Los Confinamientos Sirven sólo para Aniquilar a Occidente. Son Feroces e Inútiles

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, Agostino Nobile nos ofrece un análisis de la situación lúcida impiadosa, el cual compartimos totalmente y al que podemos agregar solamente – en forma positiva – que además del sitio web Ippocrate.org está también la página Terapie Domiciliari que ofrece información y asistencia, más allá de los órganos preparados – Ministerio para la Salud, etc.- insisten con protocolos criminales, del tipo Takipirina y esperas vigilantes. Un escándalo nacional, hecho posible solamente por la connivencia conspiradora de las televisoras y de la gran prensa, cómplices de esta operación. Gracias a Agustín y disfruten la lectura.

§§§

LOS CONFINAMIENTOS SIRVEN SOLAMENTE A PARA ANIQUILAR A OCCIDENTE

Argentina tuvo el confinamiento más largo del mundo, de marzo a octubre, pero los contagios se han disparado. En noviembre de 2020 hubo un total de 1.157.179 infectados.

Según el Worldmeter, en la India, con una población de 1.389.345.702 habitantes, el número de personas afectadas por el Covid hasta el 11 de marzo de 2021 es de 11.305.877, con 158.325 muertes.

En Italia, con una población de algo menos de 60 millones, tenemos más de 100.000 víctimas. O los indios son mejores o los gobiernos occidentales no están a la altura de las circunstancias. Dicen que nuestro primer ministro es un gran economista, pero si sigue con los confinamientos y las vacunas no salvará vidas. Dará el golpe de gracia a la economía y aumentará el número de depresivos y de suicidios.

Los datos disponibles hasta la fecha muestran que las vacunas en uso (Pfizer BioNTech y Moderna) tienen una duración de protección, documentada, de unos 4/5 meses. Para saber si una vacunación será suficiente durante varios años, será necesario repetirla o esperar períodos de observación más largos. Además, aún no está claro si la vacuna sólo protege contra la enfermedad o también previene la infección. Al menos al principio, dicen AIFA y compañía, también los que están vacunados deben mantener algunas medidas de protección. Una persona racional a estas alturas debería preguntarse: ¿entonces por qué el Estado gasta millones de euros en vacunas y deprime la economía con el confinamiento?

Un montón de médicos han repetido hasta la saciedad, con pruebas y números en la mano, que el virus se puede detener con los tratamientos ya existentes, sólo que no hay que esperar días para retorcer los pulgares limitándose al paracetomol que sólo hace mal. Este error ha matado a decenas de miles de italianos y alguien tendrá que responder por ello.

Los enfermos de Covid pueden ponerse en contacto con el sitio web https://ippocrateorg.org, donde los médicos de primera línea y con formación profesional salvaron el año pasado y este año miles de vidas. ¿Por qué el primer ministro Draghi los ignora y sigue con los ridículos confinamientos coloridos y con la política de vacunas? ¿Por qué la televisión y los periódicos, salvo excepciones, no hablan de ellos? Con el tratamiento adecuado se podrían salvar al menos 60/80 mil personas.

A un médico le oí decir “¿qué quieres, que haya unos pocos muertos si se pueden salvar millones de personas con la vacuna?”. En la práctica, respondí, los que se vacunan están jugando con la ruleta rusa. ¿Estás preparado para apostar? Su silencio me dio la respuesta. Esta tipología humana representa a los que nos gobiernan.

¿Por qué los gobiernos se muestran genuflexos ante quienes quieren difundir el terrorismo del Covid? ¿Por qué las grandes empresas, que están perdiendo millones, si no miles de millones de dólares, aceptan una política que las está destruyendo? Las aerolíneas, las cadenas hoteleras, las grandes industrias occidentales se están muriendo de inanición económica. La única respuesta posible es la que han dado los grandes bancos. Quieren llevar a cabo el Gran Reinicio establecido en Davos y en la reunión del G30.

Si los países más industrializados se ven obligados a realizar feroces y paradójicos confinamientos, significa que los grandes bancos han alcanzado un poder inmenso, mientras que las democracias quedan reducidas a la mínima expresión. En otras palabras, significa que el voto popular no vale nada. Si no reaccionamos, países como China comprarán nuestras industrias, aeropuertos, hoteles, playas e incluso nuestras casas a precios de remate, como hicieron en Grecia. Estaremos tan desesperados que les rogaremos que compren.

El Gran Reinicio tiene un único objetivo: anular la democracia para instituir la dictadura social-capitalista china.

Entre otras cosas, no es casualidad que la inmigración irregular se imponga metódicamente a los países occidentales, mientras que los países asiáticos, principalmente China y los países musulmanes, tienen sus fronteras selladas. Nuestros gobiernos y Bergoglio nos dicen que somos racistas, pero si China se apodera de Hong Kong y mete en la cárcel a los que se atreven a cruzar la frontera sin permiso, nadie se escandaliza.

En Occidente, cualquiera que se atreva a oponerse a las leyes LGBT, que están destruyendo la familia natural y, por tanto, el equilibrio social a partir de los nacimientos, es homofóbico y se arriesga a perder su trabajo. En China, como en los países musulmanes, los homosexuales son encarcelados o ahorcados, pero la corriente principal no ve, no oye, no habla. ¿Pero realmente somos tan tontos como para seguir creyendo en la hipocresía de los gobiernos, de la información dominante y de Bergoglio?

Dado que en el horizonte no hay políticos con atributos y que la Iglesia está haciendo el juego a una China que persigue a los cristianos y a otros, los ciudadanos deberían organizarse e inundar las calles de todo Occidente. Los que controlan los grandes bancos y sus portavoces de los medios de comunicación sólo tienen miedo de la furia popular.

Si todavía hay gente astuta y digna en los servicios secretos, en las fuerzas del orden, en la judicatura, jueces, periodistas, estudiantes y cualquiera que tenga un mínimo de poder en los ganglios sociales no pueden seguir dejándose engañar por la incredulidad y el miedo. Vayan al fondo de las paradojas mencionadas anteriormente y de las decenas de incongruencias impuestas por nuestros gobiernos. Evalúense a sí mismos. Defiendan nuestro futuro y la vida de nuestros hijos.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 12 de marzo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/2021/03/12/i-lockdown-servono-solo-ad-annichilire-loccidente-feroci-e-inutili/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

