Il Matto Insiste. Ci Parla della Chiesa, dell’Amore, e del Delirio di Passione.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Il Matto ci ha scritto di nuovo, e ci ha inviato questa sua riflessione che ben volentieri offriamo alla vostra meditazione e discussione. Buona lettura.

§§§

“Il corpo mistico della chiesa apostolica è rappresentato al di fuori della chiesa istituzionale”. (RENATO BRANDOLESE – 5 Aprile 2021 alle 11:42

Questa interessantissima affermazione mi dà lo spunto per dare seguito al mio delirio circa il rinnovamento della Chiesa, che, per quanto si vedrà, non potrebbe darsi che in senso mistico (e ascetico), quindi “al di fuori della chiesa istituzionale”, la quale, nel bene e nel male, ammannisce la ‘teologia’ (anche) come strumento di potere sulle anime. Ma, visto l’inviluppo cui è giunta l’istituzione ecclesiastica, vien chiedersi come mai avvalendosi della ‘teologia’ (in senso lato) essa si trovi in contraddizione con la medesima, secondo il famoso “predicare bene e razzolare male”. Il tutto senza ignorare che lo Spirito, proprio in quanto tale, non può essere irretito, compresso e posseduto né da mura né da parole. Ossia: lo Spirito non può essere istituzionalizzato e ‘teologizzato’.

Dice il Verbo che «il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito», ragion per cui c’è da chiedersi se, affidando la missione evangelizzatrice agli Apostoli, Cristo intendesse che dovessero organizzarsi (organizzarsi!) in un’istituzione che facesse della ‘teologia’ un mezzo di inquadramento e di mediazione dominante.

Ma non basta. Il delirio mi coinvolge in un vortice irresistibile.

«La teologia è la negazione di Dio. Che idea bizzarra, mettersi in cerca di argomenti per provare la sua esistenza! Tutti quei Trattati non valgono un’esclamazione di santa Teresa. Da quando la teologia esiste, non una sola coscienza ne ha ricavato una certezza in più, perché essa non è altro che la versione atea della fede. Il più modesto balbettio mistico è più vicino a Dio che la Summa theologica. Tutto ciò che è istituzione e teoria cessa di essere vivo. La Chiesa e la teologia hanno assicurato a Dio un’agonia duratura. Soltanto la mistica, di tanto in tanto, lo ha rianimato».

(E.M. Cioran).

“Tutto ciò che è istituzione e teoria cessa di essere vivo”: tragica verità!

«Sappiamo di avere un’anima, perché l’abbiamo sentito e perché ce l’insegna la fede, ma così all’ingrosso, tanto è vero che ben poche volte pensiamo alle ricchezze che sono in lei, alla sua grande eccellenza e a Colui che in essa abita».

(S. Teresa d’Avila, Castello interiore, libro Il).

Santa Teresa, Dottore della Chiesa, precede dunque Cioran, che a sua volta la cita nello stigmatizzare l’“istituzione e la teoria”, che per la vita dell’anima costituiscono una sincope: “da SYN insieme e KOPTEIN percuotere, ferire, tagliare […] sospensione subitanea […]” (etimo.it), ciò essendo in linea col “sentito e l’insegnamento della fede” che la Santa dice essere un sapere “all’ingrosso”, quindi insufficiente ad acquisire la coscienza di “Colui che in essa (anima) abita”.

Capiamo che qui non ci si sta perdendo in chiacchiere ma che si sta trattando delle nozze tra l’Anima e Dio, che è l’unica cosa che conta?

Il tracollo della Chiesa è dovuto alla proflùvie di parole istituzionalizzate che, intrecciate con il flusso gigantesco di approvazioni e critiche, piovono ormai come un’anestetico sulla massa dei fedeli i quali, più o meno inconsciamente, non sanno più che farsene né dell’istituzione né delle parole, queste ultime costituenti la barriera che si frappone fra l’anima e la Parola, cioè il Verbo che in Sé è Sintesi Ineffabile e non articolazione in parole, non ‘teologia’. Cristo non fu, non è e non sarà un ‘teologo’. Gli Apostoli non erano ‘teologi’. Il Vangelo è prassi (“chi FA la volontà del Padre mio”), non teoria, non ‘teologia’. Il ‘teologo’ non semplifica la vita dell’anima bensì la complica e addirittura può giungere ad insidiarla.

L’Amore pensato e parlato muore. Al massimo dice “Ti amo!”, che non è un pensiero ma uno slancio che ogni altra parola interrompe.

L’Amore arde ed è comunicazione di Ardore, non si perde in parole, non ha tempo né gli interessa parlare. L’Amore È, e l’Essere trascende infinitamente il pensiero e la parola che possono, quando e se ci riescono, a darne una pallidissima idea (dico “idea” e non “parvenza”, precisazione non da poco).

Parlare del sole non ne rende né la luce né il calore, e per sapere cos’è occorre lasciarsi (lasciarsi!) illuminare e scaldare. Ciò valendo anche per il cielo dell’Anima, che ha da essere perfettamente terso affinché il Sole brilli con tutta la Sua Potenza trasfiguratrice.

L’Amore è uno Sguardo e un Ascolto, non un libro, una conferenza, un programma, un “parliamone”. Le biblioteche sono le tombe dell’amore. La ‘teologia’ è un parlare di Dio, e, oltre alle sue non proprio armoniche correnti, è inesorabilmente destinata a non giungere a Dio. La ‘teologia’ è il dito (e quasi mai lo stesso!) che indica la luna, ma che mai toccherà la luna; è il cartello (quasi mai lo stesso) che annuncia il Luogo da raggiungere, ma che mai giungerà nel Luogo annunciato, piantato com’è lungo la Via.

Una stupenda preghiera del condottiero turco Nur ed-Din (Norandino) del XII secolo, si collega perfettamente tanto a Santa Teresa quanto a Cioran.

«Dio mio, ti ringrazio perché fai che questo cuore (di tutti coloro che ti amano) non si addormenti nelle comuni certezze, ormai arreso alla Tua sola evidenza e stanco di tutte le filosofie e teologie che come tante chiacchiere non permettono di ascoltarTi nel Silenzio.

Un cuore che rendi capace di consumare nel suo calore vibrante ogni ingiunzione dogmatica e tutte le banalità di cui Ti incolpano come se fossi Tu e non la stupidità umana a rivelarle.

Ti ringrazio perché lo fai spettatore di tutte le eresie che si accusano le une con le altre d’eresia, e lo hai reso abbastanza saggio di non parteciparvi. Tu gli permetti di sorridere di tante preoccupazioni insulse per questo e per l’altro mondo. Ti ringrazio quando fai un nulla del mio nulla ed in esso Ti percepisci e Ti contempli in tutte le forme di me stesso.

Signore, il Tuo mistero m’avvolge e mi inonda di lacrime, scioglie in Te questa pietra illusoria di atomi. Ogni momento che concedi è il Tuo momento che inebria ogni presente, solo questo vale. Grazie del mio nulla che è la cosa più preziosa che mi hai donato, chi la teme non Ti teme e si allontana da Te, o Misericordioso, dando origine alle vane certezze che prima o poi scompariranno nella loro stessa illusione.

O Veritiero, armonia di tutti i Tuoi stati! Se è così bella, preludio d’infinito, la lucciola che mi poni fra le mani, allora la Tua Luce …

Oh immenso, unico Dio mio!!!».

“La lucciola che mi poni fra le mani”: ah! che Poesia! che Delicatezza, che Incitazione per l’anima!

§§§

