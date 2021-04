Pensieri di un Matto per Rinnovare l’Immutabile. Ieri, Oggi, Sempre.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, i matti sono spesso persone logiche e sensate, più di quelli considerati sani…Come forse dimostra questa breve riflessione inviataci da un amico, e che volentieri offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura.

CONSIDERAZIONI DI UN MATTO

Si può provare ad immaginare una Chiesa Cattolica diversa tanto da quella preconciliare quanto da quella post-conciliare, anzi post-post-conciliare?

Per “diversa” non ha da intendersi “altra”, quindi non più la stessa, bensì “nuova”, ossia una Chiesa che sappia porgere il Messaggio di Cristo in modo nuovo, ovviamente senza stravolgerlo. Perciò: rinnovare, non innovare.

Il tentativo di rinnovamento del Vaticano II si è rivelato, e ancor più si sta rivelando, fallimentare, ma può darsi che invocare una restaurazione rifacentesi al modello preconciliare non sia una soluzione auspicabile. La Chiesa preconciliare non c’è più e la Chiesa post-post conciliare sta finendo di dissolversi. La cosiddetta “ermeneutica della continuità” si sta rivelando un illusione. E se c’è una continuità, questa è nella progressiva dissoluzione confermata dal tormentone infinito e inutile circa la questione papale Ratzinger/Bergoglio. Ci troviamo sull’orlo di un vuoto che richiede un cambiamento di coscienza. Forse è lo Spirito che lo chiede e che, evidentemente, non può essere circoscritto definitivamente in alcuna struttura, posto che ogni struttura è soggetta a più o meno veloce deterioramento.

Il tempo scorre inesorabile e le strutture, ciò valendo anche per la Chiesa Cattolica (forse soprattutto per la Chiesa Cattolica), non possono pretendere di rimanere immobili, granitiche, immodificabili. Forse è necessario un cambiamento, un adeguamento, un modo nuovo di proporre l’Immutabile. Molto più importante della struttura è il messaggio che la struttura ha da trasmettere; e se il messaggio non fluisce più o viene distorto vuol dire che la struttura non è più adeguata. Ossia: se la corrente non passa più, occorre rifare l’impianto elettrico, certamente non impiegando materiali uguali a quelli deteriorati e che non si trovano più in commercio.

La formula “Cristo ieri, oggi, sempre” suggerisce implicitamente il cambiamento, l’adattamento, il modo nuovo del proporre l’Immutabile. Cristo è il Medesimo in ogni tempo, ma ogni tempo ha da trovare il suo modo di proporLo. L’Età dell’Oro è davanti a noi che ci troviamo nell’Età del Ferro, la quale tuttavia reca in sé una traccia d’Oro, altrimenti nessuna rinnovamento sarebbe possibile. Se ci si riflette bene, si tratta di un combattimento contro la Sovversione; un combattimento che, proprio come la Sovversione, sa trovare sempre nuove armi e nuove tecniche. Non ci si può difendere dai raggi laser con archi e frecce.

Si tratterebbe di un’impresa che richiede l’apporto di intelligenze raffinate, contemplative e guerriere, si direbbe intelligenze dall’occhio ciclopico, che dovrebbero ri-formulare – e semplificare? – la Teologia Dogmatica e la Teologia Morale, mentre dovrebbe riproporre in modo nuovo la Teologia Ascetica, quest’ultima ormai del tutto ignorata da parecchi decenni, e, a parere del sottoscritto, la più importante: non c’è Dogma o Morale che possa prescindere dalla cura di sé, dall’auto-disciplina, dall’impegno personale nella rettitudine, dalla purificazione volontaria e necessaria all’Illuminazione prima e all’Unione poi, dacché le Virtù debbono (dovrebbero) praticarsi non per mera volontà umana, quindi per forzatura, bensì per infusione divina.

Si tratterebbe di riformare il modo di proporre la classica triplice via purgativa-illuminativa-unitiva che rappresenta il pellegrinaggio dell’anima (e del corpo).

Si tratterebbe di conferire alla Chiesa una leggerezza, una delicatezza e un’agilità che dovrebbero accompagnarsi alla pur necessaria determinazione onde non cedere a compromessi con la Sovversione. Una sorta di mano di ferro in un morbido guanto di velluto. Una sapiente miscela di forza e gentilezza che non potrebbe non affascinare le anime assetate di Assoluto.

Chiaro che solo un matto avrebbe potuto avanzare un proposta del genere, ma confido nella carità di coloro che hanno avuto la pazienza di leggermi e che ringrazio.

Però, nei Tarocchi il Matto è un pellegrino sempre in marcia, sempre in cerca della verità e della conoscenza; è colui che simboleggia il passaggio mai concluso tra il vecchio e il nuovo. Uno che non si accontenta perché è consapevole della propria indigenza. Forse, non è poco.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: chiesa, il matto, postconcilio



Categoria: Generale