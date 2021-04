Nobile: la Storia dell’Islam di Al Barbero. Luoghi Comuni già Sfatati…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Agostino Nobile si occupa della storia ad usum delphini, anzi ad usum muslimi,, propalata da alcuni divulgatori di letture datate e tutt’altro che fondate e obiettive. Buona lettura.

LA STORIA DELL’ISLAM DI AL-BARBERO

Chiunque si sia avvicinato alla Storia dovrebbe aver capito che non esistono storici oggettivi al 100%. È umano tirare acqua al proprio mulino, alla fazione alla quale si appartiene. Tuttavia esistono storici che, amando la verità, cercano di ottenere più informazioni possibili di prima mano: documenti e lettere dei personaggi trattati. Ma chi sottolinea solo certi fatti, atti sciocchi o malvagi di certi uomini e non di altri è un ingenuo o qualcuno in malafede.

Stiamo parlando dello storico Alessandro Barbero. Grazie alla sua ideologia, che gli ha steso i tappeti rossi delle star, sta avendo un certo seguito, soprattutto tra quella borghesia amorfa che si sente più intelligente e acculturata. Indubbiamente Barbero sa usare le giuste parole che attirano l’attenzione dell’uditorio. I suoi ritmi e l’alternanza tra il serio e il faceto fanno di lui un bravo divulgatore. Almeno per chi legge la storia come un fumetto.

Gli studiosi seri da oltre sessant’anni hanno sfatato la pseudo-storia diffusa nelle scuole e nei media dai protestanti, massoni e comunisti. Da pochi anni Barbero ha pensato così di rivalutare quel Medioevo bistrattato durante tre, quattro secoli dai suoi stessi campagni di merenda. Ovviamente non ce la racconta tutta.

Come quando, parlando del Risorgimento, non dice che dietro c’era la massoneria anglo-americana che ha sovvenzionato a suon di dollari Giuseppe Garibaldi.

Ma perché, si chiederà il lettore, chiamo Alessandro Barbero provocatoriamente Al-Barbero?

Perché parlando sull’islam il Nostro supera sé stesso ricalcalcando le bufale raccontate dai nemici della cattolicità, i su menzionati protestanti, massoni e marxisti.

Quando si raffrontano le religioni, la prima cosa che uno storico serio dovrebbe fare è leggere i testi sacri, i quali ci fanno capire quando i suoi fedeli seguono la dottrina o meno. Facciamo un esempio terra-terra. Hitler e Stalin erano battezzati. Lo storico pinco pallino cinese, arabo, ecc. approfittando dell’ignoranza sul cristianesimo dei rispettivi popoli potrebbe definire i due dittatori come due prodotti del cristianesimo. Non è una iperbole. È stato fatto e si continuerà a farlo. Ora, se lo storico non appartiene alla cultura cristiana si potrebbe chiudere un occhio, poiché da quando il mondo è mondo ognuno fa i propri interessi.

La faziosità masochista nasce quando un nato cattolico, pur ateo, inganna volutamente i cattolici ingenui. E non è un caso se un altro ateo, Piero Angela, invita Al-Barbero al suo programma “scientifico” Superquark.

La RAI, totalmente in mano alla sinistra acattolica, non si smentisce nemmeno oggi, Venerdì santo. Per ricordare la grandezza della cultura islamica, il canale RAI uno diffonde il documentario Dreams Road. Cosa dice? La Spagna sotto i musulmani rappresenta un periodo di grande sviluppo scientifico e artistico, dove tutte le religioni vivevano in comune accordo. Poi, arrivati i cattolici, ritornano le ingiustizie e le violenze. Purtroppo per la RAI, questa bufala diffusa da tutti i media planetari, cozza con i fatti descritti da storici autorevoli. Non si capisce, per esempio, perché un popolo che vive in paradiso dovrebbe combattere per tornare all’inferno. Quando i mori furono cacciati dalle terre cristiane, nell’intera Europa, scrivono gli storici contemporanei, creò un “giubilio infinito”. La Reconquista, la resa di Granada il 2 gennaio 1492, non avvenne dopo pochi mesi o anni dall’invasione islamica, passarono quasi otto secoli, ed è obiettivamente difficile credere che, dopo ottocento anni, i cristiani si siano fatti ammazzare per cacciare via un sultanato che aveva creato prosperità e tolleranza tra le due religioni.

Presentando una sintesi della storia dell’islam e di Maometto Al-Barbero si avvale di un documentario di RAI Storia https://www.youtube.com/watch?v=qPy91hhF6U0. Un coacervo di bufale siderali che fanno arrossire dalla vergogna chiunque abbia conoscenza del soggetto.

Non si parla delle stragi fatte dal profeta, della vendita di schiavi, delle concubine e delle diciannove spose, della piccola Aisha di sei anni sposata quando lui aveva oltre cinquant’anni, consumando il matrimonio tre anni dopo. Non si tratta di fare valutazioni con l’etica attuale. Se un fatto del genere fosse accaduto nel mondo cristiano del VI-VII secolo, il popolo avrebbe impugnato i forconi.

All’inizio del 2019 l’UNICEF stima che circa 650 milioni di donne sono sposate prima di compiere i diciotto anni, la quasi totalità nel mondo musulmano e animista. Non sono rare le bambine non ancora decenni morte la prima notte di matrimonio per dolori atroci e dissanguamento. Ma grazie a Al- Barbero, i suoi fedeli queste notizie le ignorano.

L’islam faro della cultura europea? E dove è finita questa cultura? Abbiamo culture che l’hanno preceduta di secoli che hanno lasciato davvero una ricchezza inestimabile, come quella Greca e Romana, di cui il cristianesimo ha ripreso la parte buona e scartato quella disumana.

Al-Barbero conferma il suo amore per l’islam in tutte le occasioni opportune. O forse a farlo sparlare non è tanto l’amore per una cultura che per quattordici secoli ha schiavizzato milioni di cristiani e di africani, ma il disprezzo per il cattolicesimo.

Per il nostro divulgatore storico, se gli italiani cacciano gli austriaci dall’Italia, è un atto dovuto. Se invece le crociate cercano di liberare Gerusalemme dagli invasori musulmani, sono da biasimare e, talvolta, ridicolizzare.

Probabilmente Al-Barbero, dopo anni di studi, è ancora convinto che il cosiddetto arco moresco sia stato creato dagli arabi, quando invece era prente in Spagna un secolo prima dell’invasione. Sarà altresì convinto che l’Alhambra sia stato edificato da ingegneri musulmani. Ovvero i beduini che vivevano da sempre nelle tende sono arrivati in terra cristiana et voilà! Come magia nasce l’Alhambra.

Al-Barbero, ripeto dopo anni di studi, non si è mai chiesto come mai in terra musulmana fino a pochi decenni fa non esisteva nemmeno l’ombra di una casa, di un castello, di una moschea o del complesso palaziale di Granada e dell’Andalusia al livello delle architetture europee medievali.

Il Nostro è ancora convinto che, poiché gli arabi hanno importato i testi dei Greci, la cultura musulmana sia stata il faro che ha illuminato l’oscuro Medioevo. Evidentemente ignora quello che storici seri, tra i quali Jaques Fontaine, Régine Pernoud, Thomas Madden, ecc. hanno sconfessato, con documenti alla mano. In realtà i monasteri, come quello di Mont Saint-Michel e irlandesi, nelle loro biblioteche custodivano gli autori Greci che i barbari avevano distrutto nel resto dell’Europa durante le loro scorrerie.

Francesco Gabrieli, uno dei più autorevoli orientalisti italiani, che tra le altre lingue conosceva l’arabo antico e moderno, contraddice il mainstream del calderone anti-cattolico: “Notevolissimo fu il contributo della Spagna alla letteratura araba classica, sia nelle lettere in senso stretto sia nelle scienze religiose e profane, la storia, la filologia, la filosofia.”

La prego Barbero, non dica che i diritti umani nascono con la Rivoluzione francese. Anche se non ci crede, nascono con Gesù Cristo, e chiunque legge il Vangelo, se non è un idiota al cubo, dovrà ammetterlo. Comunque, se proprio non le piace ammetterlo, può leggere la carta dei diritti umani del teologo spagnolo Francisco de Vitoria (1492-1546). Come vedrà la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non ha niente di nuovo. Se poi dà un’occhiata alla Dichiarazione, ratificata il 10 dicembre 1948, vedrà che non è stata sottoscritta da molti paesi musulmani perché considerata frutto della cultura cristiana. Nell’islam, hanno dichiarato i partecipanti, la donna non ha gli stessi diritti dell’uomo, e lo schiavo dell’uomo libero. Tant’è che l’Arabia Saudita ha abolito lo schiavismo nel 1962. Solo su carta. Il resto dei paesi della penisola araba hanno seguito a ruota nei seguenti otto anni. Il traffico di esseri umani, comunque, continua. Secondo il Dipartimento di Stato statunitense, nel 2005 gli “alleati” della monarchia saudita rappresentano il terzo paese con più traffico di esseri umani.

Nei paesi della penisola araba che adottano la sharia non esiste lo Stato di Diritto. Per chi non sapesse, significa, tra l’altro, che non esiste l’avvocato difensore. Quattro testimoni sono sufficienti per mandare a morte un disgraziato.

Sempre in Arabia Saudita vengono imposte punizioni corporali, decollazioni, amputazione, delle mani e dei piedi. Il tutto pubblicamente. Se Al-Barbero lo ignora, gli consiglio il seguente video https://www.youtube.com/watch?v=w_wBDdthYN4

Se Al-Barbero fosse nato nel mondo musulmano, e avesse scritto una storia apologetica sul cristianesimo, non avrebbe raggiunto la notorietà, ma una fatwa che lo costringerebbe, se ne avesse avuto il tempo, a nascondersi in qualche posto del pianeta sotto anonimato.

Non è vero, come afferma Barbero, che le invasioni musulmane in Europa erano motivate solo da interessi economici. In tutti i secoli si è combattuta una guerra tra due concezioni di vita. Basterebbe vedere le società costituite sotto sharia. Altrettanto falso è affermare che anche senza la battaglia di Poitiers, o battaglia di Tours, nel 732, i musulmani non avrebbero conquistato il resto dell’Europa. Le motivazione da lui addotte, onestamente, fanno ridere i polli. In pratica il nostro storico sminuisce il rischio concreto dell’arabizzazione del mondo cristiano. Dunque, secondo lui, i nostri antenati che hanno combattuto lasciandoci anche la pelle erano degli imbecilli.

Non voglio poi parlare della sua storiografia sulla battaglia di Lepanto. Basti dire che è stata tradotta in turco.

Un altro aspetto che fa dubitare della buona fede di Barbero è senz’altro l’idea che si è fatto sulla compatibilità tra le due religioni. Se avesse letto il Corano e la vita di Maometto di Tabari – difficile, comunque, che li ignori – capirebbe che le due religioni si trovano agli antipodi. Ma dato che i mondialisti-sincretisti stanno cercando di dare l’ultima spallata al cristianesimo, si adegua.

Il battezzato Alessandro Barbero dovrebbe aiutare l’Europa e il mondo a sostenere quei Diritti che l’hanno reso libero e rispettato dalla nascita alla morte naturale. Anche se non crede nel Dio cristiano, non può negare che senza il Cristianesimo il mondo sarebbe rimasto nell’oscurità etica e intellettuale, con leggi dove il più forte schiaccia il debole. O forse è convinto che con l’Islam starebbe meglio? Non esiste un paese musulmano che ha rifiutato le Costituzioni europee evoluto nell’etica, nella scienza e nelle arti.

I movimenti occidentali e musulmani che difendono l’islam, sono i figli dei tanti Barbero sparsi nel mondo. È grazie a loro che l’occidente è stato ridotto privo di identità e con i sensi di colpa. Qualcuno ha detto che le parole di questi falsi profeti sono più pericolose di milioni di mine vaganti nel cuore dell’occidente.

Barbero dovrebbe fare uno sforzo di dignità. Anche nella storia ci vuole decenza, non si può pensare sempre e solo al proprio tornaconto. In questo caso le conseguenze non le paga solo lui, ma la civiltà che nobilita l’uomo.

Agostino Nobile

