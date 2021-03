Lettera al Papa, e ai Vescovi: Pensate alla Comunità dei Cristiani

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, da un amico fedele del blog, Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo Mensile, di Monopoli, riceviamo questo contributo appassionato, sotto forma di lettera al Pontefice e ai vescovi.

§§§

Bergoglio contro il clericalismo?

La chiesa non troverà mai la quadra se non porrà in primo piano la comunità dei cristiani

Lo dico subito senza mezzi termini. La crisi che vive la chiesa non è una crisi è la madre delle crisi. Cosa si può fare di radicale? Lo dico altrettanto subito. Occorre ritornare alle verità delle prime chiese cristiane, la cui comunità aveva un ruolo di primo piano, salvo l’amministrazione dei sacramenti. La crisi della comunità dei cristiani è oggi più che mai evidente e viene da lontano. I valori che il politicamente corretto, come la ribellione per tutto ciò che riguarda Cristo e la chiesa, sono una realtà ormai consolidata. In questo disorientamento generale è normale che il parroco o il vescovo non reggano la pressione di una umanità fuori di sé. Fanno fatica a sopperire i tanti vuoti e soprattutto a colmare un secolare errore, d’ aver relegato la comunità di Cristo a ruolo marginale. I fedeli (sì) sono tenuti in considerazione, ma per lo più sulla carta, i fatti invece stentano a decollare per il clericalismo. Non vi è insomma contatto vivo con il popolo dei sofferenti, dei giovani, dei deboli, degli scartati, degli anziani, delle famiglie in crisi, e se c’è, è circoscritto a pochi. Gli Atti degli Apostoli sono lettera morta.

La missionarietà e la chiesa in uscita tanta cara a Bergoglio, sono concetti che apparecchiano per lo più la lingua. I parroci sono diventati, loro malgrado, dei funzionari del sacramento, autoreferenziali, non per vocazione, ma spesso per autodifesa. Eppure sanno che senza la comunità di Cristo la chiesa che amministrano non avrebbe senso.

Sul banco degli imputati è l’impostazione che il sistema organizzativo ecclesiale si è dato: verticistica, gerarchica, burocratica, politica. La virtù della “sussidiarietà circolare” fa solo capolino nell’eccezione. Perché se solo ci fosse vi sarebbero comunità parrocchiali più animate di Spirito Santo, più unite, più pronte al sacrificio e dunque protagoniste senza tornaconti nell’organizzazione parrocchiale. Tra l’altro la responsabilità dei laici è prevista dal Concilio Vaticano II, ma lungo gli anni si è sviluppata una chiesa – potere.

Credo che la chiesa così come è burocratizzata e verticistica, non troverà mai la quadra, se continuerà a snobbare la comunità dei cristiani. Succede che coloro che hanno il coraggio di affrontare i parroci o il vescovo, sapete che trattamento ricevono? Sono indesiderati perché sono d’inciampo. Questo è potere clericale. Al primo Concilio di Gerusalemme, Paolo non le mandò a dire a Pietro e a Giacomo. Eppure in quel consesso si trovò la quadra per organizzare la chiesa in uscita e annunciare la salvezza non solo ai Giudei, ma anche ai Gentili. Ci fu insomma la virtù della sussidiarietà circolare e dunque l’operosità dello Spirito Santo, ciò che manca oggi nelle parrocchie.

Il vescovo, mons. Giuseppe Favale della diocesi di Conversano-Monopoli e i parroci di Monopoli, sanno che nelle chiese la partecipazione dei fedeli è in buona percentuale concepita come una partita di calcio. C’è agonismo, uno sgomitarsi per la visibilità. Si vuole fare Goool con la presenza nelle letture, nel servizio, nelle assemblee. Finanche nelle preghiere. Tutti vogliono apparire, presenziare, servire. Questa energia non è un male in sé, ma diventa tale in un contesto in cui la chiesa burocratizzata si fa sistema di potere, venato di cultura modernista-progressista volta a incoraggiare gli agonismi fra di loro, fra le parrocchie e fra i fedeli.

Signor Vescovo Giuseppe Favale, signor mons. Vito Fusillo, 78 anni, Vicario Generale della diocesi, è vero o non è vero che i parroci, non tutti per carità, presi come sono nelle faccende interne, non hanno più il tempo di ascoltare i fedeli? Sapete che la comunità dei cristiani non vive più la chiesa, ma va verso altre chiese e soprattutto vive le “chiese” rappresentate dalla liturgia di internet, instagram, facebook, youtube, tik tok, chat, cellulari. Alla luce di ciò un cambio di passo per combattere il clericalismo nella sua diocesi e favorire maggiore forza organizzativa alla comunità dei cristiani è quanto mai cosa buona e giusta. Che cosa afferma a riguardo?

Vi è un’altra realtà che non torna. Il Vicario Generale della diocesi amministra l’ufficio legato all’organizzazione dei sacerdoti e dei beni mobili e immobili. Non so se il monsignore 78 enne abbia amministrato con giustizia, so solo che il suo operato è discusso. Signor vescovo Favale mi permetta, si parla tanto di clericalismo. Non le pare che Monopoli e la diocesi meriti un nuovo Vicario Generale che sia in linea con la chiesa di Bergoglio, più povera e in uscita – missionaria…? In sintonia con lo Spirito Santo sceso su di lei nel momento della consacrazione episcopale. Personalmente ho pregato quel giorno, partecipando alla liturgia. L’ho fatto perché potessi riconoscere in lei l’autorità che viene dall’alto (Episcopus), rifacendomi all’esperienza di Natanaele che rimase confuso quando Gesù gli disse “Bisogna rinascere dall’alto”.

Quanto fin qui detto sono premesse e al tempo stesso i motivi per i quali il pontefice argentino ha indetto il Sinodo dei Vescovi Italiani per l’ottobre 2022. Francesco ha colto e non da oggi, la crisi al suo interno, che viene da lontano. L’ha indetto per combattere come detto il clericalismo e dar vita alla chiesa in uscita. Dopo tanti messaggi di contenuto spirituale-missionario ha colto che c’è bisogno di una nuova organizzazione ecclesiale. Che la chiesa non può essere questa, ma col grembiule come direbbe la buonanima di quel santo uomo di Dio, mons. Tonino Bello, come tante volte, tra l’altro, proclamato dallo stesso mons. Favale, ma a conti fatti, sono parole al vento.

Vi è una domanda da fare: potrà il Sinodo dei Vescovi sciogliere i nodi della crisi della chiesa?

Personalmente ho delle perplessità. Tuttavia le premesse di preparazione al Sinodo lasciano sperare, ma al tempo stesso procurano zone di riserva. Speranza, perché ultimamente il papa ha fatto una reprimenda sia alla destra che alla sinistra ecclesiastica, affermando a chiare lettere che lo spirito del Sinodo è quello del Concilio Vaticano II, che non va negoziato, chiudendo la strada alle interpretazioni, sebbene lo stesso pontefice sudamericano abbia tendenze progressiste, vedi aperture alle Unioni Civili e il presunto sostegno a Biden a danno di Trump. Ancora, l’ambiguità dell’ecologia integrale. Il riferimento è all’idolo amazzonico Pachamama ricevuto in Vaticano in pompa magna, che striderebbe con quanto riportato nella lettera enciclica “Laudato Si”. (leggesi articolo a pag. 3 dal titolo “Chi sono i fautori del male”). A parte quanto riguardante l’amministrazione della Curia Romana.

In tutti i modi c’è aria di rivoluzione per la chiesa italiana. Che non sia però un monolitico progressista. Ma che trionfi l’onestà dello Spirito Santo, spirito creativo di comunione e non spirito interpretativo, razionale.

L’altra speranza, si ascrive al fatto che papa Bergoglio tempo fa ha affermato: “Che questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, libere e disinteressate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È il tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri e diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che dialoghino senza paura con chi ha idee diverse”. E perché, Santità, lei usa ancora il linguaggio scomunica?

Caro Papa come puoi realizzare questo progetto se è la stessa chiesa burocratica e autoreferenziale a foraggiare lo scollamento fra i parroci e la comunità dei fedeli. Sua Santità, mi permetta, occorre avere il coraggio di dire a chiare lettere che la comunità dei cristiani deve prendere in mano, non l’amministrazione dei sacramenti, ma l’amministrazione e l’organizzazione della chiesa stessa, in cui tutti sono partecipi, senza classificazioni di ruoli e per ciò stesso il problema dell’apertura alle donne, apertura qui, apertura lì, non avrebbe una ragione d’esistere. Perché è fondamentale rispettare i carismi.

Sua Santità, abbi il coraggio di capovolgere la piramide se vuole combattere il clericalismo e purificare la chiesa. Si decida, perché i tempi sono maturi, tempi di prove, tempi dei segreti di Medjugorje. La chiesa deve trovarsi pronta alle prove che l’umanità dovrà affrontare. Santità, si rifaccia al pensiero creativo di Dio, che ha voluto l’incarnazione di Cristo.

Sua santità metta fine alla voce delle entrate riguardanti le offerte per le messe. La messa è sacrificio di Cristo non sacrificio umano e per ciò stesso non è da sottomettere a offerta. Semmai quell’offerta abbia una destinazione precisa: Caritas, allestimento nuovi laboratori o fondo per le migliorie strutturali del patrimonio ecclesiale al servizio della comunità.

Santo Padre, metta in soffitta questo discutibile modello legato all’economia umana e non all’economia di Cristo.

Le perplessità, invece, si sintetizzano nelle dichiarazioni del prof. Giovanni Zenone, direttore della rivista “Fede & Cultura” e docente di religione, rimosso tempo fa dal suo incarico, perché era d’inciampo. Cosa dice il professionista? Afferma “che il peggio che si possa fare in mezzo a questo clima di confusione e di scontri fra destra e sinistra ecclesiale, è insistere con un metodo, quello dei Sinodi, ovvero dei documenti, delle risme di carta scritta, che sono una frenesia isterica che scaturisce da un vero vuoto di spiritualità”.

Zenone cita alcuni passi del libro “Christus vincit” di mons. Athanasius Schneider, vescovo ausiliare Maria Santissima in Astana: “L’intera crisi nella Chiesa, così come si vede dopo il Concilio, si è manifestata in un’incredibile inflazione di frenetica attività umana per riempire il vuoto o il vacuum di preghiera e adorazione; per riempire il vuoto creato dall’abbandono del soprannaturale… ci si prodiga in sforzi per colmarlo, per esempio, nei continui raduni e incontri ecclesiali a vari livelli e in varie modalità, sinodi continui. Si tratta spesso di un affaccendarsi indossando una maschera di devozione. È uno spreco di denaro, uno spreco di tempo che si potrebbe impiegare per la preghiera e per l’evangelizzazione diretta…”.

La sottolineatura avanti riportata ci rimanda all’esortazione dello stesso pontefice a rifarci allo Spirito del Concilio. Perché si dimentica che lo Spirito Santo ha voluto come primo documento “Sacrosanctum Concilium” sulla liturgia, testo che ha voluto risaltare la sacralità dell’Eucaristia e porre al centro di tutto Cristo morto e risorto e unico Pastore della Chiesa? Infatti solo Cristo può dire: “Io sono la via, la verità e la vita”.

A proposito dell’affermazione di papa Francesco riguardante “ il Concilio Vaticano II non va negoziato”, il prof. Zenone è netto nei giudizi: “Affermare che ‘Chi non segue il Concilio è fuori dalla Chiesa’ è una sciocchezza. Il Concilio Vaticano II è solo uno fra i molti che la Chiesa ha fatto, non è l’unico e soprattutto non è il più importante. Ha voluto essere un Concilio “pastorale”, quindi non dogmatico, definitorio. La “pastorale” ha un valore limitato nel tempo perché cambia con i tempi. Solo chi non segue il Vangelo e Gesù Cristo è fuori dalla Chiesa! Non possiamo ipostatizzare, assolutizzare e quasi divinizzare il Vaticano II. Certo che si tratta di magistero, ma di un magistero che risente di problemi di linguaggio (troppe parole e ambiguità) e del clima culturale anni sessanta in maniera importante…”.

Conclude: “Se una cosa di buono ha detto l’ultimo Concilio è l’affermazione della universale chiamata alla santità e in particolare il coinvolgimento dei laici. Ma appena i laici alzano la voce per dire che questi continui cambi liturgici, pastorali e dottrinali sono contrari alla nostra fede e li rifiutiamo, ecco il solito ritornello che ‘devono obbedire e sottometterci ai pastori che hanno lo Spirito Santo’. Questo puzza di quel clericalismo che Francesco a parole dice di voler contrastare. La soluzione, dunque, risiede nell’ortodossia dottrinale. E un Sinodo per alcuni cattolici, non è necessario”.

Staremo a vedere dove Bergoglio porterà la chiesa. Non è un fatto di chiesa progressista o tradizionalista. La chiesa appartiene a Cristo e Cristo non ha opzioni politiche, ma è la VERITA’. E dunque, rivalutiamo la comunità dei cristiani.

Vitantonio Marasciulo

§§§

