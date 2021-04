Deotto e il Ricatto di Draghi. Mentre Lorsignori Pensano, l’Italia Crepa.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, offriamo alla vostra attenzione questa amara riflessione sullo stato del Paese scritta da Paolo Deotto. La condividiamo pienamente; c’è solo da aggiungere, forse qualche elemento a questa sorta di ricatto che il cinereo Draghi esprime nei confronti di tutti, espletando così il mandato che evidentemente poteri altri dalla volontà popolare gli hanno affidato. I “poteri fortissimi” cui accennava l’on. Claudio Borghi, gli stessi che hanno imposto il ministro responsabile della gestione disastrosa della salute pubblica (basta pensare ai criminali protocolli di cura del Covid, tachipirina e vigile attesa!) nel ruolo di carceriere. I “dati” su cui pesa il sospetto e più di un sospetto che quelli che li tengono gelosamente segreti giochino come le palline di un giocoliere, quando li si trova in uno studio autorevole e indipendente, dicono che globalmente la mortalità per Coronavirus è dello 0,15%. Leggete lo studio della Stanford University, (Global infection fatality rate is approximately 0.15% with 1.5-2.0 billion infections as of February 2021) firmato dal prof. Ioannides, uno dei massimi esperti mondiali. Secondo i dati Istat, nel gennaio-febbraio 2021 sono morte 126.866 persone. Nello stesso periodo dal 2015 al 2019 ne erano morte 125.741. In un Paese di persone anziane come il nostro non c’è da stupirsi di uno 0.9% in più. E fra questi bisogna ben contare quelli che la “Tachipirina e vigile attesa” ha portato alla fine, e quelli che a causa dell’emergenza Covid non sono stati curati o operati. Ecco, la risposta a tutto questo del cinereo Commissario Draghi e dei suoi accoliti è il ricatto. Sbalordisce come persone di grande rilievo e cultura, anche nel mondo cattolico, non si rendano conto di tutto ciò. Non sbalordisce che tutto ciò sia reso possibile dal ruolo – infimo – giocato dall’informazione mainstream. Buona lettura.

§§§

Sarebbe interessante sapere cosa pensano, oggi, le moltitudini che osannarono Draghi quando fu chiamato dal Sublime Custode della Costituzione a formare il nuovo governo. Ricordate, due mesi fa? Sembrava che fosse arrivato il Messia e gli organi di informazione, in fila e disciplinati, fecero a gara nel presentarci l’ex presidente della BCE come un semi-dio. Ci fornirono biografie, anzi agiografie del nuovo Presidente del consiglio. Nasceva il governo di “profilo elevato”. Eravamo salvi.

Le perplessità iniziarono abbastanza presto, visto che il governo Draghi, profilato o meno che fosse, faceva le stesse cose fatte dal governo presieduto dal patetico Conte. Anzi, riusciva a fare anche di peggio. Non è da poco essere riusciti a mettere insieme un’assurdità come quella del turismo vietato in Italia, ma consentito all’estero, blindando nel contempo i giorni di Pasqua con le solite facezie su visite a parenti, spostamenti tra Comuni eccetera. Non è da poco aver conservato un’assurdità come il coprifuoco e aver deciso, chissà perché, che fino a fine aprile non ci saranno regioni gialle, ma solo rosse e arancioni.

E arriviamo a due giorni fa, all’8 aprile. Draghi Mario in conferenza stampa. Nei giorni precedenti ci sono stati gli incidenti davanti a Montecitorio, ma comunque proteste e dimostrazioni ci sono state in tutta Italia. Gli italiani stanno scoppiando e in particolare rischiano di inferocirsi – legittimamente – quelle categorie di autonomi a cui da oltre un anno è, di fatto, impedito di lavorare.

Arriviamo a due giorni fa e siamo allo sconcio completo. Draghi sa di essere (almeno per ora) forte. Ha dalla sua la quasi totalità dei mezzi di informazione e parla a un popolo ormai condizionato da oltre un anno di terrorismo martellante, quotidiano.

“Le riaperture dovranno esserci, non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni, dipende dall’andamento dei contagi e dei vaccini“.

“La stagione turistica? Manca una data. Garavaglia dice a giugno. Speriamo, magari anche prima chi lo sa”.

L’andamento dei contagi e dei vaccini. Formidabile. Draghi, bontà sua, riconosce che bisognerà pure, prima o poi, ricominciare a vivere e lavorare normalmente.

Ma quando? Beh, adesso non pretendiamo troppo. “…non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni…” “…chi lo sa”.

Lorsignori pensano, l’Italia intanto crepa.

Gli fa eco il Ministro Speranza – caso più unico che raro di bipede che cammina e parla pur in totale assenza di materia cerebrale – verso il quale Draghi ci tiene a dichiarare tutta la sua stima e fiducia. E l’ineffabile ministressa Gelmini ci fa sapere che: “Chi vaccinerà di più riaprirà prima“. E aggiunge: “Sapremo con il generale Figliuolo riprogrammare la campagna vaccinale nel tempo più breve possibile, alla gente dobbiamo dire che abbiamo usato finora la massima precauzione, ma che bisogna vaccinarsi“.

Bisogna vaccinarsi. Chiaro, no? E si dà il via alla gara tra le Regioni: chi più vaccina, prima riapre. Infatti, Draghi, nella conferenza stampa di ieri l’altro, ha ipotizzato di aggiungere la copertura vaccinale agli altri parametri che già si adottano per decidere tempi e modi delle chiusure e dei relativi allentamenti delle stesse.

Tutto questo bailamme, è bene ripeterlo, per una malattia la cui mortalità – ammesso e non concesso che i dati ufficiali siano affidabili – è di poco superiore a quella di tante ondate influenzali. E poi, è bene ripeterlo, “contagiato” non vuole dire “ammalato”. E comunque i contagiati (dati ufficiali del 7 aprile) sono (vedi l’articolo su Nuova Bussola Quotidiana) 544.330, ovvero lo 0,9% della popolazione italiana.

Un’isteria vaccinale per una malattia che ha queste caratteristiche e dimensioni è semplicemente grottesca. Se aggiungiamo i mille dubbi più che legittimi su vaccini di cui si sa, per ammissione delle stesse case produttrici, ben poco e soprattutto si sa ben poco sugli effetti indesiderati, è legittimo concludere che è meglio tenersi alla larga da questa singolare sperimentazione di massa. Chi proprio ha voglia di farla, la faccia e tanti auguri. E chi ha la sfortuna di beccarsi la malattia da Coronavirus, si rivolga ai tanti medici che ormai, anziché andare a fare le star in televisione, curano a domicilio con ottimi risultati.

“Ma infatti”, mi dice col ditino alzato il cittadino che, a differenza di me, pazzo e incosciente, ha tanto “senso civico”, mascherina, gel e distanziamento sociale, “… infatti, non è stato imposto alcun obbligo vaccinale”.

Certamente, la vaccinazione è facoltativa ma, date le premesse di cui sopra, diventa obbligatoria in modo surrettizio, perché “Le riaperture dovranno esserci, non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni, dipende dall’andamento dei contagi e dei vaccini“. E poi “Chi vaccinerà di più riaprirà prima“. Eccetera.

E quindi tu, sporco negazionista, che non vuoi farti vaccinare, sei tu colpevole del “lockdown”, è colpa tua se non potrò andare a Rimini in vacanza, quelli come te rovinano tutto.

Divide et impera. Roba vecchia, ma sempre efficace.

Insomma, cari italiani, il vaccino non è obbligatorio, ma senza vaccino non farete praticamente nulla, tant’è che si parla di passaporto vaccinale o documento che comunque attesti che hai assolto i tuoi obblighi di cittadino probo e quindi puoi vivere normalmente. Ricordate che nella vecchia Unione Sovietica, che evidentemente è rimasta nel cuore di alcuni, esisteva il “passaporto interno”, senza il quale il cittadino non poteva andare da nessuna parte?

“Sui vaccini Draghi ci ricatta”. Così titolava ieri il bravo Riccardo Cascioli, nell’articolo sopra citato della Nuova Bussola Quotidiana.

Difficile dargli torto. Un ricatto in piena regola, con l’aggravante che già c’è il preavviso per il futuro. La stagione dei vaccini è appena iniziata. Poi bisognerà rivaccinarsi per le “varianti”, altro mostro sacro ampiamente pompato dalla stampa di regime. “Per gli anni a venire dovremo continuare a vaccinarci perché ci sono le varianti e quindi questi vaccini vanno adattati”, ci ha detto in conferenza stampa l’ineffabile Presidente del consiglio.

Il terrore deve proseguire, la malattia non deve finire mai, le vaccinazioni devono diventare il nostro pane quotidiano; senza di esse non potremo più fare nulla.

E se tutto brilla per chiarezza una frase:

“Le riaperture dovranno esserci, non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni, dipende dall’andamento dei contagi e dei vaccini“. Capito? “Non ho una data”. Chissà. Popolo bue, aspetta, in silenzio e disciplinato. Non disturbare il manovratore.

Signori, qui siamo alla follia pura, all’instaurazione di un regime totalitario sanitario, con la prospettiva di distruggere economicamente tutto il Paese, che potrà essere comprato a prezzi stracciati da chi non aspetta altro. Su questa strada, finiremo per invidiare la Grecia, prima vittima degli esperimenti di new economy di queste bande di pirati che stanno rovinando il mondo.

Questa banda di cialtroni lavora chiaramente per distruggere l’Italia e va fermata, quanto prima possibile. Risulta sempre più incomprensibile la partecipazione della Lega a questo governo. Salvini si rende conto che ogni giorno distrugge un po’ del credito che si era guadagnato presso l’elettorato? È forse così ingenuo da sperare di poter cambiare “da dentro” qualcosa? Visto ciò che sta accadendo, sembra una speranza assurda.

Non rassegniamoci, facciamo sentire la nostra voce. E ricordiamoci che andare in piazza per difendere il diritto al lavoro è giusto e sacrosanto, ma qui ormai dobbiamo difendere il diritto a vivere, a vivere da uomini liberi e non da topolini in gabbia.

§§§

