Formicola: Modulo di Denuncia per gli Abusi Commessi Legati al Covid.

La prima pronuncia (le altre sono indicate alle pagine 6/7) che ne ha giustamente contestato il contenuto è quella del Giudice di Pace di Frosinone, che con sentenza n. 516/2020, ha avuto modo di affermare letteralmente che: “se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione (appunto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, n.d.s.) sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da “agenti virali”.

Per tale ragione l’emergenza non poteva essere in alcun modo dichiarata, quantomeno ex D.Lgs 1/18. Il Giudice di Pace nel proseguo della motivazione, approfondendo ulteriormente la fattispecie, ha potuto altresì sottolineare anche un qualcosa che, in tutta onestà, non sarebbe dovuto sfuggire neppure ad uno studente del primo anno di giurisprudenza e che dunque non si comprende come possa essere “sfuggito” al nostro Presidente del Consiglio, che svolge oltretutto la professione di avvocato.

Nelle motivazioni della sentenza è stato rammentato specificatamente che la nostra Costituzione, in quanto espressione di una democrazia soltanto parlamentare, abbia delimitato in via assolutamente tassativa le ipotesi in cui al Governo possano essere attribuiti poteri peculiari (ed eccezionali) che esulano dalle sue normali funzioni; premesso e constatato ciò, si capisce molto facilmente che, fuori da queste ipotesi assolutamente limitate, il Governo che si attribuisca ulteriori poteri commette un atto manifestamente illecito. 3) Nel nostro ordinamento la regola generale, ma in troppi sembrano averlo dimenticato, è quella del divieto assoluto esistente in capo al Governo di emanare decreti aventi