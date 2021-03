Mascarucci. Eutanasia Legale in Spagna. Ma il Vaticano Tace.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Americo Mascarucci ci offre questa riflessione sulla legge che apre all’eutanasia in Spagna, e al silenzio tombale da dietro le Mura…Buona lettura.

La Spagna ha legalizzato l’eutanasia ma in Vaticano non se ne è accorto nessuno

La Spagna ha legalizzato l’eutanasia con una proposta di legge presentata dal Partito Socialista del premier Pedro Sanchez e dalle forze della sinistra, che è stata approvata a maggioranza dal parlamento spagnolo con il voto contrario dei deputati del Partito Popolare e del partito conservatore Vox. Un altro passo verso quel processo di laicizzazione della società spagnola iniziato con il governo socialista di Zapatero e che Sanchez sembra intenzionato a portare a compimento.

Non c’è più traccia della nazione a forte identità cattolica nata alla fine del 1400, in seguito alla “reconquista” ad opera dei re cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona che unirono le due corone e liberarono dal dominio dei mori il sultanato di Granada. L’identità cattolica della Spagna è stata difesa nei secoli successivi dai tentativi di penetrazione del protestantesimo da una parte e della massoneria dall’altro (molto attiva e dominante invece nel vicino Portogallo), fino a quando nel 1931, con l’avvento della Repubblica socialista, iniziarono forti persecuzioni contro la Chiesa e il clero, che cessarono soltanto grazie alla vittoria nella guerra civile spagnola del generale Francisco Franco. Dopo la caduta della repubblica ci fu un rifiorire di fede e devozione nel popolo spagnolo ferito dalle conseguenze della guerra grazie alla grande opera di ri-evangelizzazione messa in atto dall’Opus Dei e dal suo fondatore Josemaría Escrivá de Balaguer che riuscì ad arginare l’anticlericalismo e il distacco dalla Chiesa favorito in precedenza dal trionfo delle ideologie comuniste.

Il premier Sanchez ha dimostrato da subito di voler riscrivere la storia della guerra civile spagnola capovolgendo la verità, santificando i carnefici e condannando le vittime. Ha elevato a martiri i caduti del fronte popolare facendoli passare come eroi nazionali, patrioti per la libertà e la democrazia, dimenticando che fra questi ci furono tantissimi avanzi di forca che si macchiarono di crimini orribili; torture, sevizie, omicidi a danno di sacerdoti e religiosi uccisi con ferocia inaudita, stupri di suore, distruzioni di chiese e conventi, animati come erano da autentico odio contro la fede cattolica, lo stesso odio che animò le persecuzioni ai tempi della rivoluzione francese. La Chiesa era vista come un simbolo dell’Ancien regime, la principale alleata della monarchia spagnola e soprattutto custode di quelle tradizioni che i repubblicani intendevano abolire. Dopo aver quindi riscritto la storia a suo piacimento, il premier Sanchez ha voluto proseguire l’opera del suo illustre predecessore Zapatero, demolendo l’identità cattolica della Spagna considerata un retaggio del franchismo (in questo agevolato anche da certo cattolicesimo progressista figlio della stagione conciliare che continua a rimproverare l’appoggio di Pio XII al regime del generale Franco, cattolico e difensore della fede).

Zapatero fu il primo ad avviare quella svolta libertaria in materia di temi etici che ha visto nell’ordine: l’approvazione della legge sul divorzio facile, il riconoscimento delle nozze fra persone dello stesso sesso e la possibilità per loro di adottare figli, l’allargamento delle maglie per ciò che concerne il ricorso alla clonazione terapeutica e all’utilizzo delle cellule staminali di origine embrionale nella ricerca scientifica. Poi è arrivata la nuova legge sull’aborto che ha consentito di interrompere la gravidanza senza alcun parere medico entro la quattordicesima settimana e ha permesso alle ragazze di sedici anni di poter abortire senza il consenso dei genitori. Zapatero tentò di barattare le sue politiche laiciste, che portarono anche all’introduzione a scuola dell’educazione civica obbligatoria (leggi indottrinamento laicista) in alternativa all’ora di religione cattolica resa facoltativa, con interventi di sostegno alle famiglie e con incentivi alla natalità, che tuttavia non hanno impedito il braccio di ferro e lo scontro aperto con i vescovi spagnoli e i movimenti cattolici in difesa della vita.

Ora grazie a Sanchez il cerchio può dirsi chiuso con la legalizzazione dell’eutanasia che consentirà alle persone affette da malattie gravi ed incurabili di richiedere ed ottenere la morte indotta direttamente dagli operatori sanitari, o il suicidio assistito attraverso l’ingerimento di specifici farmaci. Nel primo caso si tratterebbe di un decesso indotto, nel secondo invece di decesso autoindotto.

Fa un certo effetto assistere al silenzio assordante della Chiesa e del papa in particolare. E’ vero, si è levata forte la protesta della Conferenza episcopale spagnola e anche monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la Vita ha criticato la deriva crescente in favore dell’eutanasia che si sta diffondendo in Europa. E’ vero pure che Bergoglio ha più volte condannato, anche con parole molto forti, quella che ha definito la cultura della morte e dello scarto. Però non l’ha fatto in questa occasione, evitando di ribadire la condanna dell’eutanasia già espressa in passato. Perché non lo ha fatto? Come mai si sentì in dovere di protestare contro il governo socialista spagnolo che nell’aprile del 2019 vietò alla nave della ong Open Arms di salpare per soccorrere i migranti in mare, e non lo fa adesso che il parlamento, con il placet dell’esecutivo, ha liberalizzato l’eutanasia? Possibile che per il papa sia più grave impedire l’attività delle ong che attuare leggi contrarie alla dottrina cattolica? Sembrerebbe di sì, se si pensa inoltre che quando Sanchez è stato ricevuto in Vaticano il 24 ottobre scorso si è parlato di immigrazione e di emergenza sanitaria, ma di nulla che riguardasse la difesa dei temi etici così gravemente compromessi. Insomma, l’aver legalizzato l’eutanasia non merita crociate tipicamente bergogliane come quelle che si sono viste contro le politiche sovraniste, i porti chiusi, i muri di confine, i respingimenti alle frontiere, i decreti sicurezza e via dicendo.

E’ un modo di comunicare ormai tipico di Bergoglio, il quale quando si trova davanti capi di Stato e di governo che hanno posizioni libertarie, radicali e laiciste, preferisce evitare i temi divisivi (lotta all’aborto, all’eutanasia, all’ideologia gender) e concentrare l’attenzione invece su temi universalmente condivisi (l’immigrazione, la lotta ai cambiamenti climatici, la difesa dell’ambiente, la pandemia, i vaccini ecc.). Salvo poi riscoprirsi paladino dei temi etici quando serve per ribattere alle accuse dei cattolici conservatori e quando non disturba gli Obama, i Sanchez, i Clinton ecc. Trovando sempre gli “utili idioti” di turno che pur facendo i difensori ad oltranza della famiglia naturale contro la propaganda Lgbt finiscono sempre con il difendere Bergoglio anche quando farlo equivale a negare l’evidenza dei fatti (come quando ha dichiarato che è giusto riconoscere le unioni civili).

Quanto sono lontani i richiami di Benedetto XVI a Zapatero e quel suo appello ad “una Spagna e un’Europa non solo preoccupate delle necessità materiali degli uomini, ma anche di quelle morali e sociali, di quelle spirituali e religiose, perché tutte queste sono esigenze autentiche dell’unico uomo e solo così si opera in modo efficace, integro e fecondo per il suo bene”. O l’invito di San Giovanni Paolo II che proprio da Santiago de Compostela esortò il vecchio continente a rafforzare e difendere la propria identità cristiana. Un progetto quello della riscoperta e della valorizzazione delle radici cristiane dei popoli europei che di fronte alla definitiva consacrazione dell’ex cattolicissima Spagna al credo unico laicista, nichilista e pro gender, può dirsi oggi definitivamente fallito.

