Del Pozzo: Oggi Dante Alighieri Difficilmente Troverebbe un Editore….

cancel culture cosiddetta: nientemeno che il Sommo Poeta. Già perché anche Dante – lo ha raccontato da par suo Doveva succedere, prima o poi. Ed è puntualmente accaduto. Parliamo della notizia relativa all’ultima (per ora) vittima dellacosiddetta: nientemeno che il Sommo Poeta. Già perché anche Dante – lo ha raccontato da par suo Tempi (e pochi altri) – è finito nel mirino dei gendarmi del politicamente corretto ben acquartierati ormai praticamente ovunque.

E non solo in Olanda e Belgio, dove nella nuova traduzione dell’Inferno Maometto non compare più in ossequio all’islam (e fin qui, transeat; per altro dopo decenni di martellamento che l’inferno è vuoto – tranne ovviamente che per i fabbricanti di armi, i capitalisti avidi, i banchieri famelici e, in cima alla lista, chi non rispetta l’ambiente – aveva senso che ci restasse Maometto? Eddai …); ma anche dove meno te l’aspetti, cioè nella sua patria (nemo profeta…).

Basta dare un’occhiata a come Repubblica e Corriere della Sera (per citare i due maggiori quotidiani) hanno apparecchiato le celebrazioni in occasione del Dantedi’, nel secondo caso addirittura con un’intervistona al presidente della Repubblica francamente deboluccia; per tacere del trattamento riservato all’Alighieri da attori e gente di spettacolo a vario titolo, nani e ballerine che (stra)parlano in tv o sui social.

Tutti dimenticando o facendo finta di dimenticare (buona la seconda, direi) che Dante era l’esatto contrario di certe raffigurazioni sdolcinate e mielose buone al massimo per qualche santino, posto che oggi probabilmente anzi sicuramente farebbe fatica anche solo a trovare un editore disposto a pubblicarlo tanto “scorretta” era la sua visione del mondo e della vita che oggi verrebbe tacciato in un colpo solo di essere islamofobo, omofobo, monarchico teocratico e, peggio mi sento, un cattolico retrogrado e ottuso.

Ma, appunto, era la sua visione del mondo, che va inquadrata e compresa nel contesto storico in cui è vissuto, il glorioso Medioevo (ripeto, glorioso Medioevo, comprese le crociate), la cui cifra essenziale era l’impossibilità di scindere vita e fede (poi è arrivato Lutero, e sappiamo com’è andata a finire).

E a proposito di fede: il fatto stesso che Dante abbia tripartito la Commedia in Inferno, Purgatorio e Paradiso la dice lunga anche su quanto debba suonare “scorretto” alle orecchie di certa omiletica e narrativa ecclesiale (tacciamo della teologia) che vanno oggi per la maggiore, attente come sono alle cose di quaggiù più che a quelle di lassù. Tanto è vero che i Novissimi sono praticamente spariti dai radar della chiesa della misericordia cosiddetta, lasciando il posto a migranti, ambiente, giustizia, poveri. Tematiche senza dubbio importanti, intendiamoci; che però sono tematiche squisitamente politiche, e in quanto tali secondarie (leggi bene: secondarie, non assenti) rispetto al proprium dell’annuncio cristiano. Insomma prima il cielo, poi la terra. O smetti di essere chiesa per diventare una realtà umana e basta come tante.

Oggi come ieri e come domani la domanda – e la Pasqua che si avvicina è un’ottima occasione per rifletterci sopra – resta la stessa: Cristo ha patito quello che ha patito lasciandosi letteralmente maciullare così, giusto per essere un po’ più umani, più solidali, più uniti in un afflato universale, più giusti, più rispettosi della natura, ecc.; o non piuttosto perché dopo la morte esiste sul serio qualcosa di veramente orribile, come reale possibilità per ogni uomo?

Di certo Dante non avrebbe avuto dubbi su cosa rispondere. E la sua opera immortale ne è una fulgida testimonianza. Ecco perché, come recita in chiusura la recente Lettera apostolica “Candor lucis aeternae” (la cui eco tuttavia sembra essere già scemata), “la figura di Dante, profeta di speranza e testimone del desiderio umano di felicità, può ancora donarci parole ed esempi che danno slancio al nostro cammino. Può aiutarci ad avanzare con serenità e coraggio nel pellegrinaggio della vita e della fede che tutti siamo chiamati a compiere, finché il nostro cuore non avrà trovato la vera pace e la vera gioia, finché non arriveremo alla meta ultima di tutta l’umanità, «l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Par. XXXIII, 145).”.