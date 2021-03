Elton John Accusa il Vaticano di Ipocrisia per il No alle Nozze Omosessuali.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, girovagare nel web è sempre interessante, come camminare per strada; si incontrano cose noiose, ma talvolta anche curiose. Ringrazio Steve Skojec per aver ritwittato il messaggio di Elton John, molto scontento (e non è il solo…andate a vedere che cosa scrivono i soliti Fagioli, Scaramuzzi, Grillo e compagnia cantante e fatevi qualche risata) per la presa di posizione della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia di coppie omosessuali. Ecco cosa scrive Elton:

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” – a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy

Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché “sono peccato”, ma fare felicemente un profitto investendo milioni in “Rocketman” – un film che celebra la mia felicità dal mio matrimonio con David? #ipocrisia

Rockteman è una pellicola che ha vinto il premio per la migliore canzone. Se volete qualche dettaglio sulla partecipazione finanziaria del Vaticano al film, andate su questo collegamento. E su questo collegamento.

Elton John ha acquistato due bambini con l’utero in affitto. Ci aspettiamo sue reazioni non appena qualcuno gli dirà che cosa pensa la Chiesa cattolica dell’utero in affitto…

