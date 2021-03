Lettera di un Terziario Francescano sull’Intervista di p. Fortunato e Francesco.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto, e condividiamo con voi questa lettera di un professore, terziario francescano, di commento all’intervista che padre Enzo Fortunato ha rilasciato al Corriere della Sera. Buona lettura.

§§§

Gentile dottor Tosatti, son un terziario francescano, professore di storia. (Mi conceda di mantenere l’anonimato ). Mi firmerò “figlio di san Bonaventura”.

Ho letto nell’articolo qui sotto firmato RVC che p. Enzo Fortunato del Convento di Assisi ha assimilato San Francesco a Papa Bergoglio nella missione voluta e chiesta direttamente dal Signore al Santo di Assisi. Vorrei chiedere a costoro di smetterla di scrivere e dire stupidaggini.

Nulla di più lontano e diverso di San Francesco da Jorge Bergoglio.

Ma non solo per le sciocchezze scritte sul santo ecologista, santo della povertà, ecc. Un santo vero ama anzitutto Cristo, e si vede.

Come lei sa il biografo di San Francesco è San Bonaventura, il quale ci racconta che ogni volta che San Francesco sentiva parlare di Gesù e sentiva il suo nome proferito da altri, si commuoveva ed infiammava tutto.

Quando San Francesco pronunciava lui il nome di Gesù si capiva che il suo cuore traboccava di pietà e gioia. San Francesco teneva rivolto a Gesù il suo pensiero, il suo cuore, la sua anima. Perciò continuava a pregare in raccoglimento.

Chi lo osservava mentre pregava lo sentiva sospirare d’amore e piangere copiosamente. Il suo maggior conforto consisteva nel canto dei salmi di lode a Iddio.

Dice San Bonaventura che in Francesco la fiamma dell’amore per Gesù era arrivata a tale altezza che il santo sembrava bruciare in estasi. Ma il principale effetto di questo amore per Gesù si concretizzava nella sua indicibile smania di imitarlo, di somigliargli in tutto, nelle privazioni e nei patimenti. La ricompensa furono le sacre stimmate di Cristo, segno dell’infinito amore del Redentore per il santo..

Per restaurare la Sua Chiesa nostro Signore chiese a chi aveva adottato e vissuto la via di santità che aveva scelto Francesco d’Assisi.

Restaurare la chiesa in questo XXI secolo è assolutamente fattibile se Dio lo volesse. Ma non ci avrebbe fatto il dono di comprenderlo? Neppure al card. Caffarra fu concesso di comprenderlo?

Faccio solo una domanda, come si potrebbe riconoscere il restauratore e condividere la sua opera, se non vedendolo imitare Cristo in tutto?

Il Cristo che è sempre lo stesso, ieri, oggi, domani. Se non vedendolo prendere sulle spalle tutte le sofferenze che Cristo sta provando oggi per la sua Chiesa e per l’intera umanità senza guida, senza pastori? Non oserei e non mi permetterei mai di valutare (non giudicare) l’operato e le intenzioni di Papa Bergoglio, ma devo ammettere che non capisco cosa stia facendo o pensi di fare per restaurare la chiesa di Cristo, come dice P. Fortunato.

Ma se lo volesse fare e lo stesse facendo, certo non lo fa con lo spirito e le intenzioni di San Francesco d’Assisi.

Null’altro. Grazie per l’eventuale ospitalità.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: corriere, enzo fortunato, san francesco



Categoria: Generale