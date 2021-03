Marco Tosatti Pro Libro Suo. Una entrevista publicada por GloriaTV

Marco Tosatti

Estimados amigos de Stilum Curiae, he gusto con mucho gusto que Gloria Tv ha retomado íntegramente la entrevista que Radio Spada tuvo la gentileza de hacerme en relación a la publicación de [mi libro] Galleria Neovaticana. Disfruten la lectura.

§§§

Conversación explosiva: Radio Spada – Marco Tosatti sobre “Galleria neovaticana”

El libro Galleria Neovaticana fue anunciado hace pocos días y ya está llamando mucho la atención. En referencia al subtítulo (“Modernismo, vicios innombrables y corrupción en los tiempos de Bergoglio”) el lector observará que el aspecto más estrictamente doctrinal se encuentra en las premisas (en particular nos referimos a la nota editorial), mientras que la “galería neo-vaticana” bien entendida se puede descubrir hojeando los distintos capítulos de la obra de Marco Tosatti y en la introducción de Maike Hickson. Hoy Radio Spada ha querido dialogar -a pesar de la clara diversidad de posiciones sobre los orígenes de la crisis en la Iglesia- con el autor del volumen, para aportar algunos elementos más a las numerosas personas interesadas.

RS: Estimado Dr. Tosatti, bienvenido. Empecemos por las preguntas más inmediatas: ¿qué es Galleria neovaticana y por qué es un libro para leer?

Creo que es un libro importante – aunque pequeño, ciertamente podría haber sido más voluminoso. Porque demuestra cómo el problema de los abusos se ha ocultado, subestimado y mistificado en los últimos años; e incluso ahora, a pesar de las declaraciones rimbombantes, es un problema real. Hablo de abusos, y no de pedofilia, porque muy a menudo las víctimas son seminaristas, o jóvenes sacerdotes, quizá ya mayores de edad. E incluso cuando son menores de edad, los estudios demuestran que las víctimas son adolescentes pos-púberes de 16 a 18 años, en porcentajes cercanos al 90%. Los abusos son abrumadoramente de varones sobre varones y esto abre el capítulo de la homosexualidad en la Iglesia.

RS: Una objeción que surge inmediatamente: ¿es realmente necesario hablar de hechos indecorosos y de acusaciones un tanto escabrosas, cuando la crisis que afecta al clero actual es ante todo doctrinal?

En realidad, si se lee el libro se verá que no se detiene en los detalles picantes y/o contrarios al pudor, y mucho menos fomenta la fantasía del lector. El esfuerzo es para demostrar que por la falta de fe, que es la primera causa, se han producido comportamientos ilícitos en la Iglesia, y que incluso la máxima autoridad que debería sancionar estos comportamientos parece hacer la vista gorda (e incluso ambas). De hecho, el número de personas que protagonizan estas conductas promovidas hacer pensar que son elegidas precisamente por su vulnerabilidad personal, que las convierte en instrumentos dóciles. Los que son rectos pueden hablar con valor y claridad.

RS: No revelamos nada a los lectores, pero al hojear el libro uno se lleva inmediatamente una doble impresión: 1. que, al margen de las implicaciones de los individuos, puede existir una especie de lobby pro-gay en la cúpula eclesiástica; 2. que incluso algunos de sus colegas periodistas son conscientes de este hecho o al menos tienen pistas al respecto. Las preguntas surgen espontáneamente en este punto. ¿Por qué son sólo una pequeña minoría los que hablan de ello (o incluso sólo lo insinúan)? Además de lo que está escrito en el libro -y estrictamente sin dar nombres-, ¿a la luz de su larga trayectoria, tiene usted, más elementos que confirmen esta hipótesis?

Son los hechos los que hablan, por desgracia, y avalan la impresión que usted señala en el punto 1). Y decisiones muy recientes: me refiero, por ejemplo, al nombramiento del cardenal Tobin para la Congregación de los Obispos. Como ven, este libro no emite juicios, sino que se limita a enumerar hechos y circunstancias bien conocidos, de dominio público en su mayor parte; algunos que fueron fruto de información personal mientras lo preparaba, han salido entretanto a la luz pública. Y la fuerza de los hechos y las circunstancias es abrumadora, para quien quiera tomar nota de ellos. Y así llegamos al punto 2). Porque estamos asistiendo, desde el punto de vista de la información relativa al Vaticano, a una homologación sin precedentes a la narrativa deseada por el régimen. Esto -desgraciadamente lo vemos a diario- ocurre también en la información general. Pero en la información vaticana, por toda una serie de razones -cercanía ideológica, debilidad profesional, presión psicológica, simple idolatría del personaje- poner de manifiesto los vínculos, las simpatías, las tolerancias que la actual cúpula de la Iglesia ejerce hacia este tipo de personas es valiente, y problemático. Porque pondría en evidencia un mecanismo de poder que parece tener muy poco de evangélico. Y quien lo hiciera se encontraría inmediatamente en una posición difícil. Así que es más cómodo para la vida tranquila descansar en la narrativa dominante. Miren lo que pasó con la denuncia del arzobispo Viganò: sólo dos colegas, Anna Matranga y Cindy Wooden, de una audiencia de decenas de periodistas, tuvieron el valor de hacer preguntas precisas al Pontífice reinante. El resto, mudo. Por el contrario, hay quienes incluso ahora, en las grandes agencias internacionales, parecen tener como único objetivo atacar a Viganò… Lamentable para la profesión.

RS: Demos un paso atrás. Usted es vaticanista desde hace décadas, ha seguido los acontecimientos en la cúpula de la Iglesia, ha sido testigo de la sucesión de diferentes hombres en el trono de Pedro. En los últimos años, en particular a través del trabajo diario de Stilum Curiae, usted ha profundizado cada vez más en el tema dramático de la crisis en la Iglesia. ¿Ha sido una toma de conciencia gradual? ¿Hubo un hecho desencadenante? En resumen, ¿fue el “bergoglismo” lo que hizo activar en usted la alarma?

El próximo mes de diciembre se cumplirán exactamente cuarenta años desde que cubro este sector, después de haber cubierto anteriormente las noticias parlamentarias, la diplomacia, la escuela y la universidad, y las noticias sindicales. Entre otras cosas, por una serie de circunstancias afortunadas, fui el único periodista que estuvo presente cuando se encontró el cuerpo de Aldo Moro en Via Caetani, y di la noticia media hora antes que los demás. He trabajado para La Stampa y Stampa Sera, que publicaron una edición extraordinaria. Seguí a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, y después de décadas de estar alejado de la fe volví a creer. Esto, digamos, hacia finales de los noventa. Pero el problema es que me quedé creyendo lo que la Iglesia proclamaba y creía hasta marzo de 2013, en palabras, hechos y, sobre todo elección de hombres. Ahora estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo. Y uno no puede dejar de darse cuenta de esto, como decía el difunto y lamentado cardenal Carlo Caffarra. “Sólo los ciegos…”.

RS: Desde 2016 ya no publica para La Stampa. ¿Ya no se aprecian sus posiciones? Hace poco hablamos con el doctor [Aldo Maria Valli] y nos gustaría hacerle la misma pregunta. Además del ámbito laboral, ¿cómo se han recibido en sus círculos de referencia las críticas al “Bergoglismo”?

He trabajado para La Stampa durante más de cuarenta años. A veces escribía artículos que seguramente no gustaban a los propietarios. Pero nunca me censuraron. Esto, por otro lado, ocurrió en 2016, en el blog que editaba, San Pietro e Dintorni, en dos artículos diferentes que trataban sobre cuestiones ligadas a la familia y al lobby gay. También, anteriormente, colaboré con Vatican Insider; pero como escribió Sandro Magister, sin ser, que yo sepa, desmentido, Vatican Insider recibía financiación de organizaciones católicas estadounidenses, probablemente gracias a los buenos oficios de la Secretaría de Estado. Y mi posición de denuncia de determinados hechos -en particular en los dos Sínodos sobre la Familia- me convirtió en una persona molesta… Volvamos a la pregunta anterior, la de la información.

RS: Por nuestra parte, como usted sabe, la obra de Bergoglio es vista como una consecuencia natural del Vaticano II in primis y de los graves errores de sus recientes predecesores in secundis. Usted tuvo la oportunidad de seguir de cerca tanto a Juan Pablo II como a Benedicto XVI. ¿Puede darnos, como vaticanista, la impresión personal que tuvo sobre estos dos reinados y las figuras que los gobernaron?

No creo que se pueda tener dudas de que ambos cometieron errores, tanto en la elección de los hombres como desde el punto de vista doctrinal (no es casualidad que el cardenal Ratzinger no fue a Asís, en el primer encuentro por la paz). Pero en ambos la fe era fuerte, y el respeto a la tradición bimilenaria de la Iglesia era arraigado y sólido. Ninguno de ellos pensó en constituirse en el kilómetro cero de la Iglesia católica, como tengo la impresión de que quieren hacer ahora.

RS: Estas preguntas podrían abrir muchas más, pero por ahora vamos a detenernos aquí. ¡Gracias de nuevo!

Publicado originalmente en italiano el 7 de marzo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/07/marco-tosatti-pro- libro-suo-unintervista- pubblicata-da-gloriatv/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino