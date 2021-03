Chiesa Corrotta fino all’Omicidio? Un Documentario di Church Militant

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Church Militant ha prodotto e pubblicato un documentario sulla morte di un sacerdote di Buffalo, di cui vi abbiamo già parlato in un articolo precedente. Torniamo a occuparcene ora, perché appare un caso straordinario, legato alla corruzione nella Chiesa. Abbiamo sentito anche la sorella gemella del sacerdote. Ma cominciamo da quanto scrive Church Militant, consigliando la visione del documentario.

***

“Felice solennità di San Giuseppe, un giorno molto speciale per molte persone che hanno una devozione al grande santo. Uno di questi era un prete, P. Joseph Moreno, della corrotta diocesi di Buffalo – ora in bancarotta per i pagamenti di abusi sessuali da parte di un vescovo caduto in disgrazia, costretto a dimettersi nel bel mezzo dello scandalo e delle vittime che uscivano allo scoperto.

Padre Joseph stava gradualmente diventando consapevole di tutto questo, e, seguendo il suo carattere, stava iniziando ad arrabbiarsi per questo. Cominciò a raccogliere informazioni, a parlare con le persone, a compilare un dossier, a risalire in gran parte alla Cancelleria. Poi, un giorno, è morto: un proiettile alla nuca.

La sua sorella gemella non solo sospettava fortemente che non fosse un suicidio, ma sapeva che non lo era. Lei e “Joey”, come lei lo chiamava affettuosamente fin dall’infanzia, erano molto uniti. Lui le ha raccontato tutto quello che succedeva nella diocesi, colpo su colpo, per anni. Il giorno prima della sua morte le disse che sarebbe diventato pubblico e che aveva avuto una discussione esplosiva in Cancelleria dicendo loro che avrebbe smascherato il loro male.

Il giorno dopo, era morto in circostanze molto problematiche, mentre ogni sorta di questioni, errori e contrattempi – tutto indicava, non un suicidio, ma un omicidio, dove l’arma e la scena del crimine erano tutti estremamente mal gestiti – forse intenzionalmente per farlo sembrare un suicidio.

Church Militant si occupa di questo caso da più di un anno. In effetti, siamo stati i primi a segnalarlo diversi anni fa e, durante questo tempo, abbiamo assunto investigatori privati ed esperti forensi, presentato richieste FOIA alla polizia e al procuratore distrettuale, parlato con varie persone vicine all’indagine e persino consultato un medico legale di fama mondiale – tutto questo per vedere se la storia che questo è stato un “suicidio” ha senso.

Non una sola cosa in questo caso – niente – indica un suicidio: Le azioni di P. Joey prima della sua morte, le informazioni che la gente della Cancelleria sapeva che aveva, il furto dei suoi documenti dalla scena del crimine, le telefonate e le discussioni che aveva avuto nei giorni precedenti, e i piani che aveva fatto, fino a dire a sua sorella cosa preparare per lui per cena il giorno dopo – come faceva ogni fine settimana.

Ma oltre a questo, c’era la scena del crimine. Church Militant è attualmente in tribunale per chiedere i file delle indagini della polizia che la polizia di Buffalo e il procuratore distrettuale hanno rifiutato di consegnare. L’intero caso puzza di un omicidio che la gente sta cercando di coprire:

C’erano molte persone che hanno approfittato della morte improvvisa del padre

La scena del crimine era uno scherzo

Le persone non pianificano il loro programma della prossima settimana e prendono appuntamenti per un giorno (e persino comprano biglietti della lotteria per il giorno successivo) e poi, quel giorno, si alzano e si sparano

Non si spara con una mano menomata che non è nemmeno la sua mano “dominante”.

Le autorità devono rispondere di tutto questo. Un prete è morto, probabilmente assassinato, e poi il vescovo Richard Malone ha snobbato e scaricato la sorella che cercava giustizia. Le forze dell’ordine non vogliono consegnare i loro fascicoli e il procuratore distrettuale sta totalmente evitando e rifiutando di rispondere a qualsiasi cosa.

Per favore offrite delle preghiere, specialmente in questa festa di San Giuseppe, per P. Joseph e la sua famiglia e per la giustizia nella Chiesa per cui ha così disperatamente combattuto.

Quando il rapporto del Grand Jury della Pennsylvania fu rilasciato quasi tre anni fa, una rivelazione scioccante fu la cooperazione tra i leader civili e della Chiesa per coprire i crimini di abuso sessuale. È questo il caso di Buffalo?

Vi invitiamo caldamente a guardare questa indagine di Church Militant Spotlight. Abbiamo speso più di 25.000 dollari dalle nostre donazioni al Braccio d’Azione, centinaia di ore di ricerca, viaggi e così via, tutto nel tentativo di cercare giustizia per un buon prete e la sua famiglia. Alle autorità non interessa. Alla diocesi non interessa. Infatti, ci sono forti indicazioni che uno o entrambi potrebbero essere coinvolti in questo.

Ma noi ci teniamo, e sappiamo che anche voi ci tenete. Una parola di cautela: Alcune di queste cose sono difficili, non solo da guardare, ma anche per la possibilità che date alla vostra mente di considerare il fatto che la corruzione nella Chiesa potrebbe anche estendersi all’omicidio. Ma finché queste domande non avranno una risposta, questa rimane una possibilità molto forte.

Per favore, offrite delle preghiere, specialmente in questa festa di San Giuseppe, per P. Joseph e la sua famiglia, e per la giustizia nella Chiesa per cui ha così disperatamente lottato, e per cui probabilmente è stato ucciso.

(FOIA. Il Freedom of Information Act (FOIA), 5 U.S.C. § 552, è una legge federale sulla libertà d’informazione che richiede la divulgazione totale o parziale di informazioni e documenti precedentemente non divulgati controllati dal governo degli Stati Uniti su richiesta. L’atto definisce i documenti dell’agenzia soggetti a divulgazione, delinea le procedure di divulgazione obbligatoria e definisce nove esenzioni allo statuto).

***

Come vi ricorderete, Stilum Curiae si è già occupato di questa vicenda. Vi riproponiamo quello che scrivevamo:

LA STORIA DELL’OMICIDIO DEL SACERDOTE NON MORIRÀ

A sette anni dalla morte di don Joseph Moreno, una lettera anonima spedita da Buffalo, New York, sul prete informatore, è arrivata nella cassetta delle lettere della sorella gemella, Sue Moreno.

La lettera manoscritta, di 18 pagine, indirizzata a Sue Moreno, afferma che suo fratello è morto perché si fidava delle persone sbagliate e suggerisce persino che il suo assassino sia un altro prete. La lettera dice:

La lettera manoscritta, di 18 pagine, indirizzata a Sue Moreno, afferma che suo fratello è morto perché si fidava delle persone sbagliate e suggerisce persino che il suo assassino sia un altro prete. La lettera dice:

Padre Joe Moreno aveva legami con persone delle forze dell’ordine, così come con i vigili del fuoco, e anche in quegli ambienti c’erano molte persone di cui non avrebbe dovuto fidarsi. … “Cara Sue, sono al corrente dei tuoi sforzi per far dichiarare omicidio la morte di tuo fratello e sebbene tu abbia prove “fondamentali” che puntano in quella direzione, io ho prove “circostanziali” che puntano nella stessa direzione”.

Nell’autunno del 2018, Church Militant ha seguito ed illustrato ampiamente la storia, inclusa un’intervista approfondita con Sue Moreno. Suo fratello gemello, p. Joe Moreno, un sacerdote della diocesi di Buffalo, è stato trovato morto il 13 ottobre 2012 per una ferita da arma da fuoco alla testa. Il medico legale Dianne Vertes ha stabilito che la morte era un suicidio ed il caso è stato chiuso.

Ma un’autopsia indipendente condotta in seguito ha trovato una seconda ferita da proiettile nella parte posteriore del cranio, escludendo così la possibilità di suicidio. Anche con questa evidenza, però, la causa della morte di Moreno rimase ufficialmente un suicidio.

Il sacerdote stava raccogliendo prove sulla rete omosessuale a Buffalo in preparazione di un incontro con l’allora nunzio papale statunitense Mons.Carlo Maria Viganò (ora nascosto dopo aver scritto un memoriale esplosivo e divulgato notizie della ” mafia gay corrotta” nella Chiesa). Il loro incontro era stato fissato per quattro giorni dopo la data della morte di Moreno.

Dalla scena del delitto del sacerdote, mancavano i file e l’apparecchio fax del sacerdote, che era stato utilizzato la sera prima per inviare via fax una storia sugli abusi sessuali di un sacerdote ad una emittente locale di notizie.

Molti altri fatti sul caso non tornano, incluso il fatto che non c’erano residui di polvere da sparo sulle sue mani, né schizzi di sangue. Con un considerevole costo personale, nel 2015, Sue Moreno ha fatto riesumare il corpo di suo fratello, dopo di che un’autopsia indipendente ha rivelato una seconda ferita da proiettile nel cranio che era stata suturata.

Nella lettera anonima, l’autore rivela di essere stato un impiegato della chiesa e della scuola di San Gregorio Magno a Buffalo e di essere “all’interno di molte istituzioni cattoliche”. Le prove “circostanziali” fornite dalla lettera sono principalmente un elenco di funzionari delle forze dell’ordine e di essere personalmente a conoscenza della loro corruzione.

La lettera cita Cindy Goss, presidente dell’organizzazione no profit “Catch a Falling Star” di Buffalo, che fornisce supporto di primo soccorso alla comunità. La lettera precisa che Goss è il tipo che “si presenterà come molto gentile, comprensivo e talvolta così carismatico che sarai portato a fidarti [di lei]”.

La lettera rivela che Goss “è spesso assunta dalle forze dell’ordine per “consolare” coloro che si occupano di problemi come i tuoi. In realtà è lì per ottenere da te delle informazioni su ciò che potresti sapere su una situazione che è potenzialmente dannosa per le forze dell’ordine”.

Quando è stata contattata da Church Militant, Cindy Goss ha rifiutato di commentare l’accusa.

Church Militant ha già riferito della storica collusione (vedi qui), tra la Chiesa di Buffalo e le autorità civili.

Parlando dei suoi trascorsi nelle forze armate, negli anni ’80 e ’90, l’ex detective della squadra di Buffalo Martin Harrington ha detto: “La politica non scritta del dipartimento era che i preti cattolici non venissero arrestati … Avevamo preti che erano stati catturati con materiale pornografico o che si masturbavano nei parchi cittadini, e il nostro ordine era di consegnarli alla diocesi di Buffalo. La diocesi si sarebbe occupata di loro, ma non sarebbero stati arrestati “.

Sulla base della lettera, la fonte anonima ritiene che la collusione descritta dall’ex detective Harrington, continui ancora.

La lettera individua in due diversi passaggi don Joseph Gatto, come qualcuno che la fonte afferma di conoscere da quando lavoravano insieme alla chiesa e alla scuola di San Gregorio Magno. La fonte anonima suggerisce inoltre che Gatto sia stato coinvolto nella morte di Moreno:

Come affermato in precedenza, p. Joseph Gatto dovrebbe essere rimosso dal sacerdozio e scomunicato dalla Chiesa cattolica. Dovrebbe quindi essere indagato sulla possibile connessione dell’omicidio di p. Joseph Moreno. Era ovvio che provava un’intensa antipatia per padre Moreno. Con la sola menzione del nome di Joe Moreno, il lato gioviale di padre Gatto si trasforma in un istante in pura rabbia e odio.

Quando Church Militant ha chiesto a p. Gatto perché qualcuno potrebbe fare una simile affermazione, ha espresso enorme sorpresa. Ha detto a Church Militant che pensava che p. Moreno “è stato un sacerdote meraviglioso. È stato molto gentile ogni volta che la diocesi gli chiedeva sostegno per attività vocazionali”.

In qualità di ex rettore del seminario, Gatto è stato direttamente coinvolto nel proselitismo di giovani uomini da avviare al seminario. Quando gli è stato chiesto se avesse motivi per non amare p. Moreno, ha risposto, “Assolutamente no”.

Padre Gatto è stato sospeso dal ministero nel 2018 a seguito di una causa per presunta predazione omosessuale su due uomini. La diocesi ha confermato la veridicità delle denunce e ha inviato Gatto in un centro di cura ma, secondo quanto riferito, da allora lo ha riammesso al ministero attivo come vicario parrocchiale anziano nella parrocchia di San Leone Magno .

Church Militant ha riferito del reclutamento, da parte di Gatto, di seminaristi omosessuali dal Sud America, del suo abuso della carica di rettore del seminario per sollecitare favori omosessuali dai nuovi candidati al seminario e altri scandali. Almeno un seminarista che ha tentato di denunciare Gatto si è ritrovato espulso.

Mentre Sue Moreno cerca di mantenere viva la storia dell’omicidio di suo fratello, conosce bene sia la vicinanza e le parole gentili dei simpatizzanti che la corruzione all’interno della diocesi e delle forze dell’ordine. Le è stato detto che una ricostruzione della scena e della sparatoria potrebbe fornire le prove di cui ha bisogno per cambiare la causa della morte da suicidio a omicidio, ma non ha i soldi per coprire i costi. Sebbene la lettera anonima sia stata fonte di incoraggiamento, non l’aiuta a cambiare la causa ufficiale della morte.

Sue e il padre di suo fratello gemello sono ancora in vita, ma il papà è fragile e vicino alla morte. Di recente ha subito due interventi al cuore. Sue ha detto a Church Militant: “Urla il nome di Joey ogni notte. Vuole che l’assassino sia trovato!”

Desidera disperatamente che il caso venga indagato adeguatamente: “Sono stanca di sentire gli elogi di tutto il bene che ha fatto Joey. Allora, se è così, combatti per lui!”

Sue sta accettando donazioni per assumere un esperto per fare una ricostruzione forense della scena del crimine ed ottenere giustizia per suo fratello.

***

Abbiamo stabilito un contatto con Sue Moeno, per approfondire questo tema. Nei prossimi giorni pubblicheremo il frutto di queste conversazioni via mail.

§§§

