LSN: Nuove Rivelazioni sui Rapporti fra la Famiglia Biden e la Cina.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, LifeSiteNews riporta nuove rivelazioni sorprendenti sui discutibili affari di Hunter Biden e della sua famiglia con la Cina comunista; e ci sarebbero state relazioni addirittura con il vertice di Pechino. Queste notizie sono venute alla luce nell’episodio della settimana scorsa del John-Henry Westen Show durante un’intervista con Jack Maxey, ex co-conduttore di Steve Bannon’s War Room e una delle prime persone a esaminare il contenuto del presunto portatile di Biden dello scorso ottobre. Vi offriamo qualche brano dell’articolo relativo, nella nostra traduzione.

Maxey ha rivelato che Hunter Biden potrebbe aver avuto legami d’affari con il cinese Xi Jinping, in base alle email del portatile. La corrispondenza collega anche i Biden al possibile spionaggio cinese e agli accordi commerciali illegali sostenuti da Pechino.

Il contenuto del famigerato “computer portatile dall’inferno”, scoperto nel 2019 in un negozio di computer vicino alla casa dei Biden nel Delaware, è stato confermato dall’ex partner commerciale di Hunter Biden, Tony Bobulinksi. Almeno una mail chiave è stata convalidata da esperti di cybersicurezza, e anche le forze dell’ordine hanno segnalato che il portatile è autentico.

Maxey ha ribadito che i dati del portatile di Hunter Biden sono davvero “reali al 100%”. “Beh, per esempio, li ho fatti controllare da diversi agenti della CIA in pensione, un ex appaltatore della NSA (National Security Agency), esperti di sicurezza informatica. Tutti quelli che hanno guardato questo materiale confermano che è reale al 100%”, ha detto.

“Come mi ha detto una persona, se avessimo dedicato tutte le risorse della (CIA) per un decennio, non avremmo potuto ricreare tutto questo perché ci sono così tanti metadati che collegano tutto insieme”, ha aggiunto Maxey.

“Sembra quasi come se ogni volta che imi infilio in una tana di coniglio, trovo ogni volta qualcosa di più orribile”, ha detto Maxey a proposito dei file del portatile.

Ha menzionato Bohai Harvest RST Partners (BHR), una società di capitali che Hunter Biden e Devon Archer, un criminale condannato e amico di famiglia del Segretario di Stato John Kerry, hanno fondato con le migliori società di investimento cinesi nel 2014. Biden aveva avuto poco successo precedentemente nell’industria finanziaria prima di lanciare BHR con il sostegno della Bank of China.

Ma Hunter Biden era in contatto con il vertice di Pechino? “Credo che lo fosse”, ha detto. Maxey ha rivelato che il lavoro di Biden e Archer con BHR ha raggiunto i più alti livelli del governo cinese. Secondo una e-mail fornita da Maxey, BHR si è consultata con Biden e Archer per organizzare un incontro tra il presidente Xi Jinping e potenziali partner commerciali durante la visita di stato di Xi in America nel 2015.

“In seguito alla vostra conversazione con Jonathan riguardo a un possibile accordo per il presidente Xi di visitare le strutture di LeTV a Los Angeles durante il suo prossimo viaggio negli Stati Uniti nel settembre/ottobre 2015, Jonathan e io abbiamo avuto un interessante incontro con i fondatori di LeTV”, si legge nell’e-mail inviata a Biden e Archer nel luglio 2015, presumibilmente da un associato di BHR.

Il messaggio sembra essere mandato in copia a Jonathan Li, un dirigente della BHR che aveva incontrato Joe Biden durante il viaggio ufficiale dell’allora vicepresidente in Cina due anni prima. Quell’incontro era stato organizzato da Hunter Biden, che aveva accompagnato suo padre nel viaggio, ha riferito il New Yorker.

Sempre durante la sua vice presidenza, Biden ha poi scritto una lettera di raccomandazione per il figlio di Li, secondo le email del laptop di Hunter Biden.

“Il presidente Xi farà una sosta a Los Angeles durante la sua visita, dove LeTV ha recentemente acquisito un centro di R&S impegnandosi a investire tra i 3-5 miliardi di dollari verso la ricerca e la progettazione di auto elettriche e veicoli intelligenti”, dice la mail del 2015 a Biden e Archer.

“LeTV ha chiesto il nostro aiuto per organizzare la visita del presidente Xi alle loro strutture, o, se questo non può essere organizzato, per (il fondatore di LeTV) il signor Jia Yueting a parlare in una qualsiasi delle funzioni di incontro e di saluto per il presidente Xi”, aggiunge.

L’e-mail nota anche una “tassa di consulenza una tantum pagabile a BHR” e una “opportunità di co-investimento con LeTV e Beijing Automotive Group (BAIC)” in cambio dell’orchestrazione del “meet-and-greet”. “Ancora più importante, questo segnerebbe l’inizio di una cooperazione a lungo termine e completa con LeTV e l’opportunità di partecipare a tutte le sue attività future”.

Non è chiaro se gli eventi con Xi o Jia siano mai avvenuti. La visita di Xi negli Stati Uniti nell’autunno del 2015 non ha incluso una tappa ufficiale in California.

“Ma quando hai il figlio del vicepresidente e il suo partner disonesto che definiscono essenzialmente il programma per il presidente del partito comunista cinese in un viaggio negli Stati Uniti, con lo scopo di usare la sua influenza per arrivare alle aziende americane per vendere ai cinesi, questa è una violazione (Foreign Agents Registration Act) come non si può credere”, ha detto Maxey.

Altre connessioni compromettenti che Maxey ha dettagliato includono i legami dei Biden con l’attività di spionaggio cinese. Mentre i piani di BHR con LeTV potrebbero non essere mai andati in porto, la società di investimenti sostenuta da Pechino è comunque riuscita a comprare beni sensibili per la sicurezza nazionale americana con una società legata ad attacchi di spionaggio contro gli Stati Uniti.

Nel settembre 2014, BHR ha acquistato la Henniges Automotive con sede nel Michigan, leader nella tecnologia antivibrazione. “Ora, questa azienda produce sistemi di smorzamento per automobili, motori a reazione, carri armati, si chiama così – ha una componente di sicurezza nazionale molto chiara”, ha detto Maxey.

BHR ha chiuso l’acquisizione in collaborazione con Aviation Industry Corp. of China (AVIC), un ente statale che produce jet da combattimento stealth per l’aviazione militare cinese. AVIC recentemente era stata coinvolta in uno schema di spionaggio di successo per rubare la tecnologia militare americana.

L’accordo BHR-AVIC, che ha dato ad AVIC una quota di controllo di Henniges, ha avuto bisogno dell’approvazione del Council on Foreign Investment in the United States (CFIUS), un comitato composto da rappresentanti di agenzie di livello governativo, tra cui i Dipartimenti di Stato e della Difesa. L’amministrazione Obama alla fine ha autorizzato la transazione, portando a un’indagine del Senato che ha rivelato prove di possibili crimini finanziari da parte di Hunter Biden e di suo zio, il fratello di Joe Biden, James.

“Ora, un’altra cosa che abbiamo trovato molto difficile quando stavamo guardando questo era, come comunicava Hunter con i suoi responsabili a Pechino? Come faceva a stabilire quel collegamento?”. Ha continuato Maxey.

Come LifeSite ha precedentemente riportato, una e-mail pubblicata da Maxey mostra Hunter Biden che propone che un dipendente cinese della BHR “sia ospitato qui a Washington D.C.”, negli uffici di una società fondata da lui e Christopher Heinz, il figliastro del segretario Kerry.

“Penso che tutti noi riteniamo che sia fondamentale avere qualcuno a questo livello impegnato a tempo pieno per aiutare a coordinare l’input dei team statunitensi e le comunicazioni da e per Pechino”, si legge nella mail. “Questo includerebbe il monitoraggio di tutti gli affari e la consulenza dove il team americano potrebbe aggiungere valore, e mantenere il team di Pechino informato sulla nostra raccolta fondi e altri sforzi”.

L’impiegato avrebbe avuto accesso alle note spese di Hunter Biden e dei suoi partner, aggiunge l’e-mail. “Vorremmo avere questo individuo assunto e in ufficio a partire dal 1 marzo. Una volta che si sia acclimatato qui (10 giorni o giù di lì) lui o lei si recherà in Cina per trascorrere 30 giorni o giù di lì con il team di BHR di Pechino”, continua.

“La mandano immediatamente a Pechino per un corso di diverse settimane in comunicazione. Perché deve farlo? Per imparare ad usare Zoom e la posta elettronica? Devi farlo per imparare a agire in modo astuto e nascosto”, ha detto Jack Maxey.

Ha aggiunto che nel 2012, Hunter Biden aveva assunto un’altra dipendente, Kathy Chung, come assistente del padre vicepresidente.

“Bene, con il passare del tempo, questa donna divenne piuttosto un tramite per le informazioni che fluivano nell’ufficio di Hunter. Per esempio, lei inviava una e-mail con tutti i numeri di cellulare della leadership degli Stati Uniti al Senato, alla Camera”, così come quelli dell’ex presidente Bill Clinton e dell’ex segretario di Stato Hillary Clinton nel 2015, ha detto Maxey.

“E dal punto di vista dello spionaggio, avere quei numeri di cellulare di tutte quelle persone è un colpo tremendo”, ha continuato. Il generale in pensione Mike Flynn ha fatto una valutazione simile dell’e-mail di Kathy Chung, definendo il contenuto “un ‘tesoro’ di intelligence”. Chung rimane nel team di Biden e ha assunto un nuovo ruolo alla Casa Bianca, secondo POLITICO.

Anche il cellulare di Joe Biden potrebbe essere stato compromesso, coinvolgendo le conservazioni altamente sensibili con il figlio dissoluto trovate sul portatile.

“Diverse volte durante quel periodo di sei o otto mesi, credo tre volte diverse, hanno discusso le accuse contro Hunter come qualcuno che potenzialmente ha abusato di uno dei figli della famiglia o forse più di uno. E ad un certo punto, suo padre dice: ‘Ehi, Hunter, la mia gente mi dice che il mio cellulare potrebbe essere compromesso, potrebbe essere una buona idea se tu smettessi di mettere tutto questo per iscritto'”.

“Lei non c’è più, se e quando vuoi parlarne chiamami”, si legge nel testo non datato, presumibilmente di Joe Biden. “Stai attento a quello che scrivi, probabilmente sono stato hackerato”, aggiunge. Numerosi altri testi esaminati da LifeSiteNews descrivono il presunto comportamento sessualmente abusivo di Hunter Biden con o intorno ai minori.

“Ora, questo dà credito alla mia convinzione che Hunter stesse cercando di incastrare le altre persone intorno a lui”, ha detto Maxey, “perché se mio padre mi dicesse, ‘Ehi, stai mettendo questa roba per iscritto, non la voglio sul mio telefono’, cancellerei la conversazione. Certamente non la salverei. E lui lo fa continuamente”.

“Mi sembra che ci sia stato uno sforzo concertato da parte sua per rendere chiaro che se stava andando giù, quel portatile avrebbe portato tutti gli altri giù con lui. Penso che probabilmente aveva paura. I suoi partner cinesi stavano scomparendo”, ha aggiunto Maxey.

Nel 2018, i principali contatti d’affari di Hunter Biden in una società cinese sostenuta dallo stato chiamata CEFC China Energy sono stati travolti da un enorme scandalo di corruzione africana. Patrick Ho, un dirigente della CEFC che Hunter Biden ha descritto come il “capo spia della Cina” in un audio trapelato, è stato arrestato alla fine del 2017 e successivamente ha scontato del tempo in una prigione di New York. Il presidente della CEFC Ye Jianming è “sparito” non molto tempo dopo l’arresto di Ho.

Hunter Biden aveva lavorato a stretto contatto sia con Ho che con Ye, e ad un certo punto ha accettato di rappresentare Ho come suo avvocato personale per un contratto di 1 milione di dollari.

Altri membri della famiglia Biden erano coinvolti con CEFC, secondo le e-mail e la testimonianza di Bobulinski, l’ex partner commerciale di Hunter Biden. Una mail bomba del 2017 confermata da Bobulinksi raffigura una struttura proposta per un’impresa legata alla CEFC con un taglio del 10 per cento per “il grande uomo”; un soprannome che Bobulinksi ha confermato riferito a Joe Biden.

La corrispondenza dell’inizio del 2017 nota un altro affare perseguito dalla CEFC, questa volta in Oman, con il sostegno della “famiglia B”.

“Come ho detto, i cinesi erano molto preoccupati per Hunter”, ha detto Maxey. “Penso che anche ai più alti livelli, anche nella cerchia del presidente, pensavano che Hunter Biden sarebbe stato la cosa che li avrebbe portati tutti giù perché era così irrazionale e così depravato”.

“Penso che una delle cose che i vostri spettatori dovrebbero davvero capire, però, è che l’FBI ha ottenuto questo portatile il 9 dicembre del 2019”, ha detto Maxey al John Henry Westen Show. “E così hanno saputo tutto quello che c’è in questo per quasi un anno e mezzo, e se il popolo americano fosse stato consapevole in questo, non vedo Joe Biden avrebbe potuto neanche entrare nelle primarie democratiche”, ha continuato.

“E dobbiamo chiederci perché? Perché non hanno rivelato questo al popolo americano? Perché avrebbero gestito un racket di protezione per Joe Biden? Penso che questa sia una domanda a cui bisogna rispondere”, ha detto Maxey.

Ha ricordato una lettera firmata da 50 ex funzionari dell’intelligence degli Stati Uniti, tra cui i direttori della CIA dell’era Obama John Brennan e Leon Panetta, sostenendo che il portatile Hunter Biden probabilmente faceva parte di una campagna di disinformazione russa. “Ora, oggi sappiamo che questa è una completa bugia”, ha detto Maxey, chiamando la lettera “interferenza elettorale”.

“Al cento per cento, non credo che, in una sfida faccia a faccia, non importa se abbiamo avuto elezioni perfette o meno, (Biden) potrebbe essere eletto dal popolo americano se sapessero quello che so io, e quello che l’FBI sa dal 9 dicembre 2019”, ha detto Maxey.

