Mons. Ics Commenta il Testamento Spirituale di Eugenio Scalfari.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. Ics ha letto su Repubblica quello che potrebbe essere una sorta di prologo al testamento spirituale del fondatore del giornale, Eugenio Scalfari. Ne è rimasto colpito, e ci ha inviato questa riflessione. Buona lettura.

§§§

Eugenio Scalfari ha combattuto la sua battaglia, ha terminato la sua corsa, non ha perso la fede gnostica ed ora si aspetta il premio. Da Bergoglio?

Caro Tosatti, il grande Eugenio Scalfari non vuole perdere tempo, e come lui stesso scrive (nell’articolo cui mi riferisco) “..la mia età sta sfiorando i 97anni… la vita c’è ma tende a preparare i bagagli”.

Eppure, mentre prepara i bagagli, invece di pensare di confessarsi a un buon sacerdote, lo fa al suo giornale Repubblica.

<Repubblica di oggi, (ieri per chi legge, n.d.r.) pag. 31 – La nuova religione universale>. (Sottotitolo: Il pontificato di Francesco segna un punto di non ritorno nel dialogo tra le fedi. È la premessa perché tutte le confessioni convergano in un cammino unitario).

Perbacco Tosatti, come scrisse San Paolo nella 2° lettera a Timoteo quando sentì la morte ormai vicina: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi spetta il premio per la vittoria…”.

Così il grande Eugenio invece di scrivere a un Timoteo scrive a Molinari direttore di Repubblica, dichiarando la sua fiducia e fede in Bergoglio, maggior leader religioso mondiale, riconosciuto persino dai suoi colleghi, pontefice della unificazione di tutte le religioni nel mondo.

Spiega anche Scalfari che le religioni tendono ad unificarsi, non tanto nel modo di essere, quanto negli obiettivi e nei comportamenti reciproci.

E così (dice Eugenio) con papa Francesco nasce “LA” Religione (sic).

In realtà con Francesco nasce la religione ambientalista, ma passiamo pure oltre.

Ma non è Francesco ad avviare questa rivoluzione (come dice sempre il nostro Scalfari).

Negli ultimi 50 anni a promuovere questa rivoluzione è stato il Nuovo Ordine Mondiale dagli anni ’70 (come spesso richiama mons. Viganò), e gli stessi segretari ONU (Kofi Annan,Ban Ki Moon) spiegano l’esigenza di realizzare per il bene dell’umanità il sincretismo religioso, anche grazie alle immigrazioni.

Ma questo processo, in termini un po’ più sofisticati, si chiama <Realizzazione metafisica di una tradizione primordiale> ( brrrrrrrrr… ! ), espressione un po’ troppo criptica che dovrebbe spiegare l’origine di una successione temporale di tutte le Rivelazioni dell’unico Dio a popoli diversi.

Il primo atto di questa successione dovrebbe essere l’induismo e successivamente i tre monoteismi abramitici.

Ultima Rivelazione, cronologicamente, è stata l’islam che significa “sottomissione all’unico Dio”.

Ergo la religione universale di Scalfari è quella islamica? Ma queste cose Eugenio le saprà?

