I Lockdown Servono Solo ad Annichilire l’Occidente. Feroci e Inutili.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci offre un’analisi della situazione lucida impietosa, che condividiamo totalmente, e a cui possiamo aggiungere solo – in positivo – che oltre a Ippocrate.org c’è anche il sito Terapie Domiciliari che offre informazione e assistenza, laddove gli organi preposti – Ministero per la salute ecc. insistono con protocolli criminali, del tipo Tachpirina e vigile attesa. Uno scandalo nazionale, reso possibile solo dalla connivenza omertosa delle televisioni e della grande stampa, complici di questa operazione. Grazie ad Agostino, e buona lettura.

I LOCKDOWN SERVONO SOLO AD ANNICHILIRE L’OCCIDENTE

L’Argentina ha avuto il lockdown più lungo del mondo, da marzo a ottobre, ma i contagi sono schizzati alle stelle. Nel novembre 2020 si conta un totale di 1.157.179 contagiati.

Secondo il Worldmeter in India, con una popolazione di 1,389,345,702, il numero delle persone affette dal Covid fino all’11 marzo 2021 sono 11.305.877, i morti 158,325.

In Italia, con poco meno di 60 milioni di abitanti, abbiamo oltre 100mila vittime. O gli indiani sono più bravi o i governi occidentali non sono all’altezza della situazione. Dicono che il nostro PM è un grande economista, ma se continua con i lockdown e i vaccini non salverà vite. Darà il colpo di grazia all’economia e aumenterà il numero dei depressi e dei suicidi.

I dati ad oggi disponibili dimostrano che i vaccini in uso (Pfizer BioNTech e Moderna) hanno una durata di protezione documentabile attorno a 4/5 mesi. Per capire se una vaccinazione sarà sufficiente per più anni servirà ripeterla o bisognerà aspettare periodi di osservazione più lunghi. Inoltre non è ancora chiaro se il vaccino protegge solo dalla malattia o impedisce anche l’infezione. Almeno in un primo momento, dicono AIFA e compagnia bella, anche chi è vaccinato dovrebbe mantenere alcune misure di protezione. Una persona razionale a questo punto dovrebbe chiedersi: allora perché lo Stato spende milioni di euro per i vaccini e affossa l’economia con i lockdown?

Fior di medici hanno ripetuto fino allo sfinimento, con prove e numeri alla mano, che il virus può essere fermato con cure già esistenti, basta non aspettare giorni a girarsi i pollici limitandosi al paracetomolo che fa solo male. Questo errore ha ucciso decine di migliaia di italiani e qualcuno dovrà risponderne.

I malati di Covid possono contattare il sito https://ippocrateorg.org dove dottori in prima linea e professionalmente preparati l’anno scorso e quest’anno hanno salvato migliaia di vite. Perché il PM Draghi li ignora, continuando con i ridicoli lockdown colorati e la politica del vaccino? Perché la Tv e i giornali, tranne eccezioni, non ne parlano? Con le cure appropriate si potevano salvare almento 60/80mila persone.

Da un dottore mi sono sentito dire “che vuoi che sia qualche morto se milioni di persone possono salvarsi col vaccino?” In pratica, ho replicato, chi si vaccina gioca con la roulette russa. Tu sei pronto all’azzardo? Il suo silenzio mi ha dato la risposta. Questa tipologia umana rappresenta chi ci governa.

Perché i governi si genuflettono a chi vuole diffondere il terrorismo Covid? Perché le grandi compagnie, che stanno perdendo milioni se non miliardi di dollari, accettano una politica che li sta distruggendo? Compagnie aeree, catene alberghiere, grandi industrie occidentali stanno morendo di inedia economica. L’unica risposta possibile è quella data dalle grandi banche. Vogliono realizzare il Great reset stabilito a Davos e nell’incontro dei G30.

Se i paesi più industrializzati sono costretti a feroci e paradossali lockdown, significa che le grandi banche hanno raggiunto un potere immenso, mentre le democrazie sono ridotte al lumicino. Tradotto, significa che il voto popolare vale quanto il due di briscola. Se non ci muoviamo, paesi come la Cina compreranno le nostre industrie, aeroporti, hotel, spiagge e pure le nostre case a prezzi stracciati, come hanno fatto in Grecia. Saremo talmente disperati che saremo noi a pregarli di comprare.

Il Great reset ha un unico obiettivo: cancellare la democrazia per istituire la dittatura social-capitalista cinese.

Tra l’altro, non è un caso che l’immigrazione irregolare venga metodicamente imposta ai paesi occidentali, mentre i paesi asiatici, in primis la Cina e i paesi musulmani, hanno le frontiere sigillate. I nostri governi e Bergoglio ci dicono che siamo razzisti, ma se la Cina si appropria di Hong Kong e sbatte in galera chi osa attraversare la frontiera senza permesso nessuno si scandalizza.

In occidente chi osa opporsi alle leggi LGBT, che stanno distruggendo la famiglia naturale e, dunque, l’equilibrio sociale a partire dalle nascite, viene omofobizzato e rischia il lavoro. In Cina, come nei paesi musulmani, gli omosessuali vengono imprigionati o impiccati, ma il mainstream non vede, non sente, non parla. Ma siamo davvero così fessi da credere ancora all’ipocrisia dei governi, dell’informazione mainstream e di Bergoglio?

Dato che all’orizzonte non si vedono politici con gli attributi e la Chiesa fa il gioco di una Cina che sta perseguitando i cristiani e non solo, i cittadini dovrebbero organizzarsi e inondare le strade di tutto l’occidente. Chi controlla le grandi banche e i loro portaborse del mondo mediatico, hanno terrore solo della furia popolare.

Se ci sono ancora persone scaltre e dignitose nei servizi segreti, nelle forze dell’ordine, nella magistratura, giudici, giornalisti, studenti e chiunque abbia un minimo di potere nei gangli sociali non possono farsi ancora ingannare dall’incredulità e dalla paura. Andate fino in fondo ai paradossi sopra menzionati e alle decine di incongruenze imposte dai nostri governi. Valutate voi. Difendete il nostro futuro e la vita dei nostri figli.

Agostino Nobile

