Dignidad de la Persona Humana. Sus Términos Entendidos Ambiguamente

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, los invitamos a ver este vídeo, que trata de la dignidad de la persona humana y de cómo el término es utilizado con frecuencia en forma ambigua o claramente distorsionada. Que puedan verlo bien.

§§§

“No hay nadie que no se pronuncie hoy a favor de la dignidad de la persona humana, y nunca antes hemos asistido a un ataque sistemático a la naturaleza del hombre. Detrás de un consenso unánime sobre la expresión verbal “dignidad de la persona” se esconde una contradicción radical entre el concepto clásico-cristiano de la persona y el moderno-contemporáneo, entre la dignidad de la persona humana tal como la entiende la doctrina católica y la dignidad de la persona humana tal como la entiende el personalismo contemporáneo. Los ordenamientos humanitarios internacionales y los ordenamientos constitucionales de casi todos los Estados occidentales (por ejemplo, el de la República Italiana) declaran como propio el horizonte personalista, profesando la máxima protección de la dignidad de la persona humana… y estos mismos ordenamientos determinan la afirmación legal, como supuestos derechos, del aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la “rectificación” quirúrgica del sexo, el consumo personal de drogas, etc. ¿Cómo es posible todo esto? La Iglesia siempre ha enseñado la dignidad (ontológica y moral) de la persona humana. Aparentemente, el personalismo contemporáneo haría lo mismo, en perfecta continuidad con dos mil años de cristianismo. Entonces, ¿cómo es posible que el resultado sea la afirmación de los “nuevos derechos” del aborto, la eutanasia, el transexualismo, las drogas gratuitas, etc.?

La Iglesia siempre ha dicho “persona” y también la ONU (o la República Italiana) dice “persona”, la Iglesia siempre ha dicho “dignidad de la persona” y también la ONU (o la República Italiana) dice “dignidad de la persona” pero no puede haber conceptos tan radicalmente diferentes. Cuando la Iglesia habla de la persona humana quiere referirse al hombre entendido como creado por Dios a su imagen, espiritual, racional y libre, dotado de un alma inmortal. La dignidad de la persona humana, en el pensamiento católico, se basa en la naturaleza del hombre (dignidad ontológica) y se convierte en dignidad moral en la conformidad de la conducta humana con el bien, con la ley moral natural racionalmente conocida. Cuando las instituciones internacionales y muchos sistemas jurídicos occidentales afirman la “dignidad de la persona humana” quieren referirse a la reivindicación de la autodeterminación subjetiva. Por lo tanto, ya no hay referencia a una naturaleza (la naturaleza humana), al ser espiritual espiritual-racional-libre del hombre, a un orden objetivo de justicia; la única referencia que permanece es la pretensión de autodeterminación absoluta del sujeto.

Detrás de las mismas palabras, por tanto, se esconden dos visiones irreconciliables del hombre, de su dignidad, de la finalidad de la política y del derecho: la clásica-cristiana y la personalista contemporánea.

Hoy en día, con demasiada frecuencia, incluso los eclesiásticos y los políticos conocidos como católicos acaban adoptando y propagando la visión personalista en lugar de la visión auténticamente católica de la persona humana.

Para aclarar las cosas es necesario volver a Santo Tomás de Aquino y a la Doctrina Social de la Iglesia; este es el sentido del libro “¿Personalismos o dignidad de la persona? Antídotos contra las desviaciones ideológicas del mundo moderno” editado por el Observatorio Van Thuan y publicado por Fede & Cultura.

don Samuele Cecotti

El vídeo se puede ver en: https://youtu.be/BdB1EuLAqaU

Publicado originalmente en italiano el 20 de marzo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/20/dignita-della- persona-umana-i-suoi-termini- ambiguamente-intesi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

