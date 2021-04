L’Italia non è un Paese Omofobo. E il DDL Zan è Inutile e Liberticida.

In questo periodo si parla moltissimo della necessità di una legge sulla omotransfobia. A sostegno di questa necessità vengono citate classifiche sui paesi più gay friendly o sui paesi più ostili alla comunità LGBTQ+.Per esempio, Alessandro Zan ha detto che l’Italia occupa il 35º posto (su 49) tra i Paesi d’Europa che non difendono le persone LGBT. Sostenendo ciò afferma che il livello di omofobia è molto elevato e lo fa citando alcuni casi di violenza fisica.In più di un nostro articolo abbiamo però fatto notare che i casi di violenza su persone omosessuali, portati avanti proprio per il loro orientamento omosessuale, in Italia sono pochissimi . Parliamo di meno di 30 casi l’anno. Se consideriamo l’intera gamma dei cosiddetti crimini d’odio, siamo sotto i 600 casi all’anno.Sempre vedendo i dati nudi e crudi il centro di ricerche Pew Research ha collocato l’Italia tra i Paesi del globo aventi, proprio per la tale scarsità di reati violenti nei loro confronti, poco sotto la Francia e sopra gli Stati Uniti.