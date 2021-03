Mons. Ics ci Racconta una Storia Vera. Di una Pasqua Reale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici Stilum Curiae, mons Ics ci ha mandato questa storia vera che rappresenta almeno per me un soffio di aria pura e corroborante. E con questo spirito la condivido con voi.

Mons.ICS a Tosatti.

Voglio raccontare ai suoi lettori una storiella vera, molto consolante, che mi è appena stata raccontata da un amico sacerdote. Ad ascoltarla mi sono commosso. Poiché credo che commuoversi in questi tempi faccia molto bene, le chiederei caro Tosatti, di volerla pubblicare se lo ritiene opportuno. Grazie.

La storiella vera si riferisce ad un valente e prestigioso avvocato che, pur battezzato e sposato sacramentalmente, si atteggia a agnostico, adattandosi senza troppa fatica agli ambienti laici di sua frequentazione.

La moglie, credo anch’essa avvocato, ha invece sempre cercato, con discrezione, una via di santificazione personale, frequentando ambienti formativi della sezione femminile di una importante Istituzione cattolica piuttosto conservatrice.

Hanno avuto per scelta del marito, che ha senza dubbio una convinzione neo malthusiana sulle nascite, un solo figlio, con una certa sofferenza della moglie.

La quale è però riuscita a convincere il marito ad affidare l’educazione del figlio (al primo anno di Università) ad una struttura-collegio universitaria gestita dalla Istituzione riferita. All’inizio della Quaresima di quest’anno 2021 (metà di febbraio) il ragazzo riesce a tornare a casa dai genitori per un fine settimana, proprio il mercoledì delle Ceneri ed il padre pretende di offrirgli una cena a base di carni prelibate, nonostante il dissenso e rassegnazione della madre.

Il ragazzo si rifiutò educatamente di mangiare carne in un giorno di digiuno, spiegando che gli era stato insegnato esser peccato grave; non voleva contraddire un precetto della chiesa. Il padre si è sdegnato, fino ad arrivare ad una discussione che si concluse con un litigio e l’immancabile conclusione: <…allora vai a letto senza cena>.

La madre più tardi e di nascosto portò al figlio qualcosa “di magro” da mangiare. Ma il ragazzo non accettò il cibo spiegando alla madre che non poteva mangiare carne il mercoledì delle Ceneri, ma non voleva neppure disobbedire al padre che gli aveva ordinato di andare a letto senza cena.

La madre non seppe non riferire tutto al marito, ed insieme si commossero a piansero per la gioia di aver un figlio così esemplare secondo quel senso, dimenticato dal padre, cristiano.

Il lunedì successivo il padre accompagnò il figlio al Collegio, chiese di parlare al direttore e gli disse: “ mio figlio mi ha ri-convertito al cattolicesimo, grazie”.

Non perdiamo fiducia nello Spirito Santo amici miei.

Grazie per avermi letto.

Tag: digiuno, genitore, ics



Categoria: Generale