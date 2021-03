Maurizio Ragazzi: Gradi di Immoralità fra Vaccini Anti-Covid?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il dott. Maurizio Ragazzi ci invia da Washington questa riflessione su un tema di grande attualità e pregnanza: e cioè il fatto che alcuni vaccini utilizzino cellule fetali di aborti volontari, e come questo tocca la coscienza dei cattolici. Buona lettura.

GRADI DI IMMORALITÀ FRA VACCINI ANTI-COVID?

Dr. Maurizio Ragazzi

Negli Stati Uniti, sono tre i vaccini anti-Covid finora autorizzati: assieme a Pfizer e Moderna, l’ultimo arrivato e’ quello prodotto dalla Janssen del gruppo Johnson & Johnson.[1] Due diocesi, quella di St. Louis e quella di New Orleans, hanno però messo in guardia i loro fedeli contro questo nuovo vaccino. Pur confermando la liceita’ di ricevere il vaccino Janssen dove non ci siano alternative, l’Arcivescovo Rozanski di St. Louis ha incoraggiato i cattolici ad esaminarne la moralita’:

“Come nel caso del vaccino Astra Zeneca, una linea cellulare derivata da aborto sembra sia stata utilizzata nello sviluppo e produzione del vaccino della Johnson & Johnson, rendendolo eticamente compromesso. In relazione al vaccino Astra Zeneca, l’Arcivescovo Joseph Naumann, Presidente del Comitato Pro-Vita della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, ha detto che questo vaccino ‘dovrebbe essere evitato se esistono alternative (come Pfizer e Moderna)’. Lo stesso vale anche per il vaccino della Johnson & Johnson”.[2]

Analogo il pronunciamento dell’Arcidiocesi di New Orleans. A giustificazione della preferenza per i vaccini Pfizer e Moderna, nel comunicato di New Orleans l’Arcidiocesi avvisa i cattolici “che l’ultimo vaccino Janssen/Johnson & Johnson è eticamente compromesso, dato che usa linee cellulari abortive nella produzione e sviluppo oltre che nella fase di testing”.[3]

I comunicati di entrambe le diocesi sono scarni, nel senso che non specificano se la cooperazione al male degli utilizzatori resti materiale e remota tanto per i vaccini nei quali le cellule abortive sono solo state testate quanto per quelli che le hanno utilizzate anche per sviluppo e produzione, ne’ specificano se la diversa valutazione della loro immoralità riguardi la testimonianza pro-vita che sia i cattolici sia quanti sono comunque attenti alla moralità dei vaccini sono chiamati a dare, anche nel caso di utilizzo giudicato lecito di un vaccino che abbia avuto in qualche modo a che fare con cellule abortive. Quanto all’equiparazione morale fra i vaccini Pfizer e Moderna, non tutti ne sono convinti, nel senso che il vaccino Moderna sarebbe invece maggiormente problematico.[4]

Comunque, il messaggio che le due diocesi hanno comunicato ai loro fedeli è in sostanza questo: “Se potete, state lontani per ragioni etiche dai vaccini anti-Covid Johnson & Johnson ed Astra Zeneca, ed orientatevi piuttosto verso quelli Pfizer e Moderna”. Questo, almeno, per quanto riguarda i vaccini attualmente approvati in USA ed in Europa. Altri potrebbero seguire fra breve, e chi ha a cuore la causa pro-vita (come richiesto da dirittura morale e vera testimonianza cristiana) dovrebbe tener d’occhio i siti che aggiornano continuamente le informazioni sullo sviluppo dei vaccini anti-Covid dal punto di vista etico.[5]

Al di là di gradi diversi d’immoralità (che non sono, ovviamente, una soluzione soddisfacente), esiste ancora la fondata speranza di ottenere un vaccino etico anti-Covid? Mia moglie ed io abbiamo trascorso un recente fine settimana considerando i pro ed i contro (alla luce del relativo protocollo) di partecipare all’attuale fase di sperimentazione del vaccino Sanofi-GSK (da non confondere con l’altro vaccino Sanofi-TranslateBio, in fase di sviluppo, che usa la tecnologia RNA). L’auspicio è che il vaccino Sanofi-GSK (per ora etico, non avendo utilizzato cellule abortive, né essendo stato testato su di loro) risulti efficace per tutte le fasce d’età e diventi disponibile entro la fine dell’anno. In Europa, il sito della Commissione[6] menziona anche i vaccini CureVac e Valneva. Anche questi, per adesso, sono nelle liste dei vaccini etici. E ci sono infine vaccini (etici, almeno in base alle informazioni disponibili?) attualmente in fase di sviluppo e produzione al di fuori del bacino euro-americano, come il vaccino indiano Covaxin della Bharat Biotech, per il quale è stato siglato un accordo di commercializzazione negli USA.[7]

Quindi, la speranza di avere a disposizione, prima o poi, un vaccino etico anti-Covid resta viva. La qual cosa non è di poco conto, se si vuole evitare che l’uso di linee cellulari abortive diventi prassi talmente scontata nella produzione di vaccini di ogni tipo da impedire che arrivino sul mercato anche vaccini etici. Che Dio ce ne scampi!

