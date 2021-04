Contagio all’Aperto? “Statisticamente Insignificante”, Ricerca Universitaria.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra più che interessante condividere con voi questo articolo dell’Irish Times, il maggior quotidiano irlandese, (nella nostra traduzione) che dimostra, in base a dati scientifici, come le possibilità di contagiare e di contagiarsi all’aperto sia statisticamente insignificanti. Ecco, è interessante perché abbiamo tutti negli occhi le manifestazioni di ieri degli ambulanti che chiedono l’apertura dei mercati, i droni che scoprono le persone che prendono il sole sulla spiaggia, le forze di polizia mobilitate per cacciare dalle panchine delle piazze gli anziani, e via continuando nella follia. Il Presidente del Consiglio parla di “dati”, (per altro nascosti ai comuni mortali), il Comitato Tecnico Scientifico (viene da ridere solo a nominarlo) decide da un anno la vita, e la morte della gente, sui dati, ma quali? Se una ricerca scientifica, quella sì, alla fine mostra quanto inutile e stupido sia rinchiudere la gente in casa. Siamo nelle mani di cinici incapaci, o cinici criminali. Scegliete voi.

§§§

Solo un caso confermato di Covid-19 su mille è riconducibile alla trasmissione esterna, come rivelano i nuovi dati.

Dei 232.164 casi di Covid-19 registrati nello Stato fino al 24 marzo di quest’anno, 262 sono il risultato di una trasmissione all’aperto, che rappresenta lo 0,1% del totale.

Ci sono stati 42 focolai associati a raduni all’aperto, con un focolaio comunitario che rappresenta sette casi.

Questo ha coinvolto un’attività lavorativa all’aperto che ha avuto luogo tra due famiglie separate, secondo il Centro di sorveglianza per la protezione della salute (HPSC) che controlla il numero di casi nella Repubblica.

Ci sono stati 21 focolai nei cantieri edili con 124 casi, e 20 focolai associati ad attività sportive e fitness in cui ci sono stati 131 casi.

I dati dell’HPSC, forniti in risposta a una domanda del The Irish Times, erano basati su “luoghi che sono principalmente associati ad attività all’aperto, cioè sport all’aperto e cantieri, o focolai che menzionano specificamente nei commenti che un luogo o un’attività all’aperto erano coinvolti”. L’HSPC ha detto, tuttavia, che “non può determinare dove si è verificata la trasmissione”.

Inoltre, il 20% di tutti i casi nello Stato derivano da una trasmissione comunitaria in cui la fonte dell’infezione non è nota.

Il numero relativamente basso di casi risultanti dalla trasmissione esterna nella Repubblica si rispecchia negli studi internazionali. Uno studio su 1.245 casi in Cina ha trovato solo tre persone infettate all’aperto ed erano in conversazione senza maschere. Secondo una revisione dell’Università della California di cinque studi globali sulla trasmissione, le possibilità di ottenere il Covid-19 in un ambiente interno è 19 volte maggiore che all’aperto.

All’Università di Canterbury, il Prof Mike Weed ha studiato 27.000 casi di Covid-19 basandosi su 6.000 dati diversi. Uno studio ha riguardato 7.500 casi in Cina e Giappone prima del blocco in entrambi i paesi. Il numero di casi associati alla trasmissione esterna era “così piccolo da essere insignificante”, ha scoperto.

Il Prof Weed ha detto che i raduni all’aperto sono sicuri se accompagnati da una corretta gestione del rischio. Per esempio, le folle potrebbero essere permesse agli eventi sportivi se le regole vengono osservate prima di riunirsi in luoghi chiusi.

“La nostra conclusione è che in molti settori, e per molte dimensioni e formati, dovrebbe essere possibile mettere in atto delle mitigazioni appropriate basate sull’evidenza per fornire eventi e attività all’aperto in un modo che non faccia aumentare il rischio dalla trasmissione sporadica al focolaio a grappolo”, ha detto.

Ed Lavelle, professore di biochimica al Trinity College di Dublino, ha detto che i risultati sono “davvero una grande notizia e sostengono molte delle prove dagli Stati Uniti” che hanno dimostrato che le attività all’aperto sono intrinsecamente sicure.

Ha aggiunto che il grande problema non è l’attività all’aperto, ma ciò che è successo al di là di essa.

“Non abbiamo avuto i numeri fino ad ora per ciò che è sicuro e ciò che non è sicuro e come si può controllare. È stato per sentito dire fino a questo punto”, ha detto. “Avere negozi di caffè all’esterno sarebbe molto sicuro. Per me, la cosa fondamentale è quello che succede dopo l’attività all’aperto”.

La professoressa Orla Hegarty, assistente alla scuola di architettura dell’University College di Dublino, ha detto che è difficile per l’HPSC misurare la trasmissione all’aperto, poiché la costruzione e lo sport possono essere sia all’aperto che al chiuso.

Ha detto che il rischio all’aperto è basso “se le persone mantengono la distanza fisica, evitano la conversazione ravvicinata e fanno molta attenzione che il trasporto condiviso e i servizi igienici condivisi siano molto ben ventilati – e che rimangono un tempo molto breve e indossano maschere in essi.

“Durante l’influenza spagnola è stato consigliato alle persone di parlare fianco a fianco, piuttosto che faccia a faccia, e questo è confermato da come sono state misurate le particelle virali che si muovono nell’aria quando le persone respirano e parlano.

“Il rischio di infezione è basso all’aperto perché, a meno che non siate vicini a qualcuno infetto, la maggior parte del virus sarà probabilmente soffiato via e diluito nella brezza, come il fumo di sigaretta”.

§§§

