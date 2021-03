Ratzinger, e l’Intervista al Corriere. Otto Domande al Papa Emerito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, qui sotto trovate le domande formulate in un commento a un articolo precedente da un amico fedele del nostro blog, e he ho trovato così pregnanti e piene di senso da pensare di rilanciarle sotto forma di post. E a cui ce ne sarebbero da aggiungere altre, se non altro per dissipare un pochino la confusione della situazione in cui ci troviamo. Sarà anche vero che il papa è uno (però nell’intervista manca la domanda…e le risposte senza domanda perdono molto senso, ma davvero molto; ma noi vediamo due persone che vestono di bianco , e che danno benedizioni come papi. Ci si può stupire se la gente alza le sopracciglia in maniera dubitativa? Ma leggiamo le questioni sollevate dall’amico Antonio.

§§§

Lettera a Benedetto XVI sulla sua intervista “scoop” al Corriere.

– Scusi – carissimo Benedetto – non aveva detto che si ritirava in orazione e silenzio? Ora anche Lei ha preso il vizietto delle “interviste”?

– Scusi, parafrasando un antico detto, è forse vero che : “Excusatio iterata… accusatio manifesta” ?

– Scusi, il delicato e garbato dicitore di omelie ora usa parole come “fanatici”, “arrabbiati” (“Alcuni miei amici un po’ ‘fanatici’ sono ancora arrabbiati…”) che hanno uno stile bergogliesco?

– Scusi, l’immemorabile fine “teologo” commenta ora la politica “terra-terra” con stile talk show (Draghi “molto stimato anche in Germania…”; “Speriamo che riesca a risolvere la crisi”?). La “Provvidenza” ora si chiama Draghi?.

– Scusi, l’ “inflessibile” responsabile della Congregazione per la Dottrina per la Fede fa ora i distinguo come un “accorto” gesuita? (“ (Biden)…è vero, è cattolico e osservante. E personalmente è contro l’aborto”, “ma come presidente, tende a presentarsi in continuità con la linea del Partito democratico… E sulla politica gender non abbiamo ancora capito bene quale sia la sua posizione”).

– Scusi, perché il suo suggeritore non Le ha “ricordato” che il 4 aprile 1990 il re cattolico Baldovino non firmò la legge sull’aborto e anzi abdicò per questo?

– Scusi, distinguendo il Biden “persona” e il Biden “presidente” si è convertito anche Lei al gesuitismo mettendo da parte la “visione INTEGRALE della persona”?.

– Scusi, sul Biden che Lei considera “indecifrabile”, i “camerieri” di Santa Marta non le hanno passato la notizia delle minacce del cattolico Biden alle nazioni che “limitano diritti delle persone LGBTQI”?

§§§

E su questo tema, ( LGBTQI) come sull’aborto si può dire che fra i primissimi provvedimenti peso da Joe Biden ce ne sono un paio che vanno proprio in quella direzione….Quindi lo spazio ai dubbi ormai appare inesistente.

§§§

S TILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetto, corriere, franco, intervista, ratzinger



Categoria: Generale