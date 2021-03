Biden. El Amigo Jesuita, Sospechado e Indagado por Malas Conductas.

Marco Tosatti

El nuevo presidente Joe Biden no es muy afortunado en estos días. Primero, la sensacional metedura de pata diplomática hacia Putin, después el triple desliz en las escaleras del Air Force One, y ahora una noticia ciertamente desagradable. El sacerdote jesuita que presidió la Misa de investidura del presidente está siendo investigado por cargos no especificados (quizás referidos a comportamientos impropios hacia terceros) y está de licencia en su cargo de presidente de la Universidad de Santa Clara, en el norte de California, según un comunicado del consejo de administración de la universidad.

Kevin O’Brien – éste es el nombre del sacerdote – ha “exhibido comportamientos en ambientes adultos, consistentes principalmente en conversaciones, las cuales pueden ser contradictorias con los protocolos y límites establecidos por los jesuitas”, según una declaración de John M. Sobrato, presidente del consejo de la Universidad.

O’Brien había oficiado en enero en la Catedral de San Mateo Apóstol, una de las iglesias católicas más importantes de Washington, para Biden, quien es el segundo presidente católico del país, así como para la vicepresidenta Kamala Harris, para sus familias y para los funcionarios electos, antes de la ceremonia de investidura en el Capitolio de Estados Unidos. Y anteriormente O’Brien también había presidido los servicios por las tomas de posesión de Biden como vicepresidente. De hecho, existe una relación de amistad con la familia Biden que se remontaría a unos 15 años atrás. Cuando conoció a Joe, O’Brien trabajaba en la Universidad de Georgetown, otra universidad jesuita. O’Brien es presidente de la Universidad de Santa Clara desde julio de 2019.

La declaración de Sobrato, publicada el lunes en el sitio web de la universidad, no aclaró cuáles eran las acusaciones contra O’Brien, pero dijo que los administradores “apoyan a quienes se han presentado para compartir sus historias”.

O’Brien ingresó en la Compañía de Jesús en 1996, según la Universidad, y fue ordenado sacerdote en 2006.

Situata nella Silicon Valley, l’istituzione gesuita ha un’iscrizione annuale di circa 5.500 studenti. Classificata come una delle 25 migliori scuole per l’insegnamento universitario a livello nazionale, l’università privata ha una dotazione di milioni di dollari e conta i governatori della California Gavin Newsom e Jerry Brown tra i suoi alumni.

Situada en Silicon Valley, la institución jesuita tiene una matrícula anual de unos 5.500 estudiantes. Clasificada como una de las 25 mejores escuelas para la educación universitaria a nivel nacional, esta universidad privada cuenta con una dotación de millones de dólares y cuenta entre sus ex alumnos a Gavin Newsom y Jerry Brown, gobernadores de California.

Publicado originalmente en italiano el 20 de marzo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/20/biden-sospeso-e- indagato-per-comportamenti- scorretti-il-suo-amico- gesuita/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: bidem, jesuitas, o'Brien



Categoria: Generale