Casarini. Guai per Traffico di Migranti. Chi lo Chiamava Fratello un Anno fa?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come sapete Luca Casarini, riciclatosi da agitatore dei Centri Sociali a capitano di ONG specializzata nel recupero di clandestini sulla fruttuosa rotta libica è da qualche giorno nei guai perché la magistratura ha finalmente deciso di occuparsi un poco delle strane attività di questi taxi del mare. Pezzo Grosso ha buona memoria, però…leggete che cosa scrive qui sotto.

Pezzo Grosso a Tosatti.

Caro Tosatti posso per una volta, proporre una riflessione ai suoi lettori, solo utilizzando titoli di giornali che sono molto più eloquenti di un mio commento? Ci provo?

L’11 aprile 2020 i grandi giornali scrivevano:

REPUBBLICA: <Il Papa scrive a Mediterranea (la nave di Luca Casarini): “ Grazie per quello che fate, vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano, contate su di me”>.

CORRIERE: <Migranti, il Papa scrive a Casarini: “Luca, caro fratello, grazie!“>.

IL MESSAGGERO: <Papa Francesco scrive all’ex leader dei centri sociali, Luca Casarini; “Conta sempre su di me”>.

IL GIORNALE.it: <Il no-global Casarini: “Credo in Gesù e sono affascinato da Bergoglio. Sul comodino tengo Laudato Sì di Bergoglio”>.

Eccetera, eccetera…

Senonché oggi, 28 marzo 2021, (ieri per chi legge, n.d.r.) LA VERITA’ scrive in prima pagina: <Casarini pagato per imbarcare migranti “fatto il botto, festeggiamo a champagne” – La Procura ha intercettazioni che smontano la tesi del soccorso>.

In pratica Casarini trasbordava i poveri migranti solo per soldi, in pratica con accordi economici preventivi per favorire l’immigrazione.

Dice sempre La Verità: <In questo contesto sono emerse anche connessioni con alcune diocesi italiane e Banca Etica>.

Troppo facile fare ironia, no Tosatti?

PG

Caro Pezzo Grosso, ma che ironia si vuole fare? Business is business, e coop e caritas varie hanno ripreso fiato e affari grazie al ministro Lamorgese, che non contenta di aver moltiplicato il numero dei clandestini che approdano – grazie ai taxi ONG – sulle nostre sponde ha anche aumentato, a spese nostre, le cifre da aggiudicare agli enti che si occupano dell’accoglienza qui in Italia. A dispetto, ovviamente, della situazione economica disastrosa. Ma che importa? Chiesa e Sinistra sono clienti privilegiati…Che poi ci sia qualcuno, un po’ schifiltoso, che accomuna questo commercio al traffico degli schiavi non importa a nessuno. Fra due o tre secoli qualche papa far un altro mea culpa, è il dossier sarà chiuso.

