Ettore Gotti Tedeschi Commenta “Da Dio al Bio” di Guido Vignelli

Carissimi Stilumcuriali, il prof. Ettore Gotti Tedeschi ci ha inviato questa breve recensione dell’ultima opera di Guido Vignelli, “Da Dio al Bio” che ci sembra molto interessante e che raccomandiamo alla lettura di tutti.

Commento e invito alla lettura del libro di Guido Vignelli” Da Dio al Bio”, ed. Maniero del Mirto, 2020. Di Ettore Gotti Tedeschi

Guido Vignelli è un intellettuale, studioso del pensiero cattolico, forse troppo poco conosciuto, perché riservato e discreto, ma merita di esser segnalato e proposto.

In questo suo ultimo libro “Da Dio al Bio” propone una interessante formulazione del progetto ambientalista letto con l’intelligenza e l’intuito di uno studioso cattolico che riesce a penetrare fenomeni complessi, spiegandone la “realtà” ed i rischi.

In questo caso parlando di ambientalismo i rischi che Vignelli vede sono quelli di un totalitarismo ecologista sanitario che potrebbero persino portare la gerarchia della Chiesa a confondersi nella comprensione del fenomeno, facendone una interpretazione pastorale che potremmo definire gnostica, come spiega il titolo, passando dalla dottrina religiosa centrata su Dio ad un altra centrata sulla Terra.

Pertanto accettando la logica del Reset in materia di fede.

Ciò, spiega l’autore, potrebbe avvenire rimitizzando la religiosità pagana e sacralizzando ciò che è “mondano”. Vignelli ricorda una affermazione di Hegel: “Prevedo un’epoca in cui tutto andrà in dissoluzione nel tentativo di ottenere qualcosa di nuovo”.

Una previsione veramente inquietante; si sta per caso realizzando?

I punti che secondo me rendono il libro di Vignelli particolarmente interessante così da meritarne una lettura, sono i seguenti.

– Come e perché si arriva all’ambientalismo e persino ad una specie di religione ecologista, nonché all’umanesimo ambientale e persino animale, dove l’uomo abbandona la ragione e rischia di agire sempre più in base agli istinti (come lo psichiatra Vittorino Andreoli aveva ben intuito).

– Come si arriva alle conseguenze politiche dell’ambientalismo – biodiversità, che si fondano e pretendono il famoso egualitarismo così tanto annunciato e auspicato.

– Come è stato concepito ed utilizzato dai media l’allarmismo apocalittico ecologista. Vignelli lo analizza e contrappone al vero problema ambientale.

– Come, in tal senso, cercare di analizzare e comprendere l’Enciclica Laudato Sì, nonché il Sinodo Amazzonico.

– Conclude il libro sui rischi sanitari del Covid, spiegando come possono divenire reali per realizzare il progetto ecologico.

Alla fine del libro si è costretti a riconoscere che in passato le capacità di previsione più realistiche le hanno avute gli scrittori di fantascienza piuttosto che gli stessi scienziati.

Ne suggerisco la lettura.

Ettore Gotti Tedeschi

