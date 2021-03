Biden. Sospeso e Indagato per Comportamenti Scorretti l’Amico Gesuita.

Marco Tosatti

Il neo presidente Joe Biden non è molto fortunato, in questi giorni. Prima la clamorosa gaffe diplomatica verso Putin, poi il triplice scivolone sulla scaletta dell’Air Force One, e adesso una notizia certamente sgradevole. Il sacerdote gesuita che ha presieduto la messa inaugurale per il presidente è sotto inchiesta per accuse non specificate (forse attinenti a comportamenti non corretti verso terzi) ed è in congedo dalla sua posizione di presidente della Santa Clara University nel nord della California, secondo una dichiarazione del consiglio di amministrazione del college.

Kevin O’Brien – questo il nome del sacerdote – ha “esibito comportamenti in ambienti adulti, consistenti principalmente in conversazioni, che possono essere incoerenti con i protocolli e i confini stabiliti dai gesuiti”, secondo la dichiarazione di John M. Sobrato, il presidente del consiglio dell’Università

O’Brien aveva officiato alla Cattedrale di San Matteo Apostolo, una delle chiese cattoliche più importanti di Washington, a gennaio per Biden, che è il secondo presidente cattolico della nazione, così come il vicepresidente Kamala Harris, le loro famiglie e i funzionari eletti prima della cerimonia di inaugurazione al Campidoglio degli Stati Uniti. E in precedenza O’Brien aveva anche presieduto le funzioni per le inaugurazioni di Biden come vicepresidente. In effetti, c’è un rapporto di amicizia con la famiglia Biden che daterebbe da circa 15 anni. Quando ha conosciuto Joe, O’Brien lavorava alla Georgetown University, un altro college gesuita. O’Brien è presidente della Santa Clara University dal luglio 2019.

La dichiarazione di Sobrato, pubblicata lunedì sul sito web dell’università, non ha chiairto quali fossero le accuse contro O’Brien, ma ha detto che gli amministratori “sostengono coloro che si sono fatti avanti per condividere le loro storie”.

O’Brien è entrato nella Compagnia di Gesù nel 1996, secondo l’università, ed è stato ordinato sacerdote nel 2006.

Situata nella Silicon Valley, l’istituzione gesuita ha un’iscrizione annuale di circa 5.500 studenti. Classificata come una delle 25 migliori scuole per l’insegnamento universitario a livello nazionale, l’università privata ha una dotazione di milioni di dollari e conta i governatori della California Gavin Newsom e Jerry Brown tra i suoi alumni.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: bidne, o brien, santa clara



Categoria: Generale