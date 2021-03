Il Papa non Convoca i Cardinali da Sette Anni. Lo Sguardo è al Conclave?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, in questi giorni si compiono sette anni da quando, per l’ultima volta, il Pontefice regnante convocò un Concistoro segreto. Un Concistoro Segreto è una riunione a cui partecipano il papa e i cardinali, e in cui vengono affrontati e discussi i maggiori problemi della Chiesa in quel momento. Ma un Concistoro segreto è anche – e forse soprattutto – il momento in cui si stabilisce un contatto diretto, personale, fra i porporati; e in particolare fra quelli di nuova nomina. Si parla ci si conosce, si condividono sensibilità, idee e preoccupazioni.

A nostro modesto avviso, non è casuale che da ben sette anni il Pontefice regnante abbia evitato con cura di convocare questo genere di riunioni. Per diversi motivi. Vedrete più sotto che cosa accadde nel corso dell’ultimo Concistoro segreto. Ma noi crediamo – felici di sbagliarci, se così fosse – che in realtà questo adempimento mancato abbia uno scopo diverso, e cioè quello di preparare l’elezione del successore, e di rendere più manipolabili i lavori del futuro Conclave, dal momento che per tutti questi anni si è impedita la creazione di legami diciamo così “naturali”, frutto della condivisione di momenti collettivi comuni.

Una manipolazione che sarà tanto più agevole in quanto già esiste un gruppo, gli eredi di San Gallo e di McCarrick, che invece si muovono e agiscono ben coordinati…Pensiamo alla nomina di Tobin alla Congregazione per i Vescovi, dove c’è già Cupich, pensiamo ai due milioni di dollari pagati dalla diocesi di Washington (il super progressista Gregory…) al predecessore Wuerl, un altro esponente della filiera originata dal cardinale caduto in disgrazia.

Leggete qui sotto quanto si scriveva su alcuni siti nel 2014 citando San Pietro e Dintorni (non più disponibile, ahimè…). Libertà e Persona e Chiesa e Postconcilio .

§§§

“Da notare la dichiarazione del card. Ruini sul Concilio e la sua conclusione: “…sarebbe un errore fatale voler percorrere la strada della pastoralità senza fare riferimento alla dottrina”. Che cominci qualche ripensamento sulla pastoralità, veicolo di cambiamento rivelatosi ‘rottura’ e non semplice aggiornamento? Una piccola breccia all’ineluttabile paradossale dogmaticità attribuita al mitico Concilio?

Sul Concistoro e la relazione Kasper, Tosatti scrive nomi e cognomi e annota le espressioni di quei cardinali che hanno espresso la loro disapprovazione. Sono in diversi, ma le notizie dei media si sono tutte centrate su Kasper. Il che lascerebbe intendere che la Chiesa, o meglio la chiesa di Bergoglio, sia ad un passo dalla svolta epocale. Così è facile prevedere che la gente si formi un’opinione forte in un senso e poi chieda che quest’opinione sia rispettata – effetto anche della sinodalità previo sondaggio – e, se non lo sarà, non mancheranno critiche ed allontanamenti dalla Chiesa. Forse Benedetto non aveva tutti i torti parlando di un Concilio della stampa versus un Concilio vero.

Doveva essere segreto, il Concistoro del 22 febbraio, per discutere della famiglia. E invece dall’alto si è deciso che fosse opportuno rendere pubblica la lunga relazione del card. Walter Kasper in tema di eucarestia ai divorziati-risposati. Probabilmente per aprire la pista in attesa del Sinodo di ottobre sulla famiglia. Ma una metà del Concistoro è rimasta segreta: e ha riguardato gli interventi dei cardinali. E forse non a caso, perché dopo che il card. Kasper ha illustrato la sua lunga (e a quanto pare non lievissima, quando pronunciata) relazione parecchie voci si sono levate per criticarla. Tanto che nel pomeriggio, quando il Papa gli ha dato il compito di rispondere, a molti il tono del porporato tedesco è parso piccato, se non stizzito.

L’opinione corrente è che il “teorema Kasper” tenda a far sì che possano comunicarsi in generale i divorziati risposati, senza che il precedente matrimonio venga riconosciuto nullo. Attualmente questo non avviene; in base alle parole di Gesù, molto severe ed esplicite sul divorzio. Chi ha una vita matrimoniale completa senza che il primo legame sia considerato non valido dalla Chiesa si trova, secondo la dottrina attuale, in una situazione permanente di peccato.

In questo senso hanno parlato chiaro il cardinale di Bologna, Caffarra, così come il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il tedesco Mueller. Altrettanto esplicito il card. Walter Brandmuller (““Né la natura umana né i Comandamenti né il Vangelo hanno una data di scadenza…Serve il coraggio di enunciare la verità, anche contro il costume corrente. Un coraggio che chiunque parli in nome della Chiesa deve possedere, se non vuole venir meno alla sua vocazione…Il desiderio di ottenere approvazione e plauso è una tentazione sempre presente nella diffusione dell’insegnamento religioso…”. E in seguito ha reso pubbliche le sue parole). Anche il presidente dei vescovi italiani Bagnasco si è espresso in maniera critica verso il “teorema Kasper”; così come il cardinale africano Robert Sarah, responsabile di “Cor Unum” che ha ricordato, in chiusura dei suo intervento come nel corso dei secoli anche su questioni drammatiche ci siano state divergenze e controversie all’interno della Chiesa, ma che il ruolo del Papato è sempre stato quello di difendere dottrina.

Il cardinale Re, uno dei grandi elettori di Bergoglio, ha fatto un intervento brevissimo, che si può riassumere così: prendo la parola un attimo, perché qui ci sono i futuri nuovi cardinali, e magari qualcuno di loro non ha il coraggio di dirlo, allora lo dico io: sono del tutto contrario alla relazione. Anche il Prefetto della Penitenzieria, il card. Piacenza si è detto contrario e ha più o meno detto: siamo qui adesso e saremo qui a ottobre per un Sinodo sulla Famiglia, e allora volendo fare un Sinodo in positivo non vedo perché dobbiamo toccare solo il tema della comunione ai divorziati. E ha aggiunto: Volendo fare un discorso pastorale mi sembra che dovremmo prendere atto di un pansessualismo diffusissimo e di un’aggressione dell’ideologia del gender che tende a scardinare la famiglia come l’abbiamo sempre conosciuta. Sarebbe provvidenziale se noi fossimo lumen gentium per spiegare in quale situazione ci troviamo e cosa può distruggere la famiglia. Ha concluso esortando a riprendere in mano le catechesi di Giovanni Paolo II sulla corporeità perché contengono molti elementi positivi sul sesso, sull’essere uomo, l’essere donna e la procreazione e l’amore.

Il cardinale Tauran, del Dialogo Inter-Religioso, ha ripreso il tema dell’aggressione alla famiglia, anche alla luce dei rapporti con l’islam. E anche il cardinale di Milano, Scola, ha elevato perplessità teologiche e dottrinali.

Molto critico anche il card. Camillo Ruini. Che ha aggiunto: non so se ho preso bene nota, ma fino a questo momento circa l’85 per cento dei cardinali che si sono espressi paiono contrari all’impostazione della relazione. Aggiungendo che fra quelli che non hanno detto niente e non si possono classificare coglieva dei silenzi “che credo che siano imbarazzati”.

Il cardinale Ruini ha poi citato il Papa Buono. Dicendo, in buona sostanza: quando Giovanni XXIII fece il discorso di apertura del Concilio Vaticano II disse che si poteva fare un Concilio pastorale perché fortunatamente la dottrina era pacificamente accettata da tutti e non c’erano controversie; quindi si poteva dare un taglio pastorale senza timore di essere fraintesi, poiché la dottrina rimane molto chiara. Se avesse avuto ragione in quel momento Giovanni XXIII, ha chiosato il porporato, lo sa solo Dio, ma apparentemente in buona parte forse era vero. Oggi questo non si potrebbe più dire nel modo più assoluto, perché la dottrina non solo non è condivisa ma è combattuta. “Sarebbe un errore fatale” voler percorrere la strada della pastoralità senza fare riferimento alla dottrina.

Comprensibile dunque che il card. Kasper sembrasse un po’ piccato, nel pomeriggio, quando papa Bergoglio gli ha permesso di rispondere, senza però permettere che si desse vita a un vero contraddittorio: solo Kasper ha parlato. Da aggiungere che alle critiche elevate in Concistoro al “teorema Kasper” se ne stanno sommando, in forma privata verso il Papa, o pubblica, altre, da parte di cardinali di ogni parte del mondo. Cardinali tedeschi, che conoscono bene Kasper, dicono che è dagli anni ’70 che questo tema lo appassiona. Il problema rilevato da parecchie voci critiche è che su questo punto il Vangelo è molto esplicito. E non tenerne conto – questo il timore – renderebbe molto instabile, e modificabile a piacere, qualunque altro punto di dottrina basato sui Vangeli.

Concistoro segreto: Kasper fu sommerso di critiche. E Tosatti svela i nomi dei cardinali benemeriti

«Doveva essere segreto, il Concistoro del 22 febbraio, per discutere della famiglia» scrive Marco Tosatti sul suo blog, «e invece dall’alto si è deciso che fosse opportuno rendere pubblica la lunga relazione del card. Walter Kasper in tema di eucarestia ai divorziati-risposati. Probabilmente per aprire la pista in attesa del Sinodo di ottobre sulla famiglia. Ma una metà del Concistoro è rimasta segreta: e ha riguardato gli interventi dei cardinali. E forse non a caso, perché dopo che il card. Kasper ha illustrato la sua lunga (e a quanto pare non lievissima, quando pronunciata) relazione parecchie voci si sono levate per criticarla. Tanto che nel pomeriggio, quando il Papa gli ha dato il compito di rispondere, a molti il tono del porporato tedesco è parso piccato, se non stizzito».

Ecco i cardinali che hanno bocciato senza appello l’intervento del presidente emerito del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani: Caffarra, Brandmüller , Müller, Bagnasco, Sarah, Re, Piacenza, Tauran, Scola. Degno di nota l’intervento di Ruini che, scrive sempre Tosatti, avrebbe tra l’altro commentato: «Non so se ho preso bene nota, ma fino a questo momento circa l’85 per cento dei cardinali che si sono espressi paiono contrari all’impostazione della relazione». Aggiungendo che fra quelli che non avevano detto niente e non si potevano classificare, coglieva dei silenzi «che credo che siano imbarazzati». Ruini, continua nel suo resoconto Tosatti, ha poi citato il Papa Buono, dicendo, in buona sostanza: quando Giovanni XXIII fece il discorso di apertura del Concilio Vaticano II disse che si poteva fare un Concilio pastorale perché fortunatamente la dottrina era pacificamente accettata da tutti e non c’erano controversie; quindi si poteva dare un taglio pastorale senza timore di essere fraintesi, poiché la dottrina rimane molto chiara. Se avesse avuto ragione in quel momento Giovanni XXIII, ha chiosato il porporato, lo sa solo Dio, ma apparentemente in buona parte forse era vero. Oggi questo non si potrebbe più dire nel modo più assoluto, perché la dottrina non solo non è condivisa ma è combattuta. «Sarebbe un errore fatale» voler percorrere la strada della pastoralità senza fare riferimento alla dottrina.

