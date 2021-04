Stilum Curiae ha recibido un Testimonio Bellísimo. Pascua Real.

Marco Tosatti

Muy estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, hemos recibido este mensaje que confiamos a vuestra atención, sin ningún comentario. Agradecemos de corazón a Fabio por este testimonio. Buena lectura.

§§§

Muy amable doctor Tosatti,

Me llamo Fabio R., soy un italiano de 42 años. Crecí en una de las llamadas “regiones rojas”, entre dos “fuegos”: por un lado, una piadosa maestra de primaria, de profunda fe católica, que me transmitió la importancia de temer al Señor en las acciones cotidianas, de rezar, de leer el Evangelio y las Escrituras todas, introdujo el concepto de pecado desde temprana edad y me enseñó a reconocer tanto la presencia viva y real de Dios en las cosas que nos rodean, como la acción maligna y perturbadora de Satanás, sin negaciones hipócritas ni narraciones edulcoradas; por otro lado, una madre rebelde, agnóstica, “roja” hasta la médula, criada en oposición a su familia de buena tradición (padre, mi abuelo al que nunca conocí, antiguo partidario en las filas del Partido Republicano, madre, mi abuela que en cambio me ha criado prácticamente, católicos de fe firme, ambos creyentes en cualquier caso), feminista y enfadada, completamente genuflexa a los dictados de 1968 primero y de los pseudo progresistas después.

Radical hasta el punto de que crecí sin lograr leer una página de una novela sin tener que preguntarme con vivo temor si por casualidad no escondía algún disimulado mensaje reaccionario, algún supuesto demasiado “derechista”, privándome del placer de leer cualquier cosa y lo mismo ocurrió con la música y todas las artes.

Siempre he creído firmemente en Dios, como muchos jóvenes pasé por la fase en la que me alejé de la práctica y de los Sacramentos, para después volver definitivamente a ella desde hace algunos años. Desde hace un par de años siento una fuerte llamada a consagrar mi vida.

Trabajando como obrero textil durante nueve horas al día, seis días a la semana, y viviendo con una madre que está cerca del final de su vida y que necesita, aunque gracias a Dios no una asistencia continua, sino más bien una presencia constante a su lado, después de haberme informado debidamente y de haber pedido sin cesar al Señor que guiara mi corazón en este camino y en una eventual elección, me sentí orientado hacia el Diaconado Transeúnte y en varios momentos me sentí a punto de comunicar a los sacerdotes de mi Parroquia mi intención de emprender el camino.

Y aquí llegamos al punto.

Elijo, al menos por ahora, no dar a conocer la ciudad en la que vivo, prefiero no destacar tanto la realidad geográfica como el ámbito en el que sucede lo que cuento, la Santa Iglesia Católica milenaria.

El punto del que hablaba es que me he dado cuenta de que la Iglesia actual rechaza a los que buscan al Señor.

Lo percibo desde muchas pequeñas reacciones, desde diversas actitudes y desde múltiples propuestas.

Me someto al sacramento de la Confesión y no pocas veces los propios sacerdotes quedan sorprendidos por el uso de ciertas palabras. Créame, ciertamente no soy un Savonarola, basta con utilizar expresiones como “me he sentido lejos del Señor”, “he sentido la sombra del pecado sobre mí”, “siento que no he alabado lo suficiente al Señor”, para verlos insinuar una sonrisa entre atónita y compasiva.

Se puede ver bien que algunas expresiones suenan arcaicas, anacrónicas a sus oídos. En las actividades que se realizan en la parroquia (que por eso mismo frecuento “lo indispensable”) parece que se trabaja por paga en un hotel, te reprenden y regañan si “no lo haces”, las obsesiones son el reciclaje, la ecología, el Coronavirus.

Los modales nunca son dulces y compasivos, corremos, hablamos constantemente de los diversos presupuestos que se necesitan para completar las diversas operaciones necesarias -cosas que hay que tener en cuenta, por Dios- pero ciertamente no son el núcleo de la vida cristiana, al menos en mi muy modesta opinión.

El resto se lee y relee en su blog (bien merecido) y en los pocos otros que tratan con objetividad y sin censura y piedades varias estos temas, y son cosas ya tristemente comunes a todas las realidades católicas, con las debidas (raras) excepciones.

Por eso cada día que pasa soy más de la idea de que “lo haré solo”, como laico. Pediré al Señor Jesús y a la Virgen María la fuerza para continuar mi camino con mis propias fuerzas, a pesar de que hay momentos en los que realmente siento un fuerte impulso de santificar mi vida a través de una Consagración.

Pero después decido que no, “ahora no, aquí no”, no en este clima que se burla de los que adoran al Señor, de los que piden un tiempo más lento para alabarlo, para orar, para buscarlo y pedirle que esté a nuestro lado para que se haga su voluntad y no la nuestra. Confiando en la ayuda de Jesús, lo haré por mí mismo.

Siéntase libre de publicar mi testimonio si lo desea y perdone si no me presento con mi verdadera identidad, lo prefiero así, no es importante quien soy, estoy seguro que hay muchos católicos que viven mi misma situación y espero hablar también en su nombre.

Renovando mis felicitaciones por su labor de información, que sigo con pasión, le deseo una feliz Semana Santa en la que entramos, una maravillosa Pascua de Resurrección y muchas cosas serenas en el Señor.

Saludos cordiales,

Fabio R.

Publicado originalmente en italiano el 2 de abril de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/04/02/stilum-curiae-ha- ricevuto-una-testimonianza- bellissima-pasqua-reale/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

