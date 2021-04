Stilum Curiae ha Ricevuto una Testimonianza Bellissima. Pasqua Reale.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questo messaggio, che affidiamo alla vostra attenzione, senza nessun commento. Ringraziamo Fabio per questa sua testimonianza, di cuore. Buona lettura.

§§§

Gentilissimo Dott. Tosatti,

mi chiamo Fabio R., sono un ragazzo Italiano di 42 anni. Sono cresciuto in una delle cosiddette “regioni rosse”, tra due “fuochi”: da una parte una maestra elementare pia, di profonda fede Cattolica, che mi ha trasmesso l’importanza di temere il Signore nelle azioni quotidiane, di pregare, di leggere il Vangelo e le Scritture tutte, introdotto il concetto di peccato fin dalla tenera età e insegnato a riconoscere sia la presenza viva e reale di Dio nelle cose che ci circondano, che l’azione malvagia e disgregatrice di Satana, senza negazioni ipocrite e narrazioni addolcite; dall’altra una madre ribelle, agnostica, “rossa” fino al midollo, cresciuta in contrapposizione alla sua famiglia di buona tradizione (papà, mio nonno mai conosciuto, ex partigiano nelle file del Partito Repubblicano, mamma, mia nonna che invece mi ha in pratica cresciuto, Cattolica di fede salda, entrambi credenti in ogni caso), femminista e rabbiosa, completamente genuflessa ai diktat sessantottini prima e pseudo-progressisti poi.

Radicale al punto che sono cresciuto senza riuscire a leggere una pagina di romanzo senza dovermi chiedere con paura viva se per caso non nascondesse qualche subdolo messaggio reazionario, qualche assunto troppo “di destra”, privandomi del piacere di leggere qualsiasi cosa e lo stesso è avvenuto con la musica e tutte le arti.

Ho sempre creduto fortemente in Dio, come molti ragazzi ho attraversato la fase in cui mi sono allontanato dal praticare e dai Sacramenti, per poi tornarvi definitivamente da alcuni anni. Da un paio avverto forte la chiamata a consacrare la mia vita.

Svolgendo la professione di operaio tessile per nove ore giornaliere, sei giorni su sette e vivendo con una madre ormai prossima alla terza età e bisognosa, anche se grazie a Dio non di assistenza continua, comunque sia di una presenza piuttosto costante al suo fianco, dopo essermi debitamente informato e dopo aver chiesto incessantemente al Signore di guidare il mio cuore in questo cammino e in una eventuale scelta, mi sentivo orientato verso il Diaconato Transeunte e in diversi momenti mi sono sentito sul punto di comunicare ai sacerdoti della mia Parrocchia l’intenzione di intraprendere il percorso.

E qui veniamo al punto.

Scelgo almeno per ora di non renderle nota la città in cui vivo, preferisco non sottolineare tanto la realtà geografica quanto l’ambito in cui quello che le racconto avviene, la Santa Chiesa Cattolica millenaria.

Il punto di cui le parlavo è che mi sono reso conto che la Chiesa odierna respinge chi cerca il Signore.

Lo avverto da tante piccole reazioni, da vari atteggiamenti, da molteplici proposizioni.

Mi sottopongo al Sacramento della Confessione e non di rado gli stessi Sacerdoti rimangono stupiti dall’utilizzo di alcune parole. Mi creda, non sono certo un Savonarola, è sufficiente usare espressioni come “mi sono sentito lontano dal Signore”, “ho sentito su di me l’ombra del peccato”, “sento di non aver lodato a sufficienza il Signore”, per vederli accennare un sorriso tra l’esterrefatto e il compassionevole.

Si vede bene che alcune espressioni suonano arcaiche, anacronistiche alle loro orecchie. Nelle attività che si svolgono in Parrocchia (che proprio per questo frequento “il giusto”) sembra di lavorare a pagamento in un albergo, si viene redarguiti e sgridati se “non si fa”, le ossessioni sono la raccolta differenziata, l’ecologia, il Coronavirus.

Le maniere non sono mai dolci e compassionevoli, si corre, si parla continuamente dei vari budget che servono per completare le varie operazioni necessarie – cose di cui tenere conto, per carità – ma non certo il nucleo della vita Cristiana, almeno a mio modestissimo parere.

Il resto si è letto e riletto sul suo blog (benemerito) e sui pochi altri che si occupano obiettivamente e senza censure e piaggerie varie di questi argomenti, e sono cose ormai tristemente comuni a tutte le realtà Cattoliche, con le dovute (rare) eccezioni.

Per questo ogni giorno che passa sono sempre più dell’idea che “farò da solo”, da laico. Chiederò al Signore Gesù e alla Vergine Maria la forza di continuare nel mio cammino con le mie forze, nonostante ci siano momenti in cui veramente sento forte la spinta a santificare la mia vita mediante una Consacrazione.

Poi però decido che no, “non ora, non qui”, non in questo clima che sbertuccia chi adora il Signore, chi chiede del tempo più lento per lodarlo, per pregare, per cercarlo e chiedergli di starci a fianco perché sia fatta la Sua e non la nostra volontà. Confidando nell’aiuto di Gesù, farò da me.

Si senta libero di pubblicare la mia testimonianza se vuole e mi perdoni se non mi qualifico con le mie reali generalità, preferisco così, non è importante chi io sia, sono certo che sono tanti i Cattolici che vivono la mia stessa situazione e spero di parlare anche a nome loro.

Rinnovandole i complimenti per il suo lavoro di informazione, che seguo con passione, le auguro una felice Settimana Santa nella quale entriamo, una meravigliosa Santa Pasqua di Risurrezione e tante cose serene nel Signore.

Distinti saluti,

Fabio R.

§§§

