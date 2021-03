Mascarucci sul Caso Becciu. L’Impressione di un Papa Oscillante.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci che ben conoscete ci ha inviato questa riflessione sul caso Becciu, avendo letto l’articolo che Stilum ha pubblicato ieri. Buona lettura.

§§§

Caso Becciu e trame all’ombra del Cupolone

Sarà una pura coincidenza il fatto che le notizie riguardanti il “caso Becciu” e quella che sembrerebbe l’ennesima montatura creata ad arte nell’altrettanto ennesima guerra di potere nei sacri palazzi, arrivi in concomitanza con l’operazione mediatica sul taglio degli stipendi ai cardinali disposto da Bergoglio? A pensar male si fa peccato (e chiediamo misericordia per questo) ma sempre più spesso ci si azzecca. Guarda caso delle novità su Becciu nessun giornale ha parlato (tranne Libero ovviamente, il Messaggero e pochi altri) mentre da giorni non si fa che esaltare il grandioso gesto papale, al punto da tirare in ballo persino il compianto predecessore Giovanni Paolo I e mettendo in guardia Bergoglio dal rischio di fare la sua stessa fine, ovvero morire avvelenato. A parte il fatto che se davvero papa Luciani fosse stato avvelenato (il che ovviamente è ancora tutto da dimostrare) le motivazioni erano molto più serie di un banale e propagandistico taglio di stipendi alla curia, non si può non restare perplessi di fronte alla coincidenza temporale, l’ennesima, che sembra proprio studiata a tavolino per sviare l’attenzione dalle vicende sempre più imbarazzanti che emergono all’ombra del Cupolone.

Ammetto di non essere stato mai un grande estimatore di Angelo Becciu e nel mio ultimo libro “La Chiesa nella Politica” non ho mancato di criticarlo, soprattutto per certi suoi interventi orientati a tappare la bocca alle voci critiche presenti nel mondo cattolico. C’è stato infatti il suo zampino nella cacciata di Dino Boffo dalla direzione di Tv2000 perché troppo amico del cardinal Ruini e nella sua sostituzione con il cattocomunista Paolo Ruffini che ha trasformato la Tv dei vescovi in una succursale di Raitre. Come anche sono noti i suoi tentativi di imbavagliare Radio Maria quando ha assunto posizioni poco “bergogliane” ad esempio in materia di Islam o di diritti Lgbt. E ammetto che la sua investitura a cardinale da parte di papa Francesco mi è apparsa tanto la ricompensa per un passaggio di schieramento alquanto spregiudicato, avvenuto scaricando l’ingombrante cardinale Bertone di cui era stato un fedelissimo collaboratore quando questi era Segretario di Stato, per salire sul carro del nuovo corso bergogliano.

Ma dopo aver appreso che la sua defenestrazione altro non sarebbe stata che l’ennesima montatura giornalistica, la polpetta avvelenata offerta sul piatto a Bergoglio, non posso che prendere atto di come, ancora una volta ci troviamo di fronte ad una Chiesa che predica bene e razzola male. Perché la tanto sbandierata misericordia dovrebbe significare anche rispetto per la dignità delle persone, almeno fino a quando la loro colpevolezza in determinate vicende giudiziarie non venga dimostrata in maniera inoppugnabile.

Invece in epoca bergogliana abbiamo assistito al massacro mediatico del cardinale George Pell trattato come un pedofilo seriale, e che soltanto Stilum Curiae fra pochi ha avuto il coraggio di difendere contro una condanna già emessa prima ancora che fosse la giustizia a parlare. Un pastore di alto valore morale che il Vaticano ha lasciato solo nel momento del bisogno, abbandonato come “agnello fra i lupi” per essere sbranato. E ammetto che l’esultanza del papa alla notizia della sua assoluzione mi è sembrata tanto la classica “toppa peggiore del buco”.

Poi non dimentichiamo la vicenda dell’ex vescovo di Carpi Francesco Cavina, anche lui vittima di una gogna mediatica messa in atto da organi di stampa ostili che lo hanno raffigurato come partecipe di un giro di appalti e mazzette; una gogna continuata ben oltre l’archiviazione disposta dalla Procura nei suoi confronti. Al punto da costringere il vescovo a rassegnare le dimissioni che il papa ha accettato, quasi dimostrando di credere alle accuse infondate mosse nei suoi confronti.

Ora il caso Becciu, che alla fine si è intrecciato con quello di Pell, al punto che si era anche ipotizzato che il porporato australiano potesse essere rimasto vittima di un’operazione di delegittimazione legata alla sua attività di ministro dell’economia del Vaticano, che avrebbe avuto fra i suoi registi proprio Becciu. Il tutto perché Pell sarebbe andato a ficcare il naso negli affari della Segreteria di Stato chiedendo conto di certe operazioni poco trasparenti.

A questo punto è legittimo il sospetto che gli stessi che hanno fatto fuori Pell con la complicità dello stesso Becciu, abbiano fatto poi fuori il secondo perché a sua volta da ostacolo a determinati interessi? E chi è il mandante?

Di sicuro se tutte queste ipotesi sono vere, ci troveremmo di fronte ad uno scandalo forse ben più grave del famigerato Vatileaks che ha spinto Benedetto XVI a ritirarsi. E ciò che appare evidente è la debolezza di Bergoglio che sembra sempre di più un mero esecutore di giochi di potere decisi da altri alle sue spalle e che lui asseconda di volta in volta, senza rendersi conto di mettere in discussione la sua stessa credibilità. Prima promuovendo Pell come grande moralizzatore e poi liquidandolo senza troppi complimenti, poi facendo Becciu cardinale per poi trattarlo come il peggiore dei criminali e privandolo del diritto di partecipare ad un prossimo conclave (forse perché Becciu era indicato come un possibile avversario dell’ambizioso Parolin che secondo voci maligne starebbe già costruendo la sua candidatura al soglio di Pietro?).

Insomma, la sensazione che si percepisce è quella di un papa del tutto incapace di comprendere ciò che accade intorno a lui e costantemente pronto a smentire se stesso, facendosi strumento delle lotte di potere dentro i sacri palazzi, promuovendo, rimuovendo, condannando, riabilitando di volta in volta i protagonisti di queste tristi e imbarazzanti vicende correndo dietro alle inchieste giornalistiche (che per loro natura non sono mai disinteressate) e dando credito a quei pettegolezzi e alle calunnie che pure non si stanca mai di condannare. Forte di un circuito mediatico addomesticato costituito dai media mainstream che ogni volta riescono a far passare tutte queste “trame oscure” come grandi operazioni di pulizia da parte del papa che vuole la Chiesa povera sull’esempio del Vangelo. E se è vero che Gesù ha sbagliato a fidarsi di Giuda, forse in questa storia i Giuda più o meno nascosti pronti a tradirsi l’un con l’altro in una lotta stile “ne rimarrà soltanto uno”, cominciano ad essere davvero troppi.

Americo Mascarucci- giornalista e scrittore §§§

