungo termine negli esseri umani prima di raccomandare una vaccinazione di massa?

Il dottor David Martin[10] e la dottoressa Judy Mikovits[11] sostengono la stessa cosa: “Questo non è un vaccino… Questo è un mRNA impacchettato in un involucro di grasso che viene consegnato a una cellula. È un dispositivo medico progettato per stimolare la cellula umana a diventare un creatore di patogeni. Non è un vaccino”, perché se lo fosse, fornirebbe l’immunità e interromperebbe la trasmissione del virus. Ma come riconoscono i funzionari dell’OMS, il “vaccino” anti-Covid19 non fa nessuna delle due cose, perché “il filamento di mRNA che va nella cellula non serve a fermare la trasmissione”. È un trattamento” perché in realtà è “un dispositivo meccanico, sotto forma di un pacchetto molto piccolo di tecnologia, che viene introdotto nel sistema umano per attivare la cellula e trasformarla in un sito di produzione di agenti patogeni”, rendendo così effettivamente malato il ricevente. Quest’ultimo non è immunizzato e può trasmettere e infettare gli altri, e anche se vaccinato può infettarsi [12].

E il 15 marzo di quest’anno, in Spagna, un gruppo di professionisti della biologia e delle scienze ambientali, riuniti nella piattaforma “Biologi per la verità”, ha pubblicato il Covid-19¸ Scientific Review Report di 57 pagine, in cui determinano, tra le altre cose, che il virus SARS CoV 2 è un virus chimera artificiale, prodotto in laboratorio, e che in realtà “il presunto isolamento del virus SARS CoV 2 è una frode scientifica […] perché non sono state ottenute né colture virali né particelle virali vitali del virus”. E che “i recettori ACE2 [enzima che si trova nel tessuto testicolare, non nel tessuto polmonare o nelle vie aeree] accettati per il CoV 2 della SARS”, come è stato ufficialmente imposto, “non si trovano nei polmoni o nelle vie aeree, quindi non c’è alcuna prova che sia un virus respiratorio […]”[13].

3) Il “vaccino” Anticovid è un software

Come è noto, la società farmaceutica americana Moderna Inc. è uno dei principali produttori del presunto vaccino salvavita. Quello che cercano di nascondere è che questa azienda – come tutte quelle coinvolte nella fabbricazione – è controllata dai più importanti fondi d’investimento del mondo: Fidelity Management and Research, Vanguard Group, BlackRock, Morgan Stanley Investment Management, ecc, cioè i proprietari della finanza mondiale speculativa e predatoria [14].

La società stessa riconosce sul suo sito web che il vaccino in questione – il suo, ma anche quelli fatti da altre aziende – è “una piattaforma tecnologica mRNA che funziona molto come un sistema operativo su un computer”, progettato “in modo che possa essere collegato e giocare in modo intercambiabile con diversi programmi”. Nel nostro caso, il ‘programma’ o ‘applicazione’ è il nostro farmaco mRNA, la sequenza unica di mRNA che codifica una proteina”[15]. In questo senso, il “vaccino” inietta un vero e proprio codice genetico che istruisce i ribosomi a fare le proteine, cioè introduce l’mRNA nel tessuto e nelle cellule bersaglio dell’organismo, ma allo stesso tempo, deve bypassare il sistema immunitario, perché se il sistema immunitario è attivato, “la risposta risultante può limitare la produzione di proteine e quindi il beneficio terapeutico dei farmaci mRNA”[16].

In altre parole, il “vaccino” anticovid19 è un trattamento sperimentale, soggetto ad eventualità, che non è scientifico. Perché, come afferma il già citato dottor Steven Hotze, “ancora più preoccupanti sono gli effetti avversi ritardati e a lungo termine. La terapia genica sperimentale con mRNA sintetico attiva la produzione di proteine COVID-19, ma non ha un interruttore di spegnimento. Continua a replicarsi e il sistema immunitario continua a montare una risposta immunitaria. Ecco perché alcuni ricercatori temono che inneschi reazioni autoimmuni, preparandoti a una vita di gravi malattie infiammatorie.”[17] Ma ci sono complicazioni peggiori. Ma ci sono complicazioni peggiori, poiché ci sono “prove convincenti che questa terapia genica sperimentale può innescare una reazione di richiamo anticorpo-dipendente e aumentare la capacità del virus di infettare le cellule”. In altre parole, se si ottiene un’infezione da coronavirus dopo aver ricevuto una terapia genica sperimentale, si può avere un caso molto peggiore che se non si fosse mai sottoposti a questa terapia. Molti esperti prevedono un aumento delle infezioni mortali, dei disturbi infiammatori e dei decessi nei prossimi mesi in coloro che hanno ricevuto questo trattamento”[18] Il Dr. Hotze conclude questo articolo con la seguente conclusione.

Il dottor Hotze conclude questa relazione affermando che “ci sono ancora molte incognite su questa terapia genica sperimentale. Non c’è nessuna indicazione che salvi delle vite o prevenga la diffusione dell’infezione ad altri [come gli stessi funzionari dell’OMS riconoscono], così i burocrati della salute continuano a raccomandare il mascheramento e la distanza sociale. Nessuno ha idea degli effetti

effetti avversi a lungo termine di questa terapia genica sperimentale, ma stanno andando avanti con i piani per iniettare questa terapia genica sperimentale in tutta la popolazione.

Questa terapia genica sperimentale non sradicherà il coronavirus che causa il COVID-19, così come il vaccino antinfluenzale non ha eliminato l’influenza. COVID-19 è qui per restare. Anche senza questo cosiddetto “vaccino”, le infezioni diminuiranno man mano che più persone svilupperanno un’immunità di gregge naturale.”[19] I

4) Assoluta impunità legale, sovrana, patrimoniale e commerciale

E per non correre alcun rischio, i produttori di vaccini si sono assicurati una copertura di assoluta impunità, un ricatto al quale si sono sottomessi tutti i governi del mondo, compreso quello argentino.

Nel nostro paese, l’immunità legale e sovrana è stata assicurata attraverso l’approvazione di una legge approvata a maggioranza in entrambe le camere del Congresso Nazionale, che parla della vigliaccheria politica della maggior parte dei legislatori nazionali, al di là di ogni alleanza politica, in un vero segno di trasversalità di tradimento del popolo e della nazione argentina.

La legge in questione è la 27573/20, secondo la quale:

(a) autorizza il Potere Esecutivo Nazionale a “includere nei contratti che stipula e nella documentazione complementare per l’acquisizione di vaccini destinati a generare immunità acquisita contro la COVID-19, […] clausole che stabiliscano l’estensione della giurisdizione a favore dei tribunali arbitrali e giudiziari con sede all’estero e che prevedano la rinuncia a opporsi alla difesa dell’immunità sovrana, esclusivamente rispetto ai reclami che possano sorgere in tale giurisdizione e in relazione a tale acquisizione” (art’. 2º).

b) il Ramo Esecutivo Nazionale è autorizzato a “includere nei contratti che stipula e nella documentazione complementare per l’acquisizione di vaccini destinati a generare immunità acquisita contro il COVID-19, […] clausole che [20] stabiliscano condizioni di indennizzo patrimoniale rispetto a indennità e altre pretese pecuniarie relative e a favore di coloro che partecipano alla ricerca, sviluppo, fabbricazione, fornitura e fornitura dei vaccini” (art. 4).

c) autorizza anche il potere esecutivo nazionale a “includere clausole di riservatezza o accordi in conformità con il mercato internazionale dei vaccini destinati a generare l’immunità acquisita contro il COVID-19 (Ibidem).

Secondo la confessione pubblica di uno dei principali promotori di questa legge, il deputato nazionale Pablo Yedlin, queste nefaste facoltà concesse al potere esecutivo nazionale, “sono i requisiti che impone l’industria farmaceutica” (sic). Un’imposizione che è stata accettata senza alcuna resistenza, in un chiaro esempio di codardia politica di fronte ai potenti interessi privati.

E come se non bastasse, negli ultimi giorni si è scoperto che non solo i prezzi che lo Stato (come nel resto del mondo) paga per ogni vaccino sono segreti, ma anche che gli acquisti vengono pagati in anticipo. Cioè, i “poveri” produttori di vaccini farmaceutici non investono un solo dollaro, ma producono in base a ciò che gli Stati pagano in anticipo, il che spiegherebbe il ritardo nelle consegne promesse e impegnate.

In altre parole, tutti sono solidali e preoccupati per la salute, ma non si scherza con i soldi: la questione della pandemia è in definitiva gestita secondo i criteri del più crudo capitalismo, “in accordo con il mercato internazionale dei vaccini”, come dice il testo della legge argentina in questione.

E qual è la ciliegina sulla torta? La ministra della salute, politicamente legata all'”uomo d’affari” Hugo Sigman, lo ha appena riconosciuto nella sua presentazione davanti alla Camera dei Deputati della Nazione, il 7 aprile scorso: anche se non una singola dose del vaccino prodotto in Argentina e Messico è arrivato, il governo argentino ha già pagato AstraZeneca e la società farmaceutica di Hugo Sigman 60 per cento del contratto per 22,4 milioni di vaccini firmato l’anno scorso, che rappresenta un esborso di circa 54 milioni di dollari, nonostante il fatto che la società in questione avesse contrattualmente dato l’impegno a consegnare nel 2 marzo. 382.000 dosi a marzo e altre 4.040.000 ad aprile.

Poveri i “ragazzi della liberazione”, che credono di trovarsi di fronte a un governo “progressista e popolare”, ma in realtà non è altro che la continuazione del macrismo con una faccia diversa: affari multimilionari per il potere finanziario globale e le sue case farmaceutiche, povertà, miseria e confino per il popolo.

Insomma, più che essere interessati a fabbricare vaccini per combattere la “pandemia”, ciò che sta venendo “alla luce indica che la pandemia sarebbe stata fabbricata per vaccinare il mondo intero, come pretende lo squilibrato inventore di Windows. In breve, i “vaccini” anti-Covid-19 hanno tutto l’aspetto di una vera e propria frode medica e sanitaria.

José Arturo Quarracino

9 aprile 2021

________________________________________

[1] En https://www.perfil.com/noticias/politica/el-mensaje-de-gamaleya-a-alberto-fernandez-su-recuperacion-sera-rapida-y-sin-sintomas-graves.phtml

[2] En https://www.who.in/topics/vaccines/es/

[3] En https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm : “A product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease” y “Protection from an infectious disease. If you are immune to a disease, you can be exposed to it without becoming infected”.

[4] Ibidem: “Vaccination: The act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease” e “Immunization: A process by which a person becomes protected against a disease through vaccination. This term is often used interchangeably with vaccination or inoculation”.

[5] En https://www.0221.com.ar/nota/2021-3-10-7-33-0-una-infectologa-de-la-plata-explico-por-que-los-vacunados-deben-seguir-cuidandose

[6] En https://news.un.org//es/story/2021/02/1488042 (al 21 de febrero de 2021)

[7] En https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

[8] El doctor Steven Hotze se graduó en la Escuela Médica de la Universidad de Texas. Es el presidente de la Academia Americana de Terapia Hormonal Biológicamente Idéntica y miembro de la Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses. Es además el fundador del Hotze Health & Wellness Center, situado en Houston desde 1989, y de la farmacia Hotze Vitamins and Hotze Pharmacy, también en Houston.

[9] Versión original en inglés en https://www.hotzehwc.com/2021/02/dr-hotze-on-the-dangers-of-the-covid-19-vaccine/ . El vídeo se encuentra en https://www.bitchute.com/video/vwD9hDNsRkAX/

[10] Es fundador y presidente de M-CAM Inc, líder internacional en financiación de la innovación, comercio y financiación de activos intangibles. Socio gerente de los Purple Bridge Funds. Es el creador del primer índice cuantitativo de acciones públicas del mundo: el CNBC IQ100 administrado por M-CAM. Fundador del Global Innovation Commons y autor del marco jurídico internacional de los programas Heritable Knowledge Trust y Heritable Innovation. Es becario Batten en la Darden Graduate School of Business Administration, de la Universidad de Virginia. Ha sido Presidente de Innovación Económica de la Organización Intergubernamental de Energías Renovables, afiliada a la ONU, y ha sido asesor de numerosos bancos centrales, foros económicos mundiales, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, así como de gobiernos nacionales.

[11] Es licenciada en Química con especialización en biología por la Universidad de Virginia en 1980, doctorada en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad George Washington en 1992. Se desempeñó en el Instituto Nacional del Cáncer en Frederick Maryland, donde desarrolló métodos de purificación del interferón alfa.

[12] En https://gloria.tv/post/gwz81dkY6sat1e8QagHy1uRue

[13] En https://biologosporlaverdad.es/informecovid19BxV.pdf , pp. 2-3.

[14] Ver https://acnweb.com.mx/2020/08/17/poder-financiero-internacional-dueno-del-dinero-y-de-las-vacunas-que-van-a-salvar-a-la-humanidad/

[15] En https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development (consultada el 17 de febrero de 2021)

[16] Ibidem.

[17] Ver la cita en la nota 8.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] En https://www.lanacion.com.ar/politica/diputados-media-sancion-ley-otorga-proteccion-juridica-nid2472982

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, quarracino, vaccino



Categoria: Generale