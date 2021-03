UK: Troppi Morti “Sani” Attribuiti al Covid. Chiesta un’Indagine. E in Italia?

Carissimi Stilumcuriali, dà conforto sapere che non solo da noi, ma anche altrove si presentano problemi e domande senza risposta e dubbi – dubbi di grande entità su quello che stiamo vivendo. Mi riferisco naturalmente all’emergenza infinita legata al Coronavirus, al clima di terrore instaurato dai mass media di regime e soprattutto da quel frullatore di cervelli costituito dalla cosiddetta “informazione” televisiva. Innumerevoli volte nei mesi passati mi è capitato di leggere – con nomi e cognomi – persone che si lamentavano perché loro parenti deceduti per altre cause erano finiti nelle statistiche del Covid 19. Leggete questi due articoli di pochi giorni fa, provenienti dalla Gran Bretagna, nella mia traduzione, e traete le vostre conclusioni. Buona lettura.

In un commovente pezzo sul Daily Mail di sabato scorso, la giornalista Bel Mooney ha rivelato che la morte di suo padre è stata registrata come coronavirus. Il signore di 99 anni soffriva di demenza e di malattia polmonare cronica ostruttiva. Il Covid non lo ha ucciso.

Comprensibilmente, Bel Mooney voleva sapere cosa stava succedendo e quanto spesso accadeva. Più di 100 lettori del Daily Mail si sono messi in contatto, insieme a medici, scienziati e deputati. Chiedono un’inchiesta. Un direttore di pompe funebri ha detto al Mail che il conteggio eccessivo delle morti per coronavirus è uno “scandalo nazionale”.

Otto delle famiglie che hanno scritto al The Mail sono riuscite a convincere i loro medici a cambiare le cause di morte che erano state precedentemente registrate come Covid-19.

Il deputato conservatore Paul Bristow ha detto:

“È quasi certo che un certo numero di morti sia stato erroneamente attribuito al Covid-19. Non solo questo ha alterato le cifre quando i dati sono stati così importanti nel decidere come rispondere alla pandemia, ma ha causato angoscia e ansia per i parenti. Se abbiamo ricevuto le cifre più appropriate dovrebbe sicuramente essere considerato in qualsiasi inchiesta futura”.

La deputata LibDem Layla Moran, che presiede il gruppo parlamentare all-party sul coronavirus, ha detto:

“Il governo dovrebbe convocare immediatamente un’inchiesta pubblica sulla gestione della pandemia con un’indagine provvisoria su tutte le morti di Covid che dovrebbe riferire il più presto possibile”.

Secondo il Daily Mail di oggi:

Un direttore di pompe funebri nel Nord Ovest ha detto al Mail: ‘Il modo in cui il Covid è stato registrato e riportato è uno scandalo nazionale e un’indagine approfondita dovrebbe essere aperta immediatamente’.

Gli esperti medici hanno citato la pressione sui medici per includere il Covid-19 come causa di morte perché l’anno scorso è stato dichiarato una “malattia notificabile”, il che significa che ogni caso deve essere segnalato ufficialmente.

La professoressa Clare Gerada, ex presidente del Royal College of GPs, ha detto: “Quando tutto questo verrà alla luce, scopriremo che abbiamo registrato troppo il Covid-19 come causa di morte”.

Richard Vautrey, che presiede il comitato della British Medical Association’s GP, ha detto che il pedaggio potrebbe essere stato sovrastimato all’inizio della pandemia, quando i test non erano ampiamente disponibili e “la causa della morte sarebbe stata basata sul miglior giudizio dei sintomi clinici”.

Il governo però è fermo. Un portavoce del Dipartimento della Salute ha detto a The Mail:

“Siamo sicuri che le statistiche sui decessi siano solide e forniscano un quadro accurato di coloro che sono purtroppo morti a causa del virus”. La guida per i medici che completano un certificato medico di causa di morte spiega che sono tenuti a dichiarare la causa della morte al meglio delle loro conoscenze mediche e convinzioni”.

È un fatto lapidario che le morti da coronavirus sono state ampiamente esagerate. Chiunque muoia entro 28 giorni da un test positivo, viene elencato come morto per il virus. Non è solo uno scandalo nazionale, è inimmaginabilmente malvagio. Vi esorto a leggere questo articolo e a condividerlo con chiunque conosciate, che ha perso una persona cara nell’ultimo anno e a cui è stato detto che la causa della morte era il coronavirus.

La narrazione della bufala pandemica è appesa a un filo. Se i media supportano il Mail e mettono sotto pressione Hancock, Whitty e quel cretino di Jonathan Van Tam, tutto questo potrebbe essere finito entro martedì. È davvero così semplice.

Ed ecco la toccante testimonianza di Bel Mooney, giornalista del Daily Mail:

Una settimana dopo la sua morte, i pochi averi di mio padre sono tornati dalla casa di cura, tenuti lì in caso di “infezione”. Eppure mi è stato detto che era morto nel sonno.

Le cose che avevo messo in valigia il 5 gennaio, quando è entrato nella casa di riposo – vestiti, fotografie di famiglia, un cuscino preferito, un semplice lettore musicale speciale ‘Alzheimer’, il piccolo orsacchiotto mascotte che gli piaceva tanto – mi hanno reso intensamente triste.

Eppure, in verità, papà stava visibilmente svanendo da mesi. La sua tosse – un risultato della malattia polmonare ostruttiva cronica (COPD) di lunga data – era peggiorata, e così i suoi sbalzi di umore e la confusione, causata dalla demenza vascolare.

Desideri che la persona che ami abbia pace, ma la definitività della morte ti fa piangere. Ma qui sulla mia scrivania, il suo certificato di morte ufficiale accende quel dolore in rabbia.

Credendo per tutto il tempo che ci stavano mentendo, ha (in uno strano modo) avuto ragione. Non credo alle teorie del complotto. Né ho alcun dubbio che una pandemia chiamata Covid-19 abbia afflitto il mondo più di un anno fa, causando paura e morte. Eppure, affrontando la linea temporale delle ultime settimane del mio caro padre su questa terra, mi sento tanto sconcertato quanto arrabbiata.

Questo non è perché Ted Mooney ha contratto il coronavirus nell’ottima (e costosa, va detto) casa di cura a tre miglia da casa nostra, come affermeranno ora le statistiche.

Perché non l’ha fatto. Eppure la causa principale della morte è fissata ufficialmente come Covid-19 – e questo, secondo me, è una bizzarra e inaccettabile falsità.

Si legge di queste cose, ma – storditi da un accumulo di cifre, come siamo stati tutti per quasi un anno – si può non prenderle in considerazione.

Gli sventolii notturni e i primi piani scioccanti del dolore che ci hanno imposto i telegiornali hanno sconcertato e terrorizzato la popolazione, inducendola a conformarsi avidamente alle chiusure.

Siamo stati invitati a “salvare il servizio sanitario nazionale” e a piangere per degli estranei – le persone care in carne e ossa che si trovavano dietro quei numeri scioccanti di morti.

Perché il pubblico dovrebbe immaginare quello che ora temo, cioè che il modo in cui le statistiche di morte Covid-19 sono compilate potrebbe far sembrare i numeri più grandi di quello che sono?

È un’amara ironia per la nostra famiglia che, a causa dei modi in cui Public Health England e l’Office for National Statistics elencano i dati relativi al Covid e ai decessi, siamo privati della felice certezza che papà è morto serenamente nel sonno.

Altrettanto ironico è che quest’uomo irreprensibile – 99 anni e molto fragile – aveva sempre rifiutato di accettare l’esistenza del coronavirus, anche se avevo cercato pazientemente due o tre volte alla settimana di spiegarglielo.

Cos’è questa peste?”, chiedeva con aria contrariata, scrutando (cieco da un occhio, con degenerazione maculare nell’altro) il telegiornale. E ora è solo un’altra delle loro statistiche. Credendo per tutto il tempo che ci stavano mentendo, ha (in uno strano modo) avuto ragione.

Perché un paese dovrebbe voler distorcere le sue cifre di mortalità certificando, credo, erroneamente le morti? Cosa sta succedendo?

Un giorno la verità potrebbe rivelare il panico e l’inettitudine piuttosto che l’inganno intenzionale. Ma credo che il modo in cui sono state contate le “morti di Covid” sia uno scandalo nazionale.

Nella nostra famiglia (come in molte altre), le cose avevano raggiunto un punto di crisi prima di Natale perché mia madre, a 96 anni, semplicemente non poteva farcela a prendersi cura di papà a casa.

Aveva provato per più di due anni, ma la sua salute stava soffrendo. Eravamo d’accordo di dargli un ultimo Natale felice in famiglia – quattro generazioni nella nostra casa, rumoroso con l’eccitazione dei pronipoti che adorava.

Avevo scelto una casa di cura locale con un piano specializzato in demenza e un’eccellente reputazione – e (erano orgogliosi di dirmi) nessun caso di Covid nel 2020.

La vigilia di Capodanno, papà è andato lì per un test Covid. Il suo 99° compleanno era il giorno dopo – e poi (essendo il test negativo), il 5 gennaio, io e mio marito lo abbiamo portato a fare quello che lui pensava fosse un momento di svago, per dare alla mamma una pausa.

Dopo di che, le cose si sono mosse rapidamente. Due giorni dopo, mio marito ha visto papà nello speciale ‘pod’ di visita creato in una stanza al piano terra, in modo che il paziente e l’operatore sanitario fossero dietro un vetro.

Sembrava allegro, anche se non poteva vedere o sentire molto dietro lo schermo. Ma ha scherzato sul fatto di “lasciare tutti i miei soldi” alla giovane e dolce assistente (donna)! Il solito vecchio papà. Ho preso un appuntamento per una visita la settimana successiva – ma prima di allora, le serrande si sono chiuse.

Obbedendo alle ultime regole delle autorità locali, la casa si è chiusa ai visitatori. Mi sentii malissimo.

Il 12 gennaio, fecero di nuovo il test del Covid a papà. Era negativo.

Il 26 gennaio, ho ricevuto un’e-mail dall’infermiere maschio esperto responsabile dei pazienti affetti da demenza, che diceva che ancora una volta papà era risultato negativo. Ma una telefonata da un altro operatore sanitario diede la deludente notizia che il “signor Ted” aveva rifiutato il vaccino.

Ero piuttosto frustrata – ma papà poteva essere difficile e potevo facilmente immaginare che rifiutasse con irritazione un ago per qualcosa in cui non credeva.

Il giorno dopo, il 27 gennaio, abbiamo saputo che c’era stato un focolaio di Covid nella casa tra il personale e i residenti, anche se la casa aveva chiaramente preso tutte le precauzioni possibili per il Covid.

Ero in costante contatto telefonico con assistenti che cercavano di essere di aiuto che mi dicevano che papà passava la maggior parte del tempo nella sua stanza, dormiva molto e non mangiava. Il mio cuore mi avvertiva che stava raggiungendo la fine della sua vita.

Lunedì 8 febbraio, l’assistente di papà ha chiamato per dirmi che aveva convocato un medico di famiglia perché aveva “mal di petto”.

Dato che aveva la BPCO, questo non era una sorpresa. Il medico voleva rifare il test per il Covid, ma papà ha rifiutato. Penso che a quel punto ne avesse avuto abbastanza.

Così gli sono stati prescritti degli antibiotici e l’assistente ha telefonato di nuovo la sera presto per rassicurarmi che era andato tranquillamente a letto.

Mio padre non si svegliò. La chiamata alle 8 del mattino del 9 febbraio (14 giorni dopo l’ultimo test Covid negativo) ci informò che papà era morto nel sonno.

Ero (in verità) sollevata per il fatto che finalmente tutto il suo disagio era finito e lui era in pace. Mia madre era stanca e triste; i miei due figli adulti piangevano; tutti avremmo voluto dirgli addio.

Quella sera, il medico di famiglia che aveva visto papà il giorno prima e che era stato chiamato per certificare la sua morte, telefonò gentilmente per esprimere le sue condoglianze. Mi disse che, a parte il torace, papà sembrava “ben curato”.

Poi ho chiesto cosa aveva messo come causa della morte.

‘Covid-19’, ha risposto.

Quando l’ho contestato, mi ha spiegato che era perché c’erano stati dei decessi per il Covid al piano della demenza… quindi ritengono ragionevole supporre…

‘Ma dottore’, ho protestato, ‘una supposizione non è una diagnosi’.

Sembrava comprensivo ma a disagio, mentre riconosceva il mio punto di vista e mi assicurava che tutte le condizioni di salute sottostanti di papà erano anche registrate. Ma come causa secondaria della morte.

Non biasimo quel medico di base perfettamente onesto e comprensivo – stava solo facendo il suo lavoro. Ma la mia profonda inquietudine divenne peggiore.

Perché quando registrai la morte di papà per telefono (come si deve fare di questi tempi), l’ufficiale di stato civile mi disse che c’erano stati molti altri casi come il nostro in cui “il defunto” non era risultato positivo al Covid, eppure era stato registrato come causa di morte.

Erano d’accordo che, sì, doveva distorcere le cifre nazionali – “eppure la cosa più strana è che ogni inverno registriamo innumerevoli morti per influenza, e questo inverno non ce n’è stato nessuno. Nemmeno uno!

Allora, ho chiesto, il cancelliere si è chiesto se le morti per influenza sono state diagnosticate in modo errato e raggruppate con le morti per Covid? La risposta è stata un “Sì” perplesso.

Il direttore delle pompe funebri ha detto la stessa cosa, dicendo che avevano perso il conto del numero di famiglie sconvolte dallo stesso problema.

Ho immaginato figlie e figli, mariti e mogli in tutto il paese con il malinconico compito di registrare la morte di una persona cara – tutto il tempo credendo che fosse stata detta loro una bugia.

In qualche modo si aggiunge l’insulto al danno – niente riporterà indietro il tuo familiare, eppure senti un’obiezione viscerale al fatto che sia elencato come quello che il mio povero padre avrebbe potuto chiamare una ‘vittima della peste’.

Per cominciare a districare alcuni di questi misteri, bisogna capire che normalmente sono necessari due medici per certificare una morte, uno dei quali conosce il paziente.

Ma all’inizio della scorsa primavera, questo è cambiato; per il Covid-19, la certificazione di morte può essere fatta da un solo medico – e da marzo 2020, le ‘morti da Covid’ includono tutti i casi in cui il Covid-19 è stato messo sul certificato di morte, anche se la persona non era risultata positiva.

Non c’è bisogno di essere un presentatore di Countdown per vedere che questo non ha alcun senso.

Eppure, come ha scritto l’illustre patologo in pensione John Lee: “Non riesco a pensare a nessun momento nella mia carriera medica in cui sia stato più importante avere una diagnosi accurata di una malattia e una comprensione del motivo preciso per cui i pazienti sono morti di essa”.

E come potremmo iniziare a capire lo spaventoso nuovo Covid-19 se, fin dall’inizio, nessuno si è preoccupato troppo dell’accuratezza?

Quanti dei 30.851 (al 15 gennaio) decessi di residenti in case di cura con il Covid-19 sul certificato (il 32,4 per cento di tutti i decessi finora) si basavano su una supposizione, come quella di mio padre? E cosa ha fatto questo alla nostra psiche nazionale?

Quando si tratta di dati, regna la confusione. Prima di tutto, ci sono due diverse fonti di statistiche, di cui spesso si parla come se fossero intercambiabili: quelle compilate da Public Health England (PHE) e quelle compilate dall’Office for National Statistics (ONS).

Anche se molte persone non se ne rendono conto, le statistiche di PHE non sono di “morti per Covid” ma del numero di morti di persone che sono decedute entro 28 giorni dall’avere un test Covid positivo.

Queste statistiche non significano che la persona è morta di Covid – anche se potrebbe essere probabile che l’abbia fatto – solo che è morta dopo un test positivo. La causa della morte potrebbe benissimo essere stata qualcos’altro.

Le statistiche ONS riflettono le morti che “coinvolgono” il Covid o “a causa del” Covid – essenzialmente, ogni morte in cui il Covid-19 è stato menzionato sul certificato di morte – ma non tengono conto se il defunto sia mai risultato positivo al virus.

Mio padre ora diventerà una di queste statistiche ONS, anche se non credo che abbia mai avuto il Covid-19.

Allora, perché va avanti tutto questo? Perché le statistiche di “morte per Covid” non richiedono che il Covid sia elencato sul certificato di morte e che il defunto sia risultato positivo al test, per ragioni di certezza?

E perché le famiglie affrante e scioccate dall’avere il Covid-19 sul certificato di morte dei loro cari – dopo la terribile angoscia di vedersi vietare le visite alle case di cura – non hanno avuto alcuna spiegazione per questo?

Sì, possiamo essere confusi dalle statistiche. Ma è vitale esaminarle piuttosto che continuare ad alimentare ciecamente la paura della nazione.

Non sono un esperta, ma è ovvio per me che è essenziale guardare oltre ciò che è registrato sui certificati di morte – e riconoscere che nessuno dei numeri ufficiali racconta la storia completa.

La maggior parte della gente accetterà la narrazione che gli viene data in pasto, così i governi in preda al panico qui e in Europa hanno assistito alle dure misure messe in atto nella Cina totalitaria e si buttati sull’isolamento.

