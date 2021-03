Sergio Russo: Benedetto XVI è Ancora Il Papa…Ma Non Solo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, chi di voi naviga in rete si può rendere conto di quanto ancora sia vivo il dibattito sul significato delle parole di Benedetto XVI nella sua “intervista”, se così si può chiamare, al Corriere, e sulla validità o meno delle sue dimissioni. in questo contesto vi offriamo la riflessione che ci ha mandato Sergio Russo, il poliedrico scrittore artigiano, su questo argomento. Buona lettura.

§§§

BENEDETTO UNICO PAPA! BENEDETTO ULTIMO PAPA!

È l’11 febbraio del 2013, quando papa Benedetto XVI rende note al mondo le sue clamorose dimissioni o… almeno così pare!

Tuttavia, prima ancora di esaminare le circostanze di quel fatidico giorno, è necessario specificare esattamente, ma con parole semplici, i concetti basilari che contraddistinguono l’istituzione del papato, venendo così a sapere che esso presenta due aspetti principali che, in termini latini, si è soliti indicare con: munus e ministerium.

Il munus è traducibile con una molteplicità di significati in italiano, noi vogliamo scegliere la parola “dono”, poiché è forse quella che la definisce meglio. Un dono quindi, che discende direttamente da Dio, e che ne fa, del Successore di Pietro, ciò che egli realmente è: Vicario di Gesù Cristo, Successore del Principe degli Apostoli, Sommo Pontefice della Chiesa universale, ecc.[1]

Mentre il ministerium è invece l’esercizio stesso di quel particolare “dono”, vale a dire ne definisce il servizio, l’ufficio, l’incarico, la funzione ad esercitarlo, e via dicendo.

Benedetto dunque, in quell’undici febbraio, memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes(giorno non scelto a caso, ma volutamente… al fine di mettersi sotto la protezione della Celeste Condottiera!) proclama quella che, agli atti dei documenti vaticani è nota col nome di: Declaratiodell’11 febbraio 2013, in cui Benedetto XVI rinuncia all’esercizio attivo del ministero petrino (notiamolo bene: al ministerium appunto), ma non all’essere papa – a quel famoso munus, come più sopra accennavamo – poiché sarà lui stesso a precisarlo: egli “rimane papa, e per sempre…”,[2]ergo, quasi a dire (stringato ai minimi termini): Benedetto è, e rimane il papa, a tutti gli effetti; mentre Bergoglio, e potremmo affermare ciò molto argutamente: lui invece, soltanto… fa il papa!

E tuttavia quest’ultima è una questione davvero singolare in cui – è proprio il caso di dirlo – la realtà supera, e di gran lunga, la finzione… però la riprenderemo più avanti, quando parleremo della visione del Terzo Segreto di Fatima.

Anche se – dobbiamo pur dirlo, ad onor di cronaca – alcuni vi hanno scorto, in quella medesima Dichiarazione, per via di alcuni palesi errori grammaticali e di sintassi latina, non confacenti all’alto grado di conoscenza e padronanza che Joseph Ratzinger possiede nei riguardi di tale lingua, come dei segnali che egli avrebbe lasciato e quasi voluto inviare dei messaggi un po’ criptici, atti a denotare il suo stato di disagio e persino di coercizione nel compiere ciò…

E tuttavia noi non sposiamo questa tesi, e lo facciamo per due semplici motivi: primo, perché Benedetto, sollecitato appunto su tale questione, ha ripetutamente dichiarato che la sua è stata una: “rinuncia libera e volontaria”, e quindi non avrebbe subito pressioni o costrizioni di sorta; il secondo è un aspetto passato alquanto in sordina, ma che noi riteniamo invece di primaria importanza, ai fini di un inquadramento generale nel solco dei grandi avvenimenti preconizzati dalle Scritture e profetizzati dai mistici.

Una “notizia” a cui, il quotidiano La Repubblica, darà un titolo molto ad effetto: “Ratzinger: «La rinuncia? Me l’ha detto Dio.»!”[3]

E l’articolo continua dicendo: “A sei mesi dall’annuncio che ha sconvolto il mondo, l’ex Pontefice spiega – nel corso di un colloquio riportato dalla testata Zenit – di aver preso la decisione dopo ‘un’esperienza mistica’… Benedetto ha spiegato poi che non si è trattato di nessun tipo di apparizione o simili fenomeni, ma piuttosto di una ‘esperienza mistica’, nella quale il Signore ha fatto nascere un ‘desiderio assoluto’ di rimanere raccolto nella preghiera solo con Lui. Un’esperienza che si sarebbe protratta per mesi, come testimoniato dalla fonte che preferisce rimanere anonima…”

Ma questo racconto, a sua volta ci fa venire in mente una singolare visione, avuta dal veggente brasiliano Edson Glauber,[4] di Itapiranga,[5] in cui è egli stesso a raccontare che: “Oggi, durante l’apparizione, Nostra Signora [Regina del Rosario e della Pace] non ha dato alcun messaggio, ma mi ha mostrato una visione importante: Ella è apparsa con il Bambino Gesù tra le sue braccia. Nella sua mano destra aveva un rosario che brillava e al suo lato destro c’era San Pietro, con un libro e le chiavi, e al suo lato sinistro c’era San Paolo, che aveva un libro e una spada. Erano avvolti in una luce, ma non così forte come quella che irradiava da Lei e Gesù Bambino. Sotto di loro c’era il globo che rappresenta il mondo intero.

Durante l’apparizione, il Bambino Gesù chiese a San Pietro di riconsegnargli le chiavi e questi obbedì. Dopo aver riconsegnato le chiavi, San Pietro si mise in ginocchio col capo chino in preghiera. Dove stava lui divenne più scuro, perché la luce che irradiava scomparve, restando chiaro solamente dove si trovavano la Vergine con Gesù e San Paolo.

In quel momento, il globo che era sotto di loro fu circondato da una grande corona di spine, che voleva stringerlo tutto. Ho capito che si tratta di tempi difficili che la Chiesa e il mondo dovranno passare: tempi di prove fatti di oscurità spirituale e di grande confusione.

Nostra Signora, vedendo ciò che stava succedendo – in quanto Madre della Chiesa che vorrebbe la salvezza di tutti – abbassò la sua mano destra verso il globo, e il rosario, lentamente, si diresse sul mondo, circondando il globo. Il rosario di Nostra Signora, muovendosi, ruotando intorno al globo, brillava. Ho capito quello che Ella sta facendo con i suoi figli del mondo intero, che credono nelle sue apparizioni e nei suoi messaggi: pregare sempre di più, intercedendo per la Chiesa del suo Divin Figlio e per l’umanità.

Il rosario, più cadeva, più irradiava una fortissima luce, in modo tale da respingere quell’orribile corona di spine dal globo, lasciandola distrutta; rimase solamente il rosario, come segno di vittoria sul male e sui tempi difficili. Fu allora che la Madonna guardò San Paolo e questi capì che doveva mettersi anche lui a pregare in ginocchio con San Pietro, così la luce tornò anche da San Pietro.

Nostra Signora, guardando verso il suo Divin Figlio, pregò in favore della Chiesa e del mondo. Il Bambino Gesù, vedendo che l’umanità si mise a pregare, accolse la richiesta della sua Santissima Madre di dare di nuovo le chiavi a San Pietro; ma il Bambino Gesù mise le chiavi tra le mani di Nostra Signora che, come Madre della Chiesa, le mise in quelle di San Pietro. Ella e il Bambino Gesù ci diedero la loro benedizione e la visione terminò.”

Interessante vero? Beh, non può che lasciare molto esterrefatti l’incredibile parallelismo fra ciò che dichiara Benedetto XVI: «La rinuncia? Me l’ha detto Dio!», e quel che narra il veggente Edson Glauber: “… il Bambino Gesù chiese a San Pietro di riconsegnargli le chiavi, e questi obbedì!”

Ma noi desideriamo ulteriormente approfondire la questione, ponendo un altro collegamento, quando il veggente racconta che: “San Pietro si mise in ginocchio col capo chino in preghiera.” Accostandolo a quanto disse lo stesso Benedetto XVI, nella recita dell’Angelus, il 24 febbraio 2013: «Il Signore mi chiama a “salire sul monte”, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione.»

Ed ancora: “il salire sul monte” richiama senza dubbio alla mente l’analogo episodio di Mosè, il divino legislatore, salito sul monte per ricevere la Legge da Dio, mentre nel frattempo, suo fratello Aronne, sommo sacerdote, acconsente a che il popolo d’Israele si perverta, adorando il vitello d’oro, e compiendo così una tragica apostasia (e con l’avallo del Sommo Sacerdote!).

Andiamo ancora avanti, perché la “cosa” diviene sempre più rilevante…

Benedetto dichiara dunque che le sue dimissioni diverranno operative a partire dalle ore 20 del 28 febbraio 2013.

Ebbene, è cosa certa (poiché da loro stessi dichiarato) che Giovanni Paolo II e Benedetto XVI abbiano conosciuto il segreto di Fatima nella sua interezza… pertanto, se il Santo Padre desidera adesso fortemente pregare, tuttavia egli non lo farà “salendo sul monte”, ma si dirigerà diritto verso l’Orto degli Ulivi, poiché lui sa benissimo che questo è il tempo del Getsemani della Chiesa, essendo ciò confermato dalle diverse Apparizioni Mariane, sparse ovunque nel mondo, ma più ancora, drammaticamente sottolineato dalle varie “lacrimazioni” – e sono lacrime di sangue! – che Gesù e Maria versano sulla Chiesa e sull’intera umanità.

“La Chiesa non entrerà nella gloria del Regno che attraverso quest’ultima pasqua, nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e risurrezione. Il Regno non si compirà dunque attraverso un trionfo storico della Chiesa secondo un progresso ascendente, ma attraverso una vittoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del male che farà discendere dal cielo la sua Sposa. Il trionfo di Dio sulla rivolta del male prenderà la forma dell’ultimo giudizio dopo l’ultimo sommovimento cosmico di questo mondo che passa.”[6]

Pur tuttavia il Signore Gesù, prima di recarsi a pregare nell’Orto degli Ulivi – narrano i Vangeli – si trovava in quel momento a celebrare la Pasqua con i suoi apostoli: “Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà.» I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di’, chi è colui a cui si riferisce?» Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò.» E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al più presto.»”

“Allora Gesù andò con essi [i suoi apostoli è vero, ma anche, in una visuale che si protende oltre l’immediato dispiegarsi della storia umana, per “essi” si può pur intendere: i loro successori, vescovi o cardinali che siano] in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare.»

Benedetto dunque, si trova ora all’interno del “recinto di San Pietro”[7] e, in solitudine, prega silenziosamente…

I Cardinali nel frattempo si riuniscono in conclave, per eleggere il “successore” di Benedetto: lo eleggono alla quinta votazione, del secondo giorno di conclave (13 marzo 2013),[8] ed è questo un fatto, indice d’irregolarità, secondo quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica di san Giovanni Paolo II Universi Dominici Gregis, che regolamenta appunto la “vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice”, in cui è raccomandato di non superare le quattro votazioni giornaliere…[9]

E comunque ciò, se vogliamo, potrebbe essere anche cosa di poco conto (considerato però che tutti i Cardinali abbiano acconsentito!), ma è tuttavia di ben altra gravità l’accordo preso – fra l’altro segretamente! – tra alcuni Cardinali fra di loro, per eleggere un proprio candidato favorito:

«Confermando pure le prescrizioni dei Predecessori, proibisco a chiunque, an-che se insignito della dignità del Cardinalato, di contrattare, mentre il Pontefice è in vita e senza averlo consultato, circa l’elezione del suo Successore, o promettere voti, o prendere decisioni a questo riguardo in conventicole private.» (Universi Dominici Gregis, n.79);

«I Cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decreto che tale impegno sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d’ora commino la scomunica lataesententiae [ad effetto immediato!] ai trasgressori di tale divieto.» (Id., n.81);

«Parimenti, vieto ai Cardinali di fare, prima dell’elezione, capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al Pontificato.Anche queste promesse, qualora in realtà fossero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiaro nulle e invalide.» (Id., n.82).

Ed infatti, secondo una dichiarazione – finora mai smentita! – del cardinale belga Godfried Dannels, oggi scomparso, ma presente nel suo libro-biografia, che riporta le confidenze del prelato fatte ai giornalisti J. Mettepenningen e K. Schelkens, il suddetto cardinale rivelò loro che un gruppo di cardinali e vescovi (di cui anch’egli faceva parte) avrebbero lavorato per anni a preparare l’elezione di J.M. Bergoglio , essendo tutti costoro dei porporati che si opponevano a Joseph Ratzinger: era infatti un gruppo tenuto segreto, che lo stesso cardinale Danneels ha definito “un club mafia, che portava il nome di San Gallo.”!

Il futuro beato, monsignor Fulton J. Sheen, in una delle sue prediche infuocate, un giorno ebbe a dire: «Ci sarà una chiesa contraffatta: la Chiesa di Cristo è una, ma il falso profeta ne creerà un’altra. Questa falsa chiesa sarà mondana, ecumenica e globale: una federazione di culti. Le religioni formeranno un certo tipo di associazione planetaria. Un parlamento mondiale di tutte le confessioni, che sarà svuotato di ogni contenuto divino, diventando l’emblema del corpo mistico dell’anticristo. La Chiesa sulla terra avrà il suo Giuda Iscariota e sarà appunto il falso profeta. Satana lo recluterà tra i nostri vescovi.»[10]

Ritorniamo, una volta di più, al “concetto chiave”, di cui abbiamo davvero a cuore che venga ben recepito…

Uno solo è dunque – e lo deve necessariamente essere! – il Vicario di Cristo, poiché espressione dell’unica Fede, capo visibile (ché capo invisibile lo è solamente il Cristo) del corpo-Chiesa: un corpo che non può assolutamente essere “bicefalo”, come viceversa parrebbe esserlo ai nostri giorni, nell’odierna (nonché inedita) fase della storia bimillenaria della Chiesa. E questa irrinunciabile unicità spiega anche il perché, durante il corso dei secoli, nella Cristianità si sia aspramente lottato, persino in maniera cruenta, per ristabilire sempre e ad ogni costo appunto quella unicità, che il soloed unico Successore di Pietro è conveniente che debba avere.

Come egualmente, per analoghe ragioni, tale corpo-Chiesa non può restare “acefalo” (salvo che in modo provvisorio e per un tempo transitorio), ed ecco spiegato allora perché i Cardinali, fra le loro priorità, abbiano quella di eleggere quanto prima e tanto più celermente, un nuovo ed unico Sommo Pontefice.

Ne consegue che: mai, e poi mai potrà esservi un “papa emerito” – pur se Benedetto XVI, sotto diretta ispirazione di Dio (come abbiamo visto) sia ricorso a tale “stratagemma” – egli lo ha fatto in modo che la Chiesa, sposa di Cristo, non rimanesse privata del suo Katékon…[11]

Ed anche se tale stratagemma, almeno all’inizio ha funzionato, giocando proprio sull’assonanza/congruenza del termine di “vescovo emerito”[12], si rende oggigiorno assolutamente necessario svelare al mondo quale sia il vero ruolo nella Chiesa assunto dai “due personaggi”, al fine di non protrarre oltremisura un’ambiguità che, sebbene in un primo tempo si sia rivelata utile, secondo quanto raccomandato dal Signore, perché «non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa si sradichi anche il buon grano», pur tuttavia ai giorni nostri si è reso necessario fare somma chiarezza, per non confondere oltremodo i “semplici!”.

Cari Lettori e Lettrici, è oramai prossimo l’Avvertimento… e noi davvero non vorremmo che vi colga impreparati questa singolare “mietitura”, poiché oggi siamo già entrati in quei fatidici giorni in cui Gesù, come nella suddetta parabola, dirà ai mietitori: «Cogliete prima la zizzania [questa, destinata a divenire – ahimè! – coloro che si sono lasciati persuadere dalle forze demoniache,impegnate nel compito di marchiare, quante più persone possibili, nella fronte e sulla mano] e legatela in fastelli per bruciarla; il grano [questo viceversa, sono coloro che si lasciano convincere dalle forze angeliche, anch’esse impegnate ad imprimere, su quante più anime possibili, il sigillo divino sulla loro fronte] invece riponetelo nel mio granaio.»

Proponiamo ora una parte significativa del Terzo Segreto di Fatima (accompagnato da un nostro personale commento), reso pubblico il 26 giugno 2000, in cui i tre pastorelli raccontano che:

«[…] E vedemmo in una luce immensa che è Dio – in questa “luce immensa”, che è Dio, i tre pastorelli adesso vedono (potremmo affermare ciò tranquillamente) con gli stessi “occhi di Dio”, proprio perché illuminati da quella “luce immensa”, e comprendono ora, perfettamente, ogni cosa: essi vedono quindi il futuro ma, nello specifico, vedono quello della Chiesa, di là da venire – “qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti.”

Colui che osserva le cose “allo specchio”, sa perfettamente che le vedrà appunto “speculari”, cioè molto simili alla realtà, e tuttavia per nulla uguali, e di questo fatto noi ce ne accorgiamo specialmente quando guardiamo qualcosa di scritto: non si capisce niente… è tutto alla rovescia!

Ed è proprio in tale ottica che essi scorgono: – un Vescovo vestito di bianco[13] – e, colui che è vestito di bianco (poniamo bene attenzione) è semplicemente un Vescovo: Bergoglio, colui che si fa chiamare “Francesco”![14]

Ed è qui adesso, che dobbiamo richiamare alla mente quel che abbiamo appena detto riguardo alle“dimissioni invalide” e alla “elezione invalida”!

“Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre” – ecco, questo invece è un particolare che forse solo in pochi vi hanno fatto caso: il verbo presentire (e la definizione la prendiamo da uno, fra i tanti dizionari della lingua italiana, aggiungendo inoltre che il significato di tale verbo è pressoché identico pure nella lingua portoghese, la lingua originale del testo in questione), significa esattamente “avvertire nell’animo gli indizi del futuro attuarsi di una possibilità, per lo più non lieta; presagire (le sventure); per esempio: presentiva che stava per succedere (o che sarebbe successa) una disgrazia.”

Ma… è appunto soltanto un “presentimento” che fosse il Santo Padre, perché in realtà è un Vescovo, ed è proprio Bergoglio! E, a conferma di ciò, nella “scena seguente” i tre pastorelli non hanno più dubbi, ora vedono Benedetto, e cioè “[…] il Santo Padre… attraversare una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregare per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino […]”

Nella “grande città, mezza in rovina”, noi personalmente vi scorgiamo la Chiesa, quella dei nostri tempi, miseramente devastata dai lupi e dai cinghiali, città per la quale oggi si aggirano perlopiù le “anime dei cadaveri”, anime morte a causa del peccato mortale, ed in cui a resistere sono unicamente le umili pecorelle del Piccolo Gregge…[15]

Sergio Russo e Rosanna Boccacci

(tratto dal libro “Cuori chiusi, menti chiuse, chiese chiuse… Cieli aperti!”, d’imminente pubblicazione sulla piattaforma di Amazon)

***

[1] Termini tutti, deducibili dall’Annuario Pontificio, prima che… il nuovo corso della chiesa modernista vi mettesse le mani!

[2] Benedetto XVI, Udienza generale del 27 febbraio 2013.

[3] La Repubblica, 23.08.2013; anticipata però anche da altri siti: Il Sismografo, 20.08.2013; informazione.it,20.08.2013; ed altri.

[4] Visione del 27.06.2015.

[5] Il Vescovo di Itacoatiara (di cui fa parte il villaggio di Itapiranga, in Amazzonia) mons. Carillo Gritti, ha approvato ufficialmente il culto relativo alle apparizioni di Itapiranga (31 gennaio 2010) e ha riconosciuto in più di un’occasione l’origine soprannaturale delle stesse (soprattutto nella prefazione ad un libro di messaggi in cui lo stesso Vescovo concedeva il suo placet per la pubblicazione).

[6] CCC, n. 677.

[7] Benedetto XVI, Udienza generale del 27 febbraio 2013.

[8] “Nel pomeriggio del 13 marzo scorso un incidente di percorso ha fatto sì che la quarta votazione della giornata, la quinta del conclave, iniziato con un primo scrutinio la sera del 12 marzo, venisse annullata. Lo rivela nel suo nuovo libro Francisco, vida y revolución (editorial El Ateneo) la giornalista argentina Elisabetta Piqué, corrispondente de ‘La Nación’.” (La Stampa, 31.10.2013).

[9] “… nei giorni successivi, poi, se l’elezione non s’è avuta al primo scrutinio, si dovranno tenere due votazioni sia al mattino sia al pomeriggio…” (n. 63).

[10] Fulton J. Sheen, Sermone del 26 gennaio 1947, fonte: Martino Mureddu. (Queste parole da noi riportate, sebbene si trovino presenti in molteplici siti, sia in inglese che in italiano, dedicati al famoso vescovo e predicatore americano, non le siamo comunque ancora riuscite ad individuare da quale libro siano state tratte esattamente: saremo quindi grati a chiunque ce ne facesse esplicita menzione. [Per il momento poniamo qui la pubblicazione che a noi pare la più probabile che le contenga, anche se allo stato attuale non possiamo confermarlo: Flynn T & L. Il Tuono di giustizia. Maxkol Communications, Sterling, VA, 1993]).

[11] “Al Papato è legato anche uno dei più enigmatici versetti, presenti nella Sacra Scrittura (in 2 Tes 2,6-7): «… E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione [quella dell’anticristo], che avverrà nella sua ora. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene [il cosiddetto katéchon]!». Katéchon (o catéchon) è termine greco che significa appunto “ciò che trattiene”, oppure “colui che trattiene”. E tale spirituale “impedimento” (che fa come da “freno” al pieno manifestarsi della figura dell’anticristo) è – secondo gli studi apocalittici ed escatologici più seri e accreditati – proprio ciò (o ancor meglio, colui) che il dragone rosso, verso gli ultimi tempi (e quindi… questi nostri tempi!), cercherà di togliere di mezzo… Eliminandolo? (non vi è però riuscito in duemila anni!), e dunque tenterà allora di trasformarlo, o forse più esattamente, di snaturarlo… tale “ostacolo” che, come avrete cominciato ad intuire, è rappresentato appunto dalla istituzione del Papato, peculiare della sola Chiesa Cattolica!” (Sergio Russo, Sei tu quello, o dobbiamo aspettarne un altro?, p. 41, Selfpublishing, 2018).

[12] Agli “irriducibili” che, viceversa, trovano “normale” il titolo di “papa emerito” facciamo invece notare come, egualmente alla base, venga riproposta quella medesima unicità, che già risiede al vertice, infatti non esiste il “sacerdote emerito”, poiché questi è “sacerdote per sempre…”, traendo egli la sua legittimazione da Gesù Cristo re, profeta e… sacerdote appunto: pertanto, un solo Cristo, un solo sacerdozio/sacerdote (nessun “emerito” quindi), come vi è un solo corpo, un solo capo, una sola Fede, perché… Dio sia tutto in tutti!

[13] Nel suo viaggio a Fatima, avvenuto il 13 maggio 2017, Bergoglio fece una sorprendente “autodichiarazione”: «Como Bispo vestido de branco…», “Come un Vescovo vestito di bianco…” Egli sta parlando in portoghese e si presenta incredibilmente così, appena giunto a Fatima, nel suo discorso inaugurale, davanti a mezzo milione di persone provenienti da tutto il mondo!”

[14] Il giorno della sua elezione J. M. Bergoglio presenta sé stesso con queste precise parole, analizziamole brevemente, perché sono davvero interessanti, oltreché indicative:

«Fratelli e sorelle, buonasera! (S’inizia con un mondano “buonasera”, anziché far erompere la potenza di Dio col più sacrale: “Sia lodato Gesù Cristo!”).

Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. (Il dovere del Conclave è eleggere il Successore di san Pietro, il Supremo Pastore della Chiesa universale.)

Sembra che i miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. (Ciò che dice qui è veramente profetico, pur se alla maniera del profeta Balaam che, volente o nolente, è costretto a dire la verità: egli è arrivato per la fine dei tempi, per la fine di un mondo, preludio alla “nuova terra e cieli nuovi”.

Ma siamo qui. Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo: grazie! (E se non lo avessimo ancora capito… egli ce lo ripete di nuovo!)

E prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.» (Benedetto è subito sceso di grado: per Bergoglio già non è più “papa emerito”, bensì un po’ inferiore a lui, ché egli è anzi il “vescovo diocesano”!)

[15] – Davvero considerevole è pure quest’altra riflessione in proposito: “L’espressione ‘come in uno specchio’, suona talmente strana e singolare, che a me personalmente ne richiama un’altra quasi identica! E questa la si ritrova in un messaggio (n. 2505, del 4 aprile 2005) delle Apparizioni Mariane di Anguera, in Brasile, tuttora in corso, riportata dal veggente Pedro Regis: «Cari figli, pregate con il cuore e non allontanatevi dalla verità. Arriverà il giorno in cui ci sarà disprezzo nella casa di Dio e ciò che è sacro sarà gettato fuori. Uno xino sarà sul trono contrastando molti, ma Dio è il Signore della Verità. Ciò che vi dico adesso non potete comprenderlo, ma un giorno vi sarà rivelato e tutto sarà chiaro per voi. Lo specchio: ecco il mistero. Come bambini, abbiate fiducia. Come servi, siate fedeli. Dio ha tutto sotto controllo. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace».

Ebbene, la chiave di volta è dunque nello: ‘specchio, ecco il mistero!’

Pertanto, anche a noi pare di scorgere il Santo Padre e tuttavia, se osserviamo meglio (cioè, ‘davanti allo specchio’, in quella luce immensa che solo Dio può dare, e di cui ne traggono senz’altro beneficio proprio coloro che onorano ed amano teneramente Sua Madre) vediamo invece ‘passare’ un Vescovo vestito di bianco… che non è il Santo Padre, e pur tuttavia gli somiglia!

E lo stranissimo termine ‘xino’, che significato ha?

Se pertanto metto questa parola davanti allo ‘specchio’, allora vi leggo (specularmente!) ‘onix’: termine latino che in italiano significa ‘onice’… e questa è la ‘pietra nera’ per antonomasia! Oppure forse… sarebbe più appropriato dire: un ‘Pietro nero’?

Vi è un grande esperto delle profezie di san Malachia (ma ora qui è opportuno ricordare, che in quei 112 motti riportati dal nostro santo sui pontefici, vi sono compresi anche alcuni antipapi, per l’esattezza dieci) dunque, tale studioso di nome Olaf Maria Schmeig, in un suo libro intitolato ‘La profezia dell’ultimo papa’ (Edizioni Fazi, 2001) ha scoperto e dimostrato, con documenti alla mano, che bisogna inserire un ulteriore ‘detto’ prima del ‘petrus romanus’, motto che, per ragioni inspiegabili andò perduto, vale a dire quello di: ‘caput nigrum’, che significa: ‘capo nero’!

Pur tuttavia, tale particolare motto, in realtà non si era mai completamente perso nell’immaginario di tanti fedeli, specialmente romani, poiché esso era stato conservato come ‘il papa nero’, tant’è vero che – se voi tutti ben ricordate – c’era molta aspettativa, qualche anno addietro, che sul soglio di Pietro salisse addirittura un cardinale di colore!

Detto questo, nella Chiesa Cattolica vi è comunque un solo personaggio, il quale viene definito appunto “papa nero”, e questi è il Superiore dell’ordine dei Gesuiti.

Infatti Bergoglio è proprio un gesuita, ed è stato inoltre Superiore provinciale (in Argentina) di tale ordine! (S. Russo, op.cit., pp. 47-49).

§§§

