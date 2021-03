El Papa no Convoca a los Cardenales desde hace Siete Años. ¿La Mirada está en el Cónclave?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, en estos días se cumplen siete años desde que, por última vez, el pontífice reinante convocó un Consistorio secreto. Un Consistorio Secreto es una reunión en la que participan el Papa y los cardenales, y en la que se afrontan y discuten los principales problemas de lal Iglesia en ese momento. Pero un Consistorio secreto es también – y quizás sobre todo – el momento en el que se establece un contacto directo y personal entre los purpurados; y en particular entre los de nuevo nombramiento. Se habla lo que se conoce, se comparten sensibilidades, ideas y preocupaciones.

En nuestra humilde opinión, no es casualidad que durante siete años el pontífice reinante haya evitado cuidadosamente convocar este tipo de reuniones. Por varias razones. Verán a continuación lo que sucedió durante el último Consistorio secreto. Pero creemos – felices de estar equivocados, si es así – que en realidad este cumplimiento fallido tiene un propósito diferente, a saber, preparar la elección del sucesor, y hacer más manipulable el trabajo del futuro Cónclave, ya que durante todos estos años se ha impedido la creación de los llamados vínculos “naturales”, fruto de compartir momentos colectivos comunes.

Una manipulación que será tanto más fácil dado que ya hay un grupo, los herederos de San Galo y de McCarrick, que en cambio se mueven y actúan bien coordinados … Pensemos en el nombramiento de Tobin para la Congregación para los Obispos, donde Cupich ya está allí; pensemos en los dos millones de dólares pagados por la diócesis de Washington (el super progresista Gregory…) a su antecesor Wuerl, otro exponente de la cadena de suministro originada por el deshonrado cardenal.

Lean a continuación lo que se escribió sobre algunos sitios web en el 2014

“Hay que tener en cuenta la declaración del cardenal Ruini sobre el Concilio y su conclusión: “… sería un error fatal querer emprender el camino del pastoralismo sin hacer referencia a la doctrina”. ¿Podría comenzar a repensarse el pastoralismo, un vehículo de cambio que se ha revelado como ‘ruptura? ‘ y no una simple actualización? ¿Una pequeña brecha en la dogmaticidad paradójica ineludible atribuida al mítico Concilio?

Sobre el Consistorio y el informe Kasper, Tosatti escribe nombres y apellidos y anota las expresiones de aquellos cardenales que han expresado su desaprobación. Son diferentes, pero todas las noticias en los medios se han centrado en Kasper. Esto sugeriría que la Iglesia, o más bien la iglesia de Bergoglio, está a un paso del punto de inflexión histórico. Así que es fácil prever que las personas se formen una opinión fuerte en un sentido y después pidan que se respete esta opinión -efecto también de la sinodalidad después de una encuesta– y, de no ser así, no faltarán críticas y distanciamientos de la Iglesia. Quizás Benedicto no estaba completamente equivocado al hablar de un Concilio de la prensa versus un verdadero Concilio.

El Consistorio del 22 de febrero debía ser secreto, para debatir sobre la familia. En cambio, desde la cúpula se decidió que era oportuno hacer público el largo informe del cardenal Walter Kasper sobre el tema de la Eucaristía para los divorciados vueltos a casar. Probablemente para abrir el camino en anticipación al Sínodo de octubre sobre la familia. Pero la mitad del Consistorio permaneció secreto: y se refería a las intervenciones de los cardenales. Y quizás no por casualidad, porque después que el cardenal Kasper ilustró su largo (y aparentemente no muy leve, cuando lo pronunció) informe, varias voces se alzaron para criticarlo. Tanto es así que por la tarde, cuando el Papa le dio la tarea de responder, a muchos el tono del cardenal alemán les pareció picante, si no enojado.

La opinión actual es que el “teorema de Kasper” tiende a asegurar que los divorciados vueltos a casar puedan comunicarse en general, sin que el matrimonio anterior sea reconocido como nulo. Actualmente este no es el caso; según las palabras de Jesús, muy severas y explícitas sobre el divorcio. Quien lleva una vida matrimonial completa sin que el primer vínculo sea considerado inválido por la Iglesia, se encuentra, según la doctrina vigente, en una situación permanente de pecado.

En este sentido, el cardenal de Bolonia, Caffarra, así como el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el alemán Mueller, hablaron con claridad. También igualmente explícito fue el Walter Brandmuller (“Ni la naturaleza humana, ni los Mandamientos ni el Evangelio tienen fecha de caducidad … Se necesita valor para enunciar la verdad, incluso en contra de la costumbre actual. Una valentía que todo aquel que hable en nombre de la Iglesia debe poseer, si no quiere fracasar en su vocación… El deseo de obtener aprobación y aplauso es una tentación siempre presente en la difusión de la doctrina religiosa…”. Y luego hizo públicas sus palabras). También el presidente de los obispos italianos Bagnasco criticó el “teorema de Kasper”, así como el cardenal africano Robert Sarah, responsable de “Cor Unum”, quien recordó, al final de su discurso, que a lo largo de los siglos, ha habido divergencias y disputas dentro de la Iglesia también en temas dramáticos,, pero que el rol del papado siempre ha sido defender la doctrina.

El cardenal Re, uno de los grandes electores de Bergoglio, pronunció un discurso muy breve, que se puede resumir de la siguiente manera: tomo la palabra un momento, porque aquí están los futuros nuevos cardenales, y tal vez algunos de ellos no tengan la coraje para decirlo, entonces lo digo yo: estoy totalmente en contra del informe. También el Prefecto de la Penitenciaría, el cardenal Piacenza, dijo que estaba en contra y más o menos dijo: estamos aquí ahora y estaremos aquí en octubre para un Sínodo sobre la Familia, y luego, queriendo hacer un Sínodo en positivo, no veo por qué solo deberíamos tocar el tema de la Comunión de los divorciados. Y agregó: Queriendo hacer un discurso pastoral, me parece que debemos tomar nota de un pansexualismo generalizado y de una agresión de la ideología de género que tiende a socavar la familia como siempre la hemos conocido. Sería providencial que fuéramos lumen gentium para explicar en qué situación nos encontramos y qué es lo que puede destruir a la familia. Concluyó exhortando a retomar las catequesis de Juan Pablo II sobre la corporeidad, porque contienen muchos elementos positivos sobre el sexo, el ser hombre, el ser mujer, la procreación y el amor.

El cardenal Tauran, del Diálogo Interreligioso, retomó el tema de la agresión a la familia, también a la luz de las relaciones con el Islam. Y también el cardenal de Milán, Scola, planteó perplejidades teológicas y doctrinales.

Muy crítica también el cardenal Camillo Ruini, quien añadió: No sé si he tomado nota, pero hasta ahora alrededor del 85 por ciento de los cardenales que se han expresado parecen oponerse al enfoque del informe. Y añadió que entre los que no han dicho nada y no se pueden clasificar, captó silencios “que creo que son vergonzosos”.

El cardenal Ruini luego citó Papa bueno, diciendo básicamente que cuando Juan XXIII pronunció el discurso de apertura del Concilio Vaticano II dijo que se podía realizar un concilio pastoral porque afortunadamente la doctrina estaba pacíficamente aceptada por todos y no había controversia; por tanto, se podía dar un sesgo pastoral sin temor a ser mal entendido, ya que la doctrina sigue siendo muy clara. Si Juan XXIII tenía razón en ese momento, dijo el cardenal, solo Dios lo sabe, pero aparentemente en gran parte tal vez era cierto. Hoy esto ya no se podría decir de la manera más absoluta, porque la doctrina no solo no se comparte, sino que se la combate. “Sería un error fatal” querer emprender el camino del pastoralismo sin hacer referencia a la doctrina.

Es comprensible entonces que el cardenal Kasper pareciera un poco molesto por la tarde, cuando el papa Bergoglio le permitió responder, pero sin dejar que surgiera una contradicción real: solo habló Kasper. Cabe añadir que las críticas planteadas en el Consistorio al “teorema de Kasper” se siguen sumando, en forma privada al Papa, o públicamente, por parte de cardenales de todo el mundo. Los cardenales alemanes, que conocen bien a Kasper, dicen que este tema lo apasionaa desde la década de 1970. El problema señalado por varias voces críticas es que el Evangelio es muy explícito en este punto. Y no tenerlo en cuenta -este es el miedo- haría que cualquier otro punto de la doctrina basada en los Evangelios sea muy inestable y modificable a voluntad.

Consistorio secreto: Kasper fue inundado de críticas. Y Tosatti revela los nombres de los cardenales beneméritos.

“Debía ser secreto el Consistorio del 22 de febrero para debatir sobre la familia”, escribe Marco Tosatti en su blog, “y en cambio desde la cúpula se decidió que era oportuno hacer público el largo informe del cardenal Walter Kasper sobre el tema de la Eucaristía para los divorciados que se han vuelto a casar. Probablemente para abrir la pista a la espera del Sínodo de octubre sobre la familia. Pero una mitad del Consistorio permaneció secreto: y se remitió a las intervenciones de los cardenales. Y quizás no por casualidad, porque después que el cardenal Kasper ilustrara su largo (y aparentemente no muy ligero, cuando lo pronunció) informe, varias voces se alzaron para criticarlo. Tanto que por la tarde, cuando el Papa le encomendó la tarea de responder, a muchos el tono del cardenal alemán les pareció picante, si no irritado”.

He aquí los cardenales que rechazaron en forma inapelable el discurso del presidente emérito del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos: Caffarra, Brandmüller , Müller, Bagnasco, Sarah, Re, Piacenza, Tauran, Scola. Digna de mención fue la intervención de Ruini, quien, según escribe Tosatti, comentó entre otras cosas: “No sé si he tomado buena nota, pero hasta este momento cerca del 85% de los cardenales que han hablado parecen estar en contra del planteamiento del informe”. Añadiendo que entre los que no habían dicho nada y no podían ser clasificados, captó silencios “que creo que son vergonzosos”. Ruini, continuó Tosatti en su relato, citó entonces al Papa Bueno, diciendo, en buena sustancia: cuando Juan XXIII pronunció el discurso de apertura del Concilio Vaticano II dijo que se podía celebrar un Concilio pastoral porque afortunadamente la doctrina era aceptada pacíficamente por todos y no había controversia; por lo tanto, se podía dar un sesgo pastoral sin temor a ser malinterpretado, ya que la doctrina seguía siendo muy clara. Si Juan XXIII tenía razón en ese momento, comentó el cardenal, sólo Dios lo sabe, pero aparentemente en buena parte quizás era cierto. Hoy ya no se puede decir esto de la manera más absoluta, porque la doctrina no sólo no se comparte, sino que se la combate. “Sería un error fatal” querer ir por el camino de la pastoral sin hacer referencia a la doctrina.

Publicado originalmente en italiano el 8 de marzo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/08/il-papa-non- convoca-i-cardinali-da-sette- anni-lo-sguardo-e-al-conclave/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

